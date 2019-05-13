Почему Киев такой некомфортный? Сегодня, 17:03 467 Цей матеріал також доступний українською

Конечно, можно сравнивать Киев с другими городами Украины, но это бессмысленно: столица конкурирует по качеству жизни не с ними

Киев — это некомфортное место для жизни. Многие горожане очень хорошо чувствуют это по качеству воздуха или количеству часов, которые они ежедневно тратят в пробках. Инфраструктура города не выстроена ни для велосипедистов, ни для пешеходов — что уж говорить о системе городского транспорта, которую ожидает коллапс. Конечно, можно сравнивать Киев с другими городами Украины, но это бессмысленно: украинская столица конкурирует по качеству жизни не с ними. Согласно с последним глобальным рейтингом комфорта жизни в городах, Киев находится на 118-м из 140 мест, и это не нормально.

Поэтому есть смысл поговорить о важности замедления города. Если сегодня, с лучшей экономикой, мы имеем такое давление на инфраструктуру и городскую экологию, то чего ожидать, когда экономика вырастет вдвое? Еще большее количество машин и высотных новостроек — еще меньше рычагов влияния для общественности на политику города.

Чем более открытый город для общественности, тем больше инициатив снизу

Так к чему следует двигаться?

Энергоэффективность вместо пафоса. Когда я читаю что-то вроде описаний возможной реконструкции Нотр-Дама, то вижу обеспокоенность архитекторов практичностью и такими важными нюансами, как потенциальное воздействие глобального потепления. В Украине, к сожалению, у застройщиков слишком узкие временные рамки для стратегического планирования, из-за чего мы получаем инфраструктуру, которая становится морально устаревшей чуть ли не со старта проекта.

Добрососедство вместо заборов. Понимание социологических и демографических параметров является критически важным при планировании. Так как любое воздействие на город прежде всего меняет привычки и большое количество связей и традиций. В Украине достаточно низкий уровень доверия людей друг к другу. Едва ли кто-то решит оставить квартиру соседу, чтобы тот покормил кота или полил цветы. И это действительно проблема.

Для построения добрососедства необходимы публичные пространства с минимумом коммерческих заведений, нормальные пешеходные и велосипедные дорожки, поддержка местного предпринимательства из числа жителей в виде кафе, ремонтных мастерских, нишевых магазинов и тому подобное. Индивидуальные проекты вместо сетевых значительно увеличат заинтересованность жителей проводить больше времени в своем районе и способствовать возникновению теплых эмоций к нему.

Зеленые крыши вместо многоэтажек. Современные тренды говорят о важности зеленых зон. Это сложный процесс: строить высокие здания и широкие улицы более выгодно. И потом, за неимением времени у активистов «урбанистические города» часто имеют неухоженный вид. Тем не менее, следует помнить: город — это единая система.

Люди будут проводить время на улице, если там безопасно, нормально дышится, конкуренция за публичное пространство умеренная, а заведения привлекают внимание интересных людей, которые уважают друг друга. Городские учреждения часто переживают конфликт: с одной стороны молодежь ищет возможность встретиться и весело провести время — вместо этого местным хочется покоя и равновесия. Тогда очень важны медиаторы, которые занимаются интересами общества, проводят различные встречи, устраивают онлайн и голосования, и обсуждение актуальных проблем, вместе ища варианты решений. Чем лучше вы знаете тех, с кем живете рядом, тем больше возможностей для добрососедства.

Ночной транспорт и автобусы вместо авто. В медленном городе важна не только территория для жизни, но и территория для работы. Киев — это город, где все постоянно торопятся. Толпы в подземке, которые тебя постоянно толкают и нервничают, когда ты идешь слишком медленно — лучший показатель духа города. Системы должны стимулировать нас чувствовать вкус жизни, а не бежать неизвестно куда и зачем.

Удобные ночные автобусы и стимулирование создания районных сообществ, вот как в Варшаве, способны придать городу энергии для жизни. Чем проще и приятнее будет передвигаться, тем чаще мы будем это делать. Чем более открытый город для общественности, тем больше инициатив снизу.

Почему мы спешим? Потому что так спроектированы системы, потому что культурная жизнь слишком централизована, так как удобных маршрутов для путешествий по городу не так много. Это можно изменить.

Мне нравится, когда появляются карты с открытыми данными. Информация о динамике и угрожающие тенденции — первый шаг к замедлению, перестройке транспортного и пешеходного трафика. Потому покупая сегодня недвижимость в Киеве, вместе с ней вы приобретаете и все городские проблемы, которые делают город сложным для комфортной жизни. Нет ни одного человека, который выигрывает от неконтролируемой застройки и легкомысленных решений городских властей.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени