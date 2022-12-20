«Перемирие по-корейски»? Почему это не вариант для Украины 20 декабря, 22:10

Аналогия с «перемирием по-корейски» не подходит даже по определению

Колонка написана в соавторстве с Петром Бурковским, исполнительным директором Фонда Демократические инициативы

Как украинские ученые, оставшиеся в Украине, чтобы продолжать исследования по вопросам социальной устойчивости и общественного мнения во время войны, мы ценим поддержку и мнение западных обозревателей, которые ищут возможные пути прекращения войны.

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Однако, по нашему мнению, в своей колонке «Украина и тень Кореи» (Financial Times, опубликовано 13 декабря) британский журналист-международный обозреватель Гидеон Рахман обошел вниманием несколько важных вопросов.

Аналогия с «перемирием по-корейски» по определению не подходит Украине. У нас нет сомнений в том, что Рахман осуждает политику Путина. Однако во время войны в Корее перемирие было достигнуто между коммунистическим Севером Кореи и националистическим Югом Кореи. Обе стороны признавали тот факт, что они принадлежат к одной нации, разделенной войной и идеологическим соперничеством.

У России нет стимулов пересмотреть целые войны

Напоминаем, что основная идея, с помощью которой Путин оправдывает нападение на Украину, — представление, что украинцы и русские якобы «один народ». С этой точки зрения, России легко использовать колонку Рахмана как «доказательство» того, что с помощью перемирия Запад стремится «разделить единую русскую нацию».

В отличие от КНДР и КНР в начале 1950-х, неядерных государств, истощенных десятилетиями японской оккупации, Россия сейчас не противостоит более мощному в военном плане врагу, вооруженному к тому же ядерным арсеналом.

Действительно, Вооруженные силы Украины показали более высокий класс, чем это ожидалось внешними наблюдателями.

Однако, как справедливо указывает Рахман, брутальная российская тактика умышленного уничтожения украинской инфраструктуры может продолжаться, если Запад, прежде всего США, будут отвергать просьбу Украины предоставить противоракетные системы Patriot, истребители F-16 и сдерживать европейских союзников, как Германия или Польша, от передачи Украине танков и истребителей еще советского производства.

Поскольку у Украины нет средств наказать Россию за тактику ведения боевых действий и принудить ее к перемирию, в таком случае у нее (России) нет стимулов пересмотреть целые войны и принять перемирие как лучшую альтернативу продолжению войны.

Также, если Украина не вступает в НАТО и не получает место под ядерным зонтиком, подобно тому, как это произойдет с Финляндией и Швецией, в таком случае не будет серьезной преграды для России, что заставит ее отказаться от подготовки и реализации планов нового вторжения с учетом уроков провальной военной кампании 2022 года.

Впервые опубликовано в Financial Times

Перевод авторов

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