Стивен Пайфер
Первый месяц Зеленского. Что мы имеем?
Иван Компан
Кто и как разбогател за последние пять лет
Богдан Данилишин
Настоящее и будущее теневой экономики
Мирослав Маринович
Добавленная стоимость украинцев
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду
Владимир Спиваковский - фото

Владимир Спиваковский

Бизнесмен, президент корпорации Гранд

Почему мировая система образования обречена

Вчера, 16:11
Цей матеріал також доступний українською

Ничто не спасёт эту систему образования. Если она не поймёт, зачем детям надо учиться, чему и как

Говорят, в школе нужно больше компьютеров, интерактивных досок и скоростного интернета.

Но если поставить компьютер на телегу — поскачет ли лошадь быстрее?

Говорят, в образовании мало денег. Ну, вот, в США недавно потратили 40 миллиардов долларов на ликвидацию неграмотности. Деньги уплыли, а неграмотность осталась.

Говорят, надо учителям платить больше. В некоторых странах увеличили им зарплату втрое, и они очень обрадовались. Но на знаниях детей это никак не отразилось.

Говорят, нужно делать акцент на фундаментальные науки, а потом на прагматизм.

Если поставить компьютер на телегу — поскачет ли лошадь быстрее?

Или наоборот… И всё стоит на месте.

Ничто её не спасёт, эту систему образования. Если она не поймёт, зачем детям надо учиться, чему и как.

Смотрите. Вот в медицине существуют «протоколы лечения». Они означают, что если по ним лечить, то человек выздоровеет. А если протокол неправильный, то человек будет потерян.

Поэтому возникает вопрос. Возможно ли составить такие протоколы обучения, когда выучившийся по ним человек стал бы образованным, успешным и счастливым?

А если нет, то почему?

Тут могут сказать, что существуют учебные планы. Но они почему-то не ведут детей к счастью, уму и благополучию.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Теги:   Обучение Реформа образования Образование

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

ТОП-3 мнений

Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Война и мир Владимира Зеленского
16631
Богдан Яременко - фото
Богдан Яременко
Зеленский во Франции. Итоги и неприятная правда
12237
Ярослав Грицак - фото
Ярослав Грицак
Как заканчивают популисты
8329
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Война и мир Владимира Зеленского
16631
Богдан Яременко - фото
Богдан Яременко
Зеленский во Франции. Итоги и неприятная правда
12237
Кристина Бердинских - фото
Кристина Бердинских
Что не так с главным разведчиком Зеленского
11761
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Россию поставили перед выбором. Что решил Международный трибунал
49348
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Эпоха бедности. Первый шаг Зеленского в пропасть
43609
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
О самой шокирующей новости
30207

Стань автором

Если Вы хотите вести свой блог на сайте Новое время, напишите, пожалуйста, письмо по адресу:

nv-opinion@nv.ua

Выбор редакции

Геополитика

Вчера, 15:37

img
Итоги. Как прошел первый президентский визит Зеленского в Париж — все подробности
Финансы

Вчера, 20:00

img
Вывод 155 млрд грн из ПриватБанка — не идея НБУ, а реальные последствия отмены национализации — Рожкова
Авто

Вчера, 20:45

img
Накануне будущего. Как мир уверенно приближается к эпохе электромобилей