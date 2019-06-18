Почему мировая система образования обречена Вчера, 16:11 Цей матеріал також доступний українською

Ничто не спасёт эту систему образования. Если она не поймёт, зачем детям надо учиться, чему и как

Говорят, в школе нужно больше компьютеров, интерактивных досок и скоростного интернета.

Но если поставить компьютер на телегу — поскачет ли лошадь быстрее?

Говорят, в образовании мало денег. Ну, вот, в США недавно потратили 40 миллиардов долларов на ликвидацию неграмотности. Деньги уплыли, а неграмотность осталась.

Говорят, надо учителям платить больше. В некоторых странах увеличили им зарплату втрое, и они очень обрадовались. Но на знаниях детей это никак не отразилось.

Говорят, нужно делать акцент на фундаментальные науки, а потом на прагматизм.

Если поставить компьютер на телегу — поскачет ли лошадь быстрее?

Или наоборот… И всё стоит на месте.

Ничто её не спасёт, эту систему образования. Если она не поймёт, зачем детям надо учиться, чему и как.

Смотрите. Вот в медицине существуют «протоколы лечения». Они означают, что если по ним лечить, то человек выздоровеет. А если протокол неправильный, то человек будет потерян.

Поэтому возникает вопрос. Возможно ли составить такие протоколы обучения, когда выучившийся по ним человек стал бы образованным, успешным и счастливым?

А если нет, то почему?

Тут могут сказать, что существуют учебные планы. Но они почему-то не ведут детей к счастью, уму и благополучию.

Текст опубликован с разрешения автора

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