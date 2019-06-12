Почему харизма лидера не всегда работает Сегодня, 21:03 Цей матеріал також доступний українською

Чрезмерная уверенность может быть пагубной для деятельности лидеров, особенно если они имеют склонность переоценивать или недооценивать свои способности

Дружелюбие, близость к людям, юмор, остроумие, хороший внешний вид и легкое пренебрежение условностями всегда помогали кандидатам побеждать выборы. Политическая позиция, характер и опыт управленческой работы — тоже.

Но с недавних пор личностные характеристики, ассоциирующиеся с харизмой, стали казаться избирателям более важными, чем опыт кандидата или его позиционирование.

Сейчас, в ходе подготовки к американским выборам-2020, избиратели демократов очень зациклены на способности своих кандидатов быть избранными. В дискуссиях о том, кто способен одолеть Дональда Трампа, основное внимание уделяют харизме.

Но проблема в том, что зацикливаться на харизме — это ужасная идея. Хотя и сейчас харизма как никогда важна по двум причинам.

Харизма часто может выходить боком

Во-первых, политики делают из себя персональные инстаграм-бренды. Во-вторых, люди в более индивидуалистических культурах больше ценят харизму лидеров, а США становятся чрезвычайно индивидуалистическими. Это означает, что при оценке лидеров все большую роль может играть харизма, чем действия.

Это объясняет, почему обозреватели так сильно были зациклены на отсутствии у Хиллари Клинтон харизмы, и почему ее выписаные программы не смогли победить несколько трехсловных слоганов от звезды реалити-шоу.

Как профессор, чья преподавательская и исследовательская деятельность касается этики лидерства, я считаю, что следовать за харизмой является ошибкой, потому что харизма имеет очень малое отношение к тем вещам, о которых следует беспокоиться избирателям.

Кому выгодна харизма?

Прежде всего харизма диспропорциональным способом выгодна только некоторым кандидатам, оставляя преимущества других.

За отношение к себе кандидат в президенты Бето О’Рурк частично обязан своей молодецкой способности забираться для выступления на столы и материться на телевидении.

Джо Байден также ставит на харизму, надеясь, что его образ «Дяди Джо» может посоревноваться с харизмой Трампа за внимание белого рабочего класса.

С одной стороны, «отсутствие харизмы высокого уровня» является одним из крупнейших препятствий для еще одной кандидатки, Элизабет Уоррен. И если уж на то пошло, то это является препятствием и для других женщин в ходе избирательной кампании. Вот перед нами Эми Клобушар, прозванная «злой, суровой и откровенно жестокой», и Кирстен Джиллибранд, которую описали как «кучу бла-бла-бла». В то же время Камала Харрис, над чьей приветливостью и связью с избирателями смеются, очевидно имеет неправильный вид харизмы для того, чтобы ее воспринимали серьезно.

Исследования подтверждают, что такие факторы как внешность лидеров, их расовая принадлежность и пол во многом влияют на восприятие харизмы.

Социологи говорят, что мужчины демонстрируют больше уверенности в своих лидерских качествах, что рассматривают как харизму. Люди считают, что более высокие мужчины харизматичнее более низких, и азиаты не так харизматичны как белые.

И в то время как иногда психологи подтверждают, что лидеры-женщины выглядят более харизматичными соперников-мужчин, методы измерения харизмы, которыми пользуются ученые, дают обманчивое впечатление, так как они отслеживают вещи вроде эмоционального интеллекта, вместо восприятия лидерских качеств и привлекательности в целом.

Также исследование харизмы зачастую свидетельствуют о том, что здесь шансы женских и мужских лидеров где-то на одинаковом уровне, что может указывать на то, что для победы женщины должны в большей степени демонстрировать свои качества, чем их соперники-мужчины, а не полагаться на то, что женщин в целом воспринимают как более харизматичных.

Переоценка важности магнетизма

В свете того, каким неровным образом восприятия харизмы подыгрывает лидерам, журналистка Ребекка Трейстер пишет: «Стоит задать себе вопрос, насколько харизма в том виде, в каком мы ее понимаем, является чертой мужской». И предлагает «переоценить важность магнетизма». Во всем. Трейстер призывает акцентировать внимание на выборе, который выходит из харизмы, как-то, «что может на самом деле оказаться инструментом для усиления предвзятости».

Кто-то может сказать, что следование по харизме имеет смысл. Мол, избирателей более вероятно убедить посланиями харизматичного лидера, а умение убеждать является важной составляющей эффективной коммуникации, то харизматичное лидерство в цене.

Но это не то, что происходит на самом деле.

Ученые выяснили, что люди оценивают харизму не более чем за первые 5 секунд невербальной коммуникации. Другие ученые пришли к выводу, что на восприятие чьей-то харизмы больше влияет манера донесения сообщения, чем сам смысл сказанного.

И харизма часто может выходить боком. Чрезмерная уверенность может быть пагубной для деятельности лидеров, особенно если они имеют склонность переоценивать или недооценивать свои способности.

Этические риски харизмы

Так как на восприятие харизмы большое влияние имеют случайные черты лидера, а харизматичное лидерство может быть контрпродуктивным, для избирателей является этически опасным считать его чем-то ценным.

Харизма побуждает людей фокусироваться на внешности кандидата и внешних аспектах его личности, вместо того, чтобы в этичной манере обсуждать квалификацию или политические предложения человека. Поэтому даже если Бето или Байден достойные кандидаты на пост президента, если избиратели поддержат кого-то из этих кандидатов из-за манеры их поведения вместо широты их политического видения, то эти избиратели, как граждане, сделают ошибку.

Как утверждает философ Джейсон Бреннан, если люди берутся голосовать, то они обязаны голосовать хорошо. И в то время как философы расходятся на том, что точно имеется в виду под «голосовать хорошо», в целом они согласны: речь идет о том, что голосовать следует, исходя из оснований, указывающих на то, что выбранный человек будет хорошим лидером. Поэтому когда избиратели оказывают свою поддержку, опираясь в основном на харизму, их поддержка беспричинна.

Хуже, если избиратель решает поддержать аморального харизматичного лидера — в таком случае решение последовать за ним еще хуже, чем решение поддержать не того парня, исходя из ложного убеждения в том, что его политические предложения хорошие.

Люди имеют обязанность взвешивать на этичность свой выбор, когда он влечет за собой риск аморального поведения, утверждают философы Дэн Моллер и Алекс Герреро. Иначе в конечном итоге это может не только не послужить их интересам, но и повредить другим людям. Избиратели решают друг за друга, и как утверждает политический философ Эрик Бирбом, выбирают людей, которые будут действовать от их имени. Поэтому даже если индивидуальные голоса вряд ли что-то решают, то когда их много, ставки высоки.

перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок The Conversation . Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал опубликован на The Conversation

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