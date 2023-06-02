Самый правильный момент для Украины и НАТО наступил 2 июня, 12:20

Почему странам НАТО нужно отказаться от поиска оправданий не приглашению Украины в Альянс

Вильнюсский саммит — это момент, когда НАТО должно продемонстрировать, что оно выучило все уроки недавнего прошлого. НАТО должно прекратить искать оправдания относительно того, почему Украине не место в НАТО. Альянс должен показать, что Россия не имеет права вето. В Альянсе должны понять, что лучшая гарантия того, что в Европе восстановится длительный мир, — это членство Украины в НАТО.



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Одна из проблем этой войны: НАТО, наши западные партнеры подавали абсолютно ложные сигналы. Россия имела достаточно оснований, чтобы считать, что она имеет право вето. Войны никогда бы не было, если бы Россия понимала, что НАТО настроено решительно защищать свои ценности с самого начала.



В странах НАТО считают, что нужно ждать лучшего момента для приглашения в НАТО. Но важно подчеркнуть: приглашение в НАТО — это не членство. Финляндия двигалась к членству фактически год, Швеция до сих пор не присоединилась, хотя и приглашена. Кроме того, важно помнить — страны — члены НАТО уже более 20 лет ждут подходящего момента, чтобы позволить Украине быть в Альянсе.



Краткий экскурс в историю отказов, оправданий НАТО. 23 мая 2002 года секретарь СНБОУ Евгений Марчук объявил, что Украина начинает процесс, конечной целью которого является вступление страны в НАТО. Однако Украине отказали в Плане действий по членству, потому что не хотели делать такой подарок авторитарному Кучме. Приход демократического Ющенко не изменил ситуацию. Главная причина — украинцы были против членства страны в НАТО. Кроме того, в Германии боялись разозлить россиян. Внеблоковая Украина времен Януковича, впрочем, не спасла украинцев от российской агрессии.



Внеблоковость, нейтралитет не спасают от российской агрессии

Что изменилось за эти более 20 лет?



Первое: Украина доказала, что является устойчивой демократией и готова защищать демократию на поле боя.



Второе: украинцы, как никогда солидарны, что их страна заслуживает быть в НАТО — более 80% выступает за членство государства в Альянсе.



Третье: внеблоковость, нейтралитет не спасают от российской агрессии.

Четвертое: чем больше НАТО пытается не провоцировать Россию, тем больше поощряет Россию к новым агрессиям.



Каким должен был бы быть ответ НАТО сегодня? Очевидно, что приглашение Украины в НАТО — единственно возможный и безальтернативный ответ.



Никогда не будет более правильного момента, чем начать переоценку ошибок не такого и далекого прошлого. Приглашение Украины в НАТО и с как можно более быстрым членством в Альянсе станет главным доказательством, что в НАТО умеют признавать ошибки и принимать дальновидные решения, что навсегда отобьет охоту у россиян к новым войнам против демократического мира.



Что особенно важно — не только украинцы стремятся к членству в НАТО. Опрос Центра «Новая Европа» показал, что граждане ключевых стран — членов Альянса поддерживают приглашение Украины в НАТО уже на Вильнюсском саммите. Идею приглашения Украины в НАТО поддерживают в опрошенных странах ЕС (Франция, Германия, Италия, Нидерланды) на уровне от 50% до 56%, а в США вообще на уровне 70% респондентов (из тех, кто определился). Возможно, именно сейчас наступил тот самый правильный момент, когда странам НАТО нужно отказаться искать оправдания не приглашению Украины в Альянс.

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