Почему на новой купюре 1000 грн появится Вернадский Сегодня, 19:34 897 Цей матеріал також доступний українською

Отныне с самой крупной банкноты на каждого украинца будет смотреть гениальный украинский ученый — Владимир Вернадский

Внимательно, и как будто немного оценивая, а доросло ли человечество до своей космической роли? Ведь в научном наследии этого интеллектуального титана ХХ века не только открытия в области геологии, геохимии или радиологии, но и революционные для своего времени работы, посвященные космизму — взаимосвязи всего живого на Земле с Космосом.

После долгих споров, ученым какой страны корректнее назвать Владимира Вернадского (ведь он родился в Российский Империи; жил, а главное — очень активно работал над становлением украинской науки в немногочисленные годы первой независимости Украины в Харькове и Киеве; главные научные открытия совершил уже в Советском Союзе) все источники наконец сошлись на формулировке «украинский, русский и советский ученый». Хотя такая формулировка на самом деле слишком сужает значение его научной деятельности, ведь изобретения Вернадского в сфере минералогии и радиологии интересовали и интересуют ученых большинства европейских университетов. А его учение о ноосфере — живой «оболочке» Земли, которая объединяет человечество с Космосом и обеспечивает взаимное влияние — вообще плохо помещается не то, что в пределах науки какой-то одной страны, но и в пределах планеты.

Ученый предсказал развитие человечества почти на сотню лет вперед

Но если его научная роль — глобальная, то политическая, общественная — как раз была определяющей именно для Украины? Сын киевского профессора экономики и дворянки из Санкт-Петербурга большую часть юных лет прожил в Украине, а затем вернулся в Киев во времена Революции, признав независимость Украины и присоединившись к правительству Скоропадского. В 1918 году Владимир Вернадский вместе с другими выдающимися научными и общественными деятелями, включая Михаила Грушевского, получает согласие Павла Скоропадского на создание Всеукраинской академии наук и становится ее первым президентом. Академия имела очень амбициозные планы, что видно из самой ее структуры: уже на старте она предусматривала создание и развитие 15 институтов, 6 музеев, 2 лабораторий, ботанического и акклиматизационного садов, астрономической обсерватории, биологической станции, библиотеки, типографии и архива. Собственно, за одно из самых красивых мест Киева — Ботанический сад имени Николая Гришко — должны благодарить именно «отцов-основателей» Академии наук, потому что проект сада был разработан тогда же — в 1918 году (хотя и реализован только в 1935). Ну, а крупнейшая украинская библиотека недаром носит имя академика Вернадского, потому что была не только основана, но и на первых этапах наполнена именно Владимиром Ивановичем.

Важно отметить, что в развитие украинской науки и культуры Владимир Вернадский верил гораздо больше, чем многие из его известных современников. Об этом свидетельствует хотя бы то, что все издания Академии с момента основания должны были печататься на украинском языке (Вернадского, воспитанного отцом — украинским патриотом и потомком казаков, очень возмутил Валуевский циркуляр 1863 года, запрещающий любую печать на украинском языке, а преследование украинской литературы только укрепили его в приверженности родной культуре). Окончательно же в радикальных, как для того времени, проукраинских настроениях Вернадского можно убедиться, читая его переписку с Михаилом Грушевским относительно того, кто же должен наполнить вновь Академию наук.

Грушевский писал по этому поводу: «Вы знаете, что у нас теперь нет достаточного количества ученых-украинцев за пределами украиноведения. Следовательно, мы должны обратиться к русским. Пройдет еще немало времени, пока силы эти у нас появятся». Позиция же Вернадского была такой: «Важно создать сильный центр научных исследований украинского народа, его истории, его языка, природы Украины. Конечно, надо вести эти исследования в самом широком общечеловеческом масштабе. Надо как можно быстрее создавать кафедры и лаборатории, институты, сначала, возможно, и будут заняты русскими. Но положение скоро изменится, потому что должности в академии выборные. Очень скоро заявят о себе местные силы».

Появление «местных сил», к сожалению, на десятилетия остановила оккупация Украины большевиками. Но фундамент украинской науки, заложенный 101 год назад Владимиром Вернадским, выдержал и советские репрессии, и Вторую Мировую войну и агрессивную деукраинизацию второй половины ХХ столетия.

В своих трудах о ноосфере и биосфере ученый предсказал развитие человечества почти на сотню лет вперед. Возможно, создавая Всеукраинскую академию наук, он понимал, что делает это не для современников, а для потомков. Важно теперь, чтобы потомки не подвели, и «новые, местные силы» наконец заявили о себе в развитии науки и общества. Хотя бы через 100 лет.

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