Почему Россия продолжает воевать с Украиной

Все чаще в разном частном общении приходится слышать и отвечать на вопрос «Почему Московия дальше воюет?»

Ну, потому что какого-то прорыва на линии фронта, скорее всего, не будет, несмотря на все усилия/потери группировки Московии и наши структурные проблемы. Попытки влиять на украинский тыл через атаки и дезинформацию не дают плодов и вероятно, что не дадут. А неформальная международная коалиция, которая поддерживает Украину, хотя и пошатнулась на фоне изменения позиционирования США, но не исчезла полностью — наоборот партнеры (страны Скандинавии, ФРГ, Нидерланды, UK и Франция в меньшей степени) ищут способы, как дальше нам помогать.

Какой смысл в таком случае для Владимира Путина дальше пытаться? Пора подводить черту под этой авантюрой.

К сожалению, рассчитывать на соответствующую рациональность оккупанта Кремля бесполезно. Московия будет и дальше пытаться реализовать комплексную стратегию истощения Украины через поддержание интенсивности войны на фронте, удары и дезинформацию в тылу, действия на наших партнеров — пока будет хватать ресурсов на это все. А если не хватит, то опция заморозки всегда сохраняется для Москвы.

При этом режим чувствует себя довольно уверенно — после бегства более либерального меньшинства в 2022 году, да и на фоне усиления репрессивного аппарата. Идею заморозки машина пропаганды РФ продаст своему населению, а тех, кому что-то будет не так, просто репрессирует.

