Почему досрочные выборы ВР — ошибка Сегодня, 13:03 97 Цей матеріал також доступний українською

Досрочные выборы как дестабилизирующий фактор в воюющей стране

Почему я считаю ошибкой досрочные выборы Верховной Рады — такой вопрос мне задают довольно нередко.

Итак:

1. Досрочное прекращение полномочий ВРУ является дестабилизирующим фактором в воюющей стране, и это может негативно отразиться на безопасности государства.

2. Досрочные выборы означают выборы по старым действующим правилам, что, на мой взгляд, непременно приведет к надоевшей, всецело коррумпированной парламентской системе. В новую ВРУ вновь пройдут «партии лидерского типа» (ни одной идеологической партии!) И мажоритарщики.

3. Действующие правила сохраняют олигархическую модель существования страны.

Как и ранее полагал и сейчас придерживаюсь мнения о нецелесообразности роспуска Рады. Наоборот, под давлением гражданского общества и международных партнеров надо заставить действующий состав парламента принять необходимые изменения в избирательный кодекс и лишь затем проводить выборы!

Действующие правила сохраняют олигархическую модель существования страны

Заявление президента считаю слишком эмоциональным, направленным на «электорат», а не реализацию стремлений по изменению нынешней системы.

Хотя, справедливости ради, в очередной раз отмечу: ни в одной из предвыборных программ 39 кандидатов я не нашел предложений по разрушению олигархической модели управления страной. Именно эта модель и является первоисточником всех проблем: повальная коррупция, низкий уровень жизни, политическая и финансовая нестабильность.

И больше не задавайте мне идиотского вопроса «а почему за пять лет не сделали?». Именно сейчас сложилась политическая ситуация, способствующая таким изменениям, именно сегодня.

Текст опубликован с разрешения автора

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