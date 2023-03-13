Две версии. Почему появился «украинский след» в деле о взрывах на Северных потоках 13 марта, 13:59

За последние дни в ряде западных СМИ появилась целая серия резонансных публикаций об «украинском следе» в деле о взрывах на Северных потоках

На первый взгляд, особенно для западного читателя, эта версия выглядит логично. Ведь Украина в состоянии войны с Россией, поэтому может использовать все возможные средства для борьбы с врагом. При этом намек делается на некие «проукраинские» или «неправительственные группы». Дело в том, что официальные лица Украины отрицают какую-либо причастность украинских государственных структур к этим взрывам, да и доказательств этого, судя по всему, нет.

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В качестве подтверждения «украинского следа» в деле о взрывах на «Северных потоках» приводят данные (со ссылкой на анонимные источники), что в операции использовалось судно, арендованное компанией из Польши, владельцами которой являлись двое граждан Украины. На яхте были обнаружены следы взрывчатки. Операцию в море проводила группа из шести человек, в которой было двое водолазов и двое их помощников — они и доставили взрывчатку к газопроводу. При этом отмечается, что это были люди с украинскими и российскими паспортами. New York Times считает, что это «проукраинская группировка», в которую могли входить как украинцы, так и настроенные против Владимира Путина россияне.

Советую посмотреть на фото «яхты», с которой якобы осуществляли взрывы на «Северных потоках». Судно небольшое. Шесть человек на нем разместятся. Но для подрыва сразу трех труб двух газопроводов на этой яхте надо еще было разместить взрывчатку (не менее 1 500 килограммов, по данным издания Bild) и оборудование для водолазных работ на глубине (это работа не для дайверов с аквалангами). Надо еще было иметь точную информацию о локациях этих труб.

Это очень похоже на операцию отвлечения внимания от реальных исполнителей взрыва

Советую посмотреть интервью известного украинского эксперта по энергетике Михаила Гончара для «Укрлайф ТВ», где он убедительно аргументирует, что просто так подорвать сразу три укрепленных трубы двух газопроводов с небольшой яхты, и без специального оборудования, невозможно даже подготовленным людям. Для таких подрывов потребуется специализированное судно и экипаж в несколько раз больший, чем шесть человек. У Украины или «неправительственных групп» таких суден в Балтийском море нет.

Известный российский эксперт по энергетике Михаил Крутихин также с большим сомнением относится к версии об «украинском следе». Он, кстати, сторонник версии, что эти трубы гораздо проще подорвать специальным устройством — «ершиком» со взрывчаткой, которое запускается по трубе и в нужном месте подрывается. И понятно, что сделать это могут те, кто контролирует и эксплуатирует трубу. И Гончар, и Крутихин придерживаются версии о «российском следе» в деле о взрывах на Северных потоках. И приводят убедительные аргументы в пользу этой позиции.

Датский аналитик Оливер Александер обратил внимание на странные маршруты танкера Minerva Julie, который плавает под флагом Греции, и с 6 по 12 сентября курсировал над газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2». По его мнению, перемещения этого танкера могут быть связаны со взрывами на трубопроводах, которые произошли 26 сентября. Поэтому рано еще делать выводы о том, кто и как именно подорвал трубопроводы Северного потока. Официальные лица в США и Германии не подтвердили информацию некоторых изданий об «украинском следе» во взрывах на Северных потоках и заявили, что надо дождаться результатов официального расследования.

Почему же тогда почти одновременно сразу в нескольких изданиях появляется информация с намеками на «украинский след» в деле о взрывах на Северных потоках? На мой взгляд, это очень похоже на операцию отвлечения внимания от реальных исполнителей взрыва. Кто и для чего это может делать? Можно предположить две версии ответа на этот вопрос.

Версия первая — это делают западные (в первую очередь, американские) спецслужбы через целенаправленные сливы в СМИ. Но для чего? Дело в том, что месяц назад американский журналист-расследователь Сеймур Херш заявил, что к взрывам причастны американские и норвежские спецслужбы. Вся его статья базировалась на информации одного анонимного источника (никаких других реальных доказательств представлено не было), а также на формальнологических конструкциях, что такая диверсия была выгодна США и Норвегии, и была невыгодна России, которая имела такой «прибыльный газопровод», и Германии, которая получала «дешевый российский газ». Тезис о «дешевом российском газе» Херш повторял в своей статье постоянно. Также очень показательно, что статью Херша российские СМИ стали разгонять уже через несколько минут после ее появления. И прочитать еще не успели, но уже обильно цитировали. Все это очень напоминало заранее подготовленную информационную спецоперацию российских спецслужб.

Однако Сеймур Херш был очень известным журналистом-расследователем и даже лауреатом Пулитцеровской премии (правда, еще 50 лет назад, в 1970 г.). А в последние годы известен, пожалуй, лишь не очень популярными расследованиями, направленными против ЦРУ, а также откровенно конспирологическими теориями (в частности, о захвате и смерти Усамы Бен Ладена). Отмечу, кстати, что это довольно нередкая история, когда люди с репутацией борцов-разоблачителей ЦРУ и правительства США, или политические и общественные деятели с левацкими взглядами, становятся откровенными сторонниками путинского режима, либо «полезными идиотами», работающими в интересах России.

Поскольку Херш — человек известный, а тема очень чувствительная, этот материал стал резонансным. И на него начали ссылаться. Белый Дом и американские спецслужбы категорически отвергли обвинения в статье Херша. Но, видимо, этого было недостаточно. Необходима была другая правдоподобная версия взрывов на «Северных потоках». Вот и запустили анонимную «утечку» про «украинский след».

Но почему не про «российский след»? Ведь «людей с украинскими и российскими паспортами» могли нанять или даже использовать «вслепую» российские спецслужбы. А вот здесь начинает работать одна из главных политических установок США и стран Запада в нынешнем противостоянии с Россией — избегать рисков прямого военного противостояния с режимом Путина. Ведь если официально обвинить Россию в диверсии в территориальных водах стран Запада, в том числе и стран НАТО, то надо жестко реагировать.

Это означает резкое повышение градуса конфронтации в отношениях между Западом и Россией. А этого явно не хотят ни в Вашингтоне, ни в Берлине. Вспомните, как реагировали в НАТО на ракетный инцидент в польском приграничье или пролет российской ракеты через территорию Румынии. Поэтому и в ситуации со взрывами на Северных потоках западные страны не хотят идти на обострение отношений с Россией. Попутно работает еще один мотив — замять эту историю, чтобы не провоцировать взаимную тайную войну против стратегически значимых инфраструктурных объектов.

В этих условиях проще всего обойтись «утечками» из анонимных источников и публикациями в известных СМИ с намеками на «украинский след». Заметьте, никто не обвиняет украинское руководство и государственные структуры Украины. Лучше перевести стрелки на «неправительственные группы» и неназванных «борцов с Путиным». Война. Что поделаешь. Украинцы хотят отомстить кровавому российскому диктатору. Удобное объяснение. Как говорится, «и волки сыты, и овцы целы».

Версия вторая — эта информационная кампания про «украинский след» направляется (скорее всего, непрямо) с российской стороны. Российские спецслужбы давно и довольно регулярно проводят различные информационные кампании через западные СМИ, в том числе и уважаемые. Журналисты во всем мире очень падки на сенсации и далеко не всегда перепроверяют свои источники. Значительная часть таких кампаний направлена на дискредитацию Украины. И это не только сейчас. Двадцать лет назад российским спецслужбам удалось раздуть информационную кампанию и убедить американцев, что Украина продавала станции радиотехнической разведки «Кольчуга» режиму Саддама Хусейна. Эта информация в итоге не подтвердилась, но на некоторое время россиянам удалось испортить отношения между США и Украиной.

Публично российская пропаганда обвиняет во взрывах на Северных потоках американские спецслужбы, иногда еще и британские. Именно на эту версию работала и статья Сеймура Херша. Для внутренней российской аудитории версия об украинцах, взорвавших «Северные потоки», не годится. Зачем делать рекламу украинскому сопротивлению? Ведь если поверят, что украинцы взорвали российские газопроводы в Балтийском море, то начнут ожидать, что завтра, чего доброго, Кремль подорвут или Красную площадь. Обвинения в адрес украинцев нужны для западной, особенно для европейской аудитории. Европейского обывателя хотят убедить в том, что украинцы становятся неуправляемыми и начинают вести войну с Россией на территории Западной Европы. А раз так, то это уже угроза для благополучия европейцев. Вроде бы невольно обывателей из западных стран подталкивают к выводу, что надо прекратить военную помощь Украине и вообще завершить эту войну.

На мой взгляд, обе эти версии надо принимать во внимание. Главный минус публикаций об «украинском следе» — возможное негативное воздействие на общественное мнение отдельных западных стран и деформации в восприятии украинского сопротивления российской агрессии. Именно поэтому информационно-политические «игры» в «украинский след» требуют жесткой и принципиальной реакции с нашей стороны.

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