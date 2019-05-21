Георгий Тука
Почему досрочные выборы ВР — ошибка
Павел Казарин
Все с нуля. Почему украинцы могут проиграть войну
Ксения Туркова
Миры Мартина. Что скрыто в сериале Игра престолов
Петр Чернышов
Пиво, собаки и законы
Спецтема: Эксклюзивы НВ Выборы в Раду
Георгий Тука - фото

Георгий Тука

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-председатель Луганской областной военно-гражданской администрации

Почему досрочные выборы ВР — ошибка

Сегодня, 13:03
97
Цей матеріал також доступний українською

Досрочные выборы как дестабилизирующий фактор в воюющей стране

Почему я считаю ошибкой досрочные выборы Верховной Рады — такой вопрос мне задают довольно нередко.

Итак:

1. Досрочное прекращение полномочий ВРУ является дестабилизирующим фактором в воюющей стране, и это может негативно отразиться на безопасности государства.

2. Досрочные выборы означают выборы по старым действующим правилам, что, на мой взгляд, непременно приведет к надоевшей, всецело коррумпированной парламентской системе. В новую ВРУ вновь пройдут «партии лидерского типа» (ни одной идеологической партии!) И мажоритарщики.

3. Действующие правила сохраняют олигархическую модель существования страны.

Как и ранее полагал и сейчас придерживаюсь мнения о нецелесообразности роспуска Рады. Наоборот, под давлением гражданского общества и международных партнеров надо заставить действующий состав парламента принять необходимые изменения в избирательный кодекс и лишь затем проводить выборы!

Действующие правила сохраняют олигархическую модель существования страны

Заявление президента считаю слишком эмоциональным, направленным на «электорат», а не реализацию стремлений по изменению нынешней системы.

Хотя, справедливости ради, в очередной раз отмечу: ни в одной из предвыборных программ 39 кандидатов я не нашел предложений по разрушению олигархической модели управления страной. Именно эта модель и является первоисточником всех проблем: повальная коррупция, низкий уровень жизни, политическая и финансовая нестабильность.

И больше не задавайте мне идиотского вопроса  «а почему за пять лет не сделали?». Именно сейчас сложилась политическая ситуация, способствующая таким изменениям, именно сегодня.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Теги:   Верховная Рада Инаугурация Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

ТОП-3 мнений

Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Эпоха бедности. Первый шаг Зеленского в пропасть
31372
Петр Чернышов - фото
Петр Чернышов
Пиво, собаки и законы
12517
Александр Пасховер - фото
Александр Пасховер
Зловещие знаки украинской инаугурации
12508
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Эпоха бедности. Первый шаг Зеленского в пропасть
31372
Александр Гольц - фото
Александр Гольц
С Путиным что-то произошло
27794
Илья Кенигштейн - фото
Илья Кенигштейн
Последний звонок. Прочитайте это своим детям
22129
Алексей Бондарев - фото
Алексей Бондарев
10 детективов и триллеров, от которых невозможно оторваться. Блог Алексея Бондарева
78157
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Два сценария Путина для Зеленского
66452
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Эпоха бедности. Первый шаг Зеленского в пропасть
31372

Стань автором

Если Вы хотите вести свой блог на сайте Новое время, напишите, пожалуйста, письмо по адресу:

nv-opinion@nv.ua

Выбор редакции

Культура

Сегодня, 08:14

img
Китайские банды, свистуны и материализация Тарантино. Дневник Каннского кинофестиваля
Знаменитости

Вчера, 14:07

img
Новая первая леди. Елена Зеленская надела на инаугурацию костюм украинского дизайнера и снова открыла страницу в соцсетях
Политика

Сегодня, 11:56

img
Зеленский пошел на конфликт с политическим классом. Мировые СМИ — о новом президенте