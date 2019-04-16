Почему мы так оплакиваем Нотр-Дам Вчера, 10:18 2899 Цей матеріал також доступний українською

Удивительно, что в современном мире со всеми его трагедиями и жестокостью нас может так растрогать новость об уничтожении давнего шедевра готической архитектуры

Сегодня в Вашингтоне я видел человека, который плакал прямо посреди улицы, смотря видео пожара Нотр-Дама. Вся лента наполнена скорбью. Новость ошеломила и меня. Удивительно, что в современном мире со всеми его трагедиями и жестокостями нас может так растрогать новость об уничтожении далекого шедевра готической архитектуры. Что именно заставляет тысячи людей по всему миру оплакивать Нотр-Дам? Трагедия Нотр-Дама скрывает в себе нечто большее, чем кажется сначала.



На первый взгляд, ответ очевиден. Мы потеряли один из самых известных культурных памятников человеческой цивилизации. Те, кто успели увидеть Нотр-Дам, вспоминают прекрасный собор, который внезапно поглотило пламя. Люди, которые как я, опоздали – сожалеют о том, чего уже никогда не будет.



Также сложно понять историческую ценность Нотр-Дама – не часто встретишь здание, выдержавшее испытание почти девятью веками истории. Собор начали строить тогда, когда о Марко Поло никто еще не слышал, до падения Византии оставались века, а население всего мира не превышало 350 миллионов человек. Нотр-Даму исполнилось два века, когда родился Леонардо да Винчи и был основан Мачу-Пикчу. Именно здесь императорскую корону принял Наполеон.

Неожиданная демонстрация хрупкости собора напомнила о хрупкости нас самих

Кажется, собор был и должен был быть всегда. Мы выросли уверенными, что как и предыдущие поколения, мы пришли и уйдем из этого мира, а Нотр-Дам останется. В эти бурные времена он был чем-то совершенно неизменным, одной из немногих надежных точек опоры. И вот теперь его нет, а мы остались. Неожиданная демонстрация хрупкости собора напомнила о хрупкости нас самих.



Конечно, Нотр-Дам отстроят – как уже делали это раньше. Но будет ли это тот самый собор? Это классический парадокс Тесея. По легенде, корабль, на котором вернулся древнегреческий герой Тесей, ежегодно отправлялся со священным посольством на Делос. Корабль попал в шторм и нуждался в восстановлении. При починке в нем постепенно заменяли доски и другие части до тех пор, пока не осталось ни одной детали оригинала. Среди философов возник спор: имеем ли мы дело с все тем же кораблем Тесея, или это уже другой, новый корабль? Будет ли Нотр-Дам тем самым Нотр-Дамом после восстановления? И, на более глубоком уровне, не становится ли каждый из нас после определенного количества "реставраций" от жизненных потрясений другим человеком?



Строительство Нотр-Дама длилось более столетия – в нем участвовали несколько поколений парижан. Сегодня нам сложно представить, как должен чувствовать себя человек из средневековой деревни, впервые попадавший в собор – после этого не сложно было поверить в бога. Нотр-Дам вознес людей ближе к небу, став самым высоким зданием страны. Он приблизил своих создателей к вечной цели человека – бессмертию. Уже много веков нет в живых ни одного из людей, причастных к строительству собора, но их шедевр продолжает поражать и восхищать внимание миллионов. И вот теперь, неужели так тяжело добытое бессмертие будет у них отобрано по воле случая?



Наконец, Нотр-Дам – один из самых ярких символов Западной цивилизации. От турецкого нашествия до Второй мировой и советской угрозы – Западу снова и снова объявляли, что пришло его конец. И каждый раз Западная цивилизация побеждала своих врагов. Но сегодня, когда мы снова находимся в кризисе, падение одного из культурных столпов нашей цивилизации представляется слишком символическим.

Текст опубликован с разрешения автора

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