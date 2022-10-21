Путина изолируют 21 октября, 18:21

Чем жила страна 21 октября 2022 года

● Путина изолируют. На саммите G20, который пройдет в середине ноября, не могут быть приняты никакие решения, которые могли бы серьезно повлиять на ход войны в Украине, заявил глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба. А участники этого мероприятия, по его словам, работают над тем, чтобы кремлевский диктатор Путин чувствовал себя максимально изолированным. «Там будут другие вопросы обсуждаться, но то, что важно именно для нас непосредственно с точки зрения войны — это решается в других местах. Вопросы решаются на поле боя», — отметил глава МИД.

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Комментируя возможный формат участия в саммите президента Владимира Зеленского и вероятные контакты иностранных лидеров с Путиным, Кулеба заявил, что «все это в работе», поэтому он пока не будет вдаваться в детали.

● Ранее президент США Джо Байден заявил, что не видит смысла пересекаться с Путиным на саммите G20.

● Некоторые эксперты делали предположения, что лидеры Китая, Индии и Турции поставили Путину условие — добиться мира до начала саммита G20.

● Эрдоган размягчил кремлевского диктатора. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган считает, что позиция российского диктатора Путина в вопросе «диалога с Украиной» за последнее время «смягчилась». Такое впечатление у него сложилось по итогам последнего телефонного разговора с хозяином Кремля. Об этом турецкий лидер рассказал во время визита в Азербайджан. В связи с этим он намерен уже в ближайшие дни обсудит с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским возможность переговоров между Киевом и Москвой.

«В ближайшие дни по итогам телефонных разговоров поймем, как далеко сможем продвинуться. Накануне я общался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Я почувствовал в его речи отсутствие преград и готовность к решению этого вопроса. Мы не теряем надежды на мир», — заявил Эрдоган.

● Зеленский ранее ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным после попытки РФ аннексировать временно захваченные украинские территории.

Опосредованный контакт между Украиной и РФ уже состоялся:

● Остин поговорил со всеми. Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с главой российского военного ведомства Шойгу. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона. Судя по всему, важных публичных новостей эта беседа не дала. Потому что во время нее Остин, по официальной версии, «подчеркнул важность сохранения линий связи между ведомствами в условиях продолжающейся войны РФ против Украины».

Сегодня же глава Пентагона переговорил и с министром обороны Алексеем Резниковым, во время которых «подтвердил непоколебимую приверженность США поддержке способности Украины противостоять российской агрессии».

Возможно, желание Путина «помягче» относится к теме переговоров с Зеленским продиктовано сложной ситуацией на фронте и необходимостью потянуть время:

● До декабря ВСУ вернут Херсона и продвинутся на Донбассе. В следующие шесть недель у ВСУ есть возможность продвинуться вперед на Донбассе и вернуть Херсон. Военное командование РФ уже рекомендовало отступить, но диктатор Путин пока не дал согласия. Об этом сообщила The New York Times. По мнению официальных лиц США, боевые действия, вероятно, продлятся еще несколько месяцев. Среди факторов, которые могут повлиять на ход войны, называют более сложные условия в декабре, степень готовности Путина к эскалации, единство Европы на фоне резкого роста цен на энергоносители, а также потенциальное изменение политситуации в США после промежуточных выборов в ноябре.

Американские чиновники на условиях анонимности говорят, что Украина в ближайшие недели должна продолжать использовать свое преимущество. Они считают, что украинское наступление может в скором времени заставить российские силы в Херсоне отступить за Днепр. Как пишет NYT, военное командование РФ уже рекомендовало отступить, но кремлевский диктатор на это пока еще не согласился.

Также отмечается, что ВСУ готовы продвигаться в Луганской области, где, возможно, удастся окружить и прорвать российские оборонные рубежи и взять под контроль важную трассу, по которой РФ осуществляет поставки своих вооруженных сил.

● Путин нашел замену тактическому ядерному оружию? Подрыв временно оккупированной Каховской ГЭС (Херсонская область), который готовят российские военные, приведет к масштабной катастрофе, заявил президент Владимир Зеленский. «Этим терактом они могут уничтожить даже возможность поставки воды из Днепра в Крым», — сказал он.

Президент убежден: если Россия готовит такой теракт, это означает, что террористы ясно осознают, — им не удержать не только Херсон, но и весь юг Украины, в том числе и Крым. Он также призвал мир и все международные организации дать понять государству-террористу, что такой теракт на Каховской ГЭС будет означать абсолютно то же, что и применение оружия массового поражения.

● Взрыв дамбы ГЭС приведет к быстрому затоплению ряда населенных пунктов ниже по течению Днепра, включая Херсон.

● Готовились еще с апреля. По данным украинской разведки, российские оккупанты еще в апреле заминировали Каховскую ГЭС и сейчас проводят работы по минированию шлюзов и опор. Они, по оценкам ГУР, готовятся к быстрому освобождению ВСУ правобережной части Херсонской области и планируют серию терактов. В частности, под угрозой разрушения оказалась дамба Каховского водохранилища и агрегаты Каховской гидроэлектростанции.

● Теракт «на крайний случай». Российские оккупанты оставляют возможность подрыва Каховской ГЭС «на крайний случай», — в частности, если рухнет оборона Херсона и области. Такое заявление сделала Наталья Гуменюк, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юг.

● Операция под чужим флагом на ГЭС. Риск нового российского наступления из Беларуси низок, но РФ, вероятно, продолжает готовить атаку «под ложным флагом» на Каховскую ГЭС. Об этом в сводке по итогам 20 октября написали аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Российские паблики и пропаганда продолжает обвинять украинские силы в подготовке к обстрелам Каховской ГЭС и широко публикует рисунки, изображающие распространение наводнения в случае прорыва дамбы. Такая подготовка России к вероятной операции «под фальшивым флагом», вероятно, также призвана отвлечь внимание от российских потерять в Херсонской области, полагают аналитики ISW.

Армия РФ, похоже, действительно готовит условия для вывода военных и представителей оккупационных «властей» с западного берега Днепра в ожидании неминуемого продвижения ВСУ.

● Мост под контролем. В Оперативном командовании Юг прокомментировали появившуюся информацию об ударе по Антоновскому мосту в Херсоне. Наталья Гуменюк, глава объединенного пресс-центра Сил обороны Юг, заявила: украинские силы держат огневой контроль над мостом, однако не ведут огонь по критической инфраструктуре на поражение. Она подчеркнула, что огонь по Антоновскому мосту велся во время комендантского часа, поэтому гражданских там не было.

● Ранее херсонские коллаборанты сообщили, что в ночь на 21 октября по Антоновскому мосту нанесли 12 ракетных ударов из РСЗО HIMARS. Оккупантов также сообщали о жертвах.

● Подкрепились «свежими». На временно захваченную территорию Херсонской области для пополнения потерь и усиления подразделений оккупационных войск на линии столкновения прибыло до 2 тыс. мобилизованных из РФ, заявили в Генштабе ВСУ.

● Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки: российские источники утверждают, что 20 октября армия РФ взялась за укрепление ограниченных отвоеванных позиций на северо-востоке Харьковской области, хотя Генштаб ВСУ в тот же день привел новые данные, согласно которым Украина освободила всю территорию области, кроме 1,8% ее районов; российские паблики сообщают о продвижении украинских войск в северной части Херсонской области, в то время как украинские силы продолжают свою кампанию точечных ударов по важным целям врага в регионе; армия РФ продолжает проводить наземные атаки в Донецкой области, однако российские же источники опровергли заявления самой кремлевской пропаганды о контроле над Бахмутом. Россияне, вероятно, продолжают фальсифицировать заявления о ходе наступления в районе Бахмута, чтобы заявить о своих «успехах» хотя бы на одном участке фронта на фоне продолжающихся потерь армии РФ на северо-востоке и юге Украины.

● Сложное направление. Бахмутское направление остается самым тяжелым на фронте, как и ситуация в нескольких районах юга Украины. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский: «Держим позиции, постепенно двигаемся, вытесняя врага, и обязательно обеспечим Украине победу».

● За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, а также Опытное, Бахмут, Победа и Марьинка Донецкой области. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

● Отвлекающий маневр Лукашенко. Войска Беларуси могут попытаться оттянуть ВСУ с фронта на востоке и юге страны, сообщил Джон Кирби, координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома. Об этом написал журналист Голоса Америки Остап Ярыш в Twitter.

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● А вот разведка Великобритании считает маловероятным новое вторжение в Украину со стороны Беларуси. В своей сводке в Twitter ведомство напоминает, что диктатор Лукашенко 14 октября заявил о развертывании региональной группировки войск, в состав которой войдут 70 тыс. белорусских военнослужащих и до 15 тыс. россиян. 15 октября белорусы опубликовали видео, якобы демонстрирующее прибытие войск РФ. Однако на сегодняшний день маловероятно, что Россия действительно перебросила значительное количество дополнительных войск в Беларусь, отметили в разведке.

● ВСУ обратились к белорусам. ВCУ со своей страницы в ФБ призвали белорусский народ не воевать на стороне кремлевского режима, даже если этого потребует диктатор Лукашенко. Украинские военные предостерегли белорусов, что ответ на агрессию с их стороны будет очень «жестким».

«Мы призываем вас не хоронить ваших сыновей, мужей, родителей, братьев, погибших за амбиции и страх Путина и Лукашенко потерять свою власть. Диктаторы уходят в небытие, военные преступники, так или иначе, оказываются на скамье подсудимых. Стены падают, и кремлевская тоже не вечна. Империи разрушаются, остаются народы, обычные люди, которые могут быть друзьями, а могут и врагами», — подчеркнули в ВСУ.

● Дело идет к 67 тыс. «двухсотых». За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 100 оккупантов. А всего, начиная с 24 февраля, потери РФ в Украине составили около 66750 военных. Таковы данные Генштаба на утро 21 октября.

Кроме того, РФ потеряла: танков — 2573 (+6 за сутки), боевых бронированных машин — 5258 (+3), артсистем — 1648 (+2), РСЗО — 372 (+0), средства ПВО — 189 (+0), самолетов — 269 (+0), вертолетов — 243 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 1325 (+14) и многое другое.

● Веерные отключения затронули четыре области и столицу. Днем Укрэнерго ввела веерные отключения электроэнергии в Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. Как сообщили в пресс-службе компании, это вынужденная мера из-за резкого роста уровня потребления электроэнергии: «Это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время на ремонт поврежденного террористическими атаками оборудования».

А утром веерные отключения света ввели в Киеве и Киевской области.

● Иранцы точно помогают русским. У США есть доказательства того, что иранские инструкторы — «относительно небольшое количество» — находятся в оккупированном Крыму: они контролируют атаки беспилотников РФ по инфраструктуре Украины и гражданскому населению. Об этом сообщил Джон Кирби, представитель Совета нацбезопасности США: «У нас есть информация о том, что иранцы разместили в Крыму инструкторов и техподдержку, но пилотированием занимаются русские».

Кирби добавил, что администрация Байдена рассматривает возможность введения новых санкций против Тегерана и будет искать способы затруднить Тегерану продажу такого оружия России.

● СБУ начала уголовное производство по фактам снабжения Ираном РФ дронами и ракетами. Расследование должно установить всех причастных к поставке в России иранских дронов Shahed-136 и Mohajer-6, а также баллистических ракет малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar.

● Премьер Израиля Яир Лапид и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудили сотрудничество Ирана и России в войне против Украины. Лапид не упомянул об официальном запросе Украины о поставках системы противовоздушной обороны.

● А немецкий комплекс ПВО IRIS-T уже прошел боевое крещение и показал себя с очень хорошей стороны, заявили в Воздушных силах. К сожалению, пока у Украины он один.

● $50 млрд на то, чтобы Украина пережила год. США планируют выделить новый пакет военной помощи для Украины на $50 млрд до января, сообщил телеканал NBCnews со ссылкой на источники в Конгрессе и в правительстве Украины. Крупнейшую помощь для Украины хотят утвердить из-за опасений, что новый Конгресс может сократить поддержку Киева из-за позиции Республиканской партии.

Телеканал напомнил, что в прошлом месяце Конгресс утвердил военную и экономическую помощь Украине в размере $12 млрд. Но по данным источников, рассматриваемый новый пакет будет значительно больше. Нового пакета, по словам сенатора-республиканца, будет достаточно, «чтобы убедиться, что Украины сможет пережить год». «Это сделает 12 миллиардов долларов мелочью», — сказал он.

Конгресс выделил Украине в общей сложности $65 млрд с начала российского полномасштабного вторжения.

● Ранее СМИ сообщали, что в Республиканской партии есть разногласия в вопросе того, как долго следует оказывать помощь Украине. А после ноябрьских выборов именно эта политсила может получить контроль над Палатой представителей. Это вызывает опасение у Джо Байдена.

● Накануне Белый дом заявлял, что обе палаты Конгресса США поддерживают передачу помощи Украине и готовы оказывать военную/финансовую поддержку стране до конца войны.

● Президент Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с членами Палаты представителей Конгресса США Майком Тернером, Джеймсом Хаймсом и Эриком Сволвелом. Он подчеркнул, что их визит особенно важен именно сегодня, когда Россия усилила террор против мирных городов и гражданской инфраструктуры. Президент подчеркнул важность передачи Киеву систем ПВО в необходимом количестве для создания над страной воздушного щита.

● РФ начнет расплачиваться. Президент Владимир Зеленский сказал, что до конца года будут первые решения по поводу механизма возмещения страной-агрессором Россией ущерба, причиненного ее полномасштабным вторжением.

● А Евросовет призвал Европейскую комиссию подготовить предложения, как использовать замороженные активы и направить их на восстановление Украины.

● 12 раз по 1,5 млрд евро. Лидеры Европейского Союза согласились выделить Украине в следующем году регулярную ежемесячную помощь по 1,5 млрд евро и поручили министрам финансов разработать механизм выплаты этих средств. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита лидеров ЕС в Брюсселе: «Украина говорит нам, что им нужно примерно 3−4 млрд евро в месяц, чтобы иметь достаточно ресурсов для основных нужд. Эти от 3 до 4 млрд евро должны финансироваться Европейским Союзом и нашими американскими друзьями, финансовыми институтами. Так что дискуссия была о 1,5 млрд евро в месяц для Украины, финансируемых ЕС. Это дает общую сумму 18 млрд евро на следующий год — объем, на который Украина может полагаться».

● Борис намерен вернуться. Борис Джонсон возвращается из отпуска на Карибах, чтобы принять участие в кампании по избранию нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании, сообщила The Telegraph. Также бывший глава британского правительства рассылает сообщения в WhatsApp потенциальным сторонникам и тем, кто организовывал его поддержку на местах для возвращения на Даунинг-стрит.

● Президент США Джо Байден отреагировал на решение Лиз Трасс уйти с поста премьера Великобритании. «Это ей решать, является ли ее отставка правильным шагом. Она была отличным партнером для США по Украине. И британцы собираются решать свои проблемы», — отметил Байден.

И для финала:

● Почему яйца стали позолоченными? Антимонопольный комитет начал проверку существенного подорожания куриных яиц в течение сентября и октября. В АМКУ отмечают, что общая инфляция и рост индекса потребительских цен на пищевые продукты не коррелируют со стремительным ростом их стоимости, а стоимость кормов для кур остается достаточно низкой. Кроме того, о потере поголовья кур и производственных мощностей Комитету сообщил только один производитель — группа компаний Авангард Олега Бахматюка (крупнейший производитель яиц в Украине). От других участников рынка, в частности, Ovostar Union, такая информация не поступала.

Таким образом у Комитета отсутствует информация, которая подтверждала бы наличие объективных факторов для подорожания яиц сразу на 54% за три месяца.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.