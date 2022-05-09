Как решить проблему с топливом в Украине 9 мая, 13:02 Цей матеріал також доступний українською

Очереди за бензином и дизелем действительно в несколько часов

Но это там, где повезло, как на Львовщине или Франковщине. Во многих регионах горючего нет вообще. Сам уехал в Киев с задержкой в несколько дней. И понимаю, что мне повезло: всего несколько заправок, несколько часов очереди и даже удалось залить 15 литров в канистру.

Видео дня

Причины ситуации ясны:

1. Остановка импорта горючего из Беларуси с началом войны.

2. Российская морская блокада, закрывшая порты.

3. Россияне ракетами уничтожили инфраструктуру Кременчугского НПЗ и пытаются повредить систему железнодорожной логистики.

Поддержка из дружественных европейских стран не может быстро сработать. Их нефтеперерабатывающие и транспортные отрасли никто не готовил к такой ситуации.

Более того, энергетический кризис во всем мире диктует поднятие цен. Если продают горючее за границей за цену, эквивалентную 45−50 гривнам, то бизнес никак не может его закупить с ограничением цен в продаже в 37 гривен в Украине. Поэтому здесь либо высокая цена, либо без горючего. Третьего нет. По крайней мере, пока.

Энергетический кризис во всем мире диктует поднятие цен

Украина сейчас потребляет в среднем в день, по очень приблизительным подсчетам, около 5000 тонн бензина и до 15000 тонн дизеля. В целом у нас, по сообщениям Минэкономики, из частных и государственных (доступных для гражданского сектора) запасов осталось на рынке 92500 тонн бензина и 81400 тонн дизеля. То есть примерно на 20 дней потребления бензина и на 5−6 дней — дизеля.

Решения два:

1. Держать уровень регулируемых цен выше рыночных цен — и постоянно за ним следить. Это будет защищать потребителя от спекуляций, при этом развяжет руки частным операторам рынка, которым регулирование помешало вовремя обеспечить страну горючим.

2. Разобраться с рядом логистических проблем, мешающих быстро ввезти нужное количество горючего через западную границу. Слишком длинная разгрузка в румынских портах, проблемы с поставками и перевалкой из Польши, недостаток необходимых транспортных вагонов, ограниченные возможности поставки через Литву и т. д.

Над всем этим нужно работать 24/7 и государству, и бизнесу, чтобы украинцы как можно скорее снова сели за руль своих автомобилей.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.