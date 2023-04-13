Наступление ВСУ откладывается. Как может измениться его план 13 апреля, 16:26 NV Премиум

Что такое планирование крупной наступательной операции?

Сошлюсь на президента Украины, который совсем недавно говорил о том, что наступление (думаю что корректнее все-таки называть наступлением, а не контрнаступлением, потому что контрнаступление — это действие, которое происходит непосредственно после вражеского наступления) откладывается. Об этом говорил не только президент. Причина — определенное отставание от графика поставок вооружений, в частности танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров.

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Ситуацию пытаются выравнивать, но там есть и объективные и субъективные сложности.