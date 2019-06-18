Почему мировая система образования обречена
Ничто не спасёт эту систему образования. Если она не поймёт, зачем детям надо учиться, чему и как
Говорят, в школе нужно больше компьютеров, интерактивных досок и скоростного интернета.
Но если поставить компьютер на телегу — поскачет ли лошадь быстрее?
Говорят, в образовании мало денег. Ну, вот, в США недавно потратили 40 миллиардов долларов на ликвидацию неграмотности. Деньги уплыли, а неграмотность осталась.
Говорят, надо учителям платить больше. В некоторых странах увеличили им зарплату втрое, и они очень обрадовались. Но на знаниях детей это никак не отразилось.
Говорят, нужно делать акцент на фундаментальные науки, а потом на прагматизм.
Или наоборот… И всё стоит на месте.
Ничто её не спасёт, эту систему образования. Если она не поймёт, зачем детям надо учиться, чему и как.
Смотрите. Вот в медицине существуют «протоколы лечения». Они означают, что если по ним лечить, то человек выздоровеет. А если протокол неправильный, то человек будет потерян.
Поэтому возникает вопрос. Возможно ли составить такие протоколы обучения, когда выучившийся по ним человек стал бы образованным, успешным и счастливым?
А если нет, то почему?
Тут могут сказать, что существуют учебные планы. Но они почему-то не ведут детей к счастью, уму и благополучию.
Текст опубликован с разрешения автора
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