Сергей Рахманин

Сергей Рахманин

Народный депутат (Голос), член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки

Наступление ВСУ откладывается. Как может измениться его план

13 апреля, 16:26
NV Премиум
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Что такое планирование крупной наступательной операции?

Сошлюсь на президента Украины, который совсем недавно говорил о том, что наступление (думаю что корректнее все-таки называть наступлением, а не контрнаступлением, потому что контрнаступление — это действие, которое происходит непосредственно после вражеского наступления) откладывается. Об этом говорил не только президент. Причина — определенное отставание от графика поставок вооружений, в частности танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров.

Видео дня

Ситуацию пытаются выравнивать, но там есть и объективные и субъективные сложности.

Теги:   Военная помощь Сергей Рахманин Радио NV наступление ВСУ

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