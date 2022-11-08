Новая логика войны. Что сейчас делает Путин 8 ноября, 07:13 Эксклюзив НВ

Как все-таки принимаются решения в Кремле

Секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев и директор ФСБ Александр Бортников, по версии The Times, убедили российского диктатора Владимира Путина в необходимости вторжения в Украину. Это конкретное утверждение, конечно, вызывает некоторые сомнения и не сходится с тем, что мы знаем, довольно достоверно можем утверждать о том, как принимались эти решения. Сама идея, что есть какие-то люди, которые уговорили Путина начать эту войну, не сходится с тем, как мы вообще представляем себе Путина. На мой взгляд, все происходило наоборот.

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Это Путин вовлекал свое ближнее окружение в эту войну, которая в нем зрела, к которой он сам готовился давно. Сначала окружение, потом все общество надо было вовлечь. Но это его личная идея, это совершенно ясно из всей этой исторической перспективы его отношений с Украиной. Это уже политологический анализ.

Директор ФСБ Александр Бортников, как мне представляется, скорее исполнитель. Секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев в этом смысле ближе. Он пришел сразу, вместе с Путиным, возглавил ФСБ. Но когда мы говорим «окружение Путина», то Патрушев, безусловно, окружение Путина. Бортников скорее исполнитель. Он принимал участие в подготовке к войне. Мы знаем из того же расследования The Washington Post, которых на самом деле было два, о том, как ФСБ готовила квартиры, где они будут жить после того, как правительство Зеленского будет смещено. Конечно, Бортников этим занимался непосредственно и был в курсе, но вопрос — с какого момента?

Считать, что они — моторы этой войны… По-моему, это несколько наивное представление о том, как все-таки принимаются решения в Кремле.

Сейчас в Кремле происходит поиск новой логики этой войны,