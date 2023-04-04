Как жить без долларов? 4 апреля, 09:53 Эксклюзив NV

Чи можете ви уявити собі життя без долара? Навряд чи… Ми звикли заощаджувати та оцінювати свій приватний або підприємницький капітал в доларах, ціни на машини, квартири та інші дорогі речі теж визначаємо в американській валюті, так само, як і зарплати високооплачуваних спеціалістів. Я вже не кажу про те, що в народі курс гривні до долара є найпопулярнішим індикатором стану справ в країні. Наша фінансово-економічна свідомість вже давно і надійно доларизована, і не тільки наша. Деякі країни, як, наприклад, Пуерто-Ріко, Еквадор, Сальвадор та декілька менш відомих використовують долар як офіційну валюту. Більше шестидесяти країн у світі, включно з Україною, прив’язують курси національних валют до валюти США. Долар був і поки що залишається найпопулярнішою валютою у світі. Спробуйте розрахуватися американською валютою в Аргентині, Індії чи Індонезії, де у вжитку песо та рупії, і вам майже ніхто не відмовить, навіть навпаки — подякує.

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