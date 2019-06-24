Почему детей не учат необходимому Сегодня, 14:03 Цей матеріал також доступний українською

Родители спрашивают, что делать. Возможно, пришло время составить свой собственный образовательный заказ

Как часто мы слышим от родителей разных школ высказывания типа ах, как жаль, что детей не учат этому, этому, и этому.

А чему именно учить?

Мы провели исследование, обратившись к полутора тысячам родителей в возрасте 40−50 лет с вопросом: много ли счастья, успехов, благополучия и денег в вашей уже состоявшейся жизни принесло знание только изобар, биссектрис, электролитов и пестиков с тычинками? Многие на этот вопрос обиделись, иные задумались, некоторые прозрели.

Тогда мы их снова спросили: неужели вы хотите, чтобы ваш ребёнок был обречён на «нафталинные» знания, которыми удобряют почву для выращивания будущих неудачников? Их ответ был отрицательным.

Откуда школе знать, какие у родителей мысли и предпочтения?

Неужели вы не хотите, чтобы в школе дети получали новейшие современные знания из разных областей наук, техники, и окружающей жизни?

И мы добили их третьим вопросом: «А вы можете сформулировать свой семейный родительский заказ школе? Что вы хотите получить в конце в результате? Вот по пунктам».

Молчат. Не знают, что сказать. А через 11 лет им выдают их детей и говорят: получите и распишитесь. А родители: «Так он же ничего не знает, не умеет, не может…».

А что — был заказ?

Родители спрашивают, что делать. Возможно, пришло время составить свой собственный образовательный заказ: чего вы хотите и ждете от школы. Ведь школы теперь разные: у каждой — свой тренд.

Да и откуда школе знать, какие у родителей мысли и предпочтения? 11 лет пролетят мгновенно, а потом уже ничего изменить будет нельзя.

Поэтому перед тем, как отдавать ребенка в школу — хоть в какой класс, но особенно в первый — сформулируйте, хотя бы приблизительно, чего вы хотите и ожидаете от школы. И, выбрав правильное заведение, всё оставшееся время наслаждайтесь успехами вашего ребенка и сбывшимися ожиданиями.

Скажу по секрету: в условиях, когда школа перестала многих удовлетворять, и родители скорее от отчаяния бросились в разнообразные альтернативные школы, где всё полегче, поспокойней, без напряжения, эти же родители обнаружили, что там, где полегче — знаний нет. А для них знания — это ценность.

Но ценность — это также умения, навыки, хороший характер, здоровье.

И оказалось, что существует очень немного школ, которые дают всё это в одном пакете. Это те школы, в которых организованы правильные пропорции между серьезностью знаний и творческим релаксом. Где понимают, что есть процесс, а что — результат. И добиваются обоих.

Но как? Для процесса создают живую образовательную среду, в которой дети никогда не устают, а домой приносят каждый вечер свой явный апгрейд.

А результат виден по выпускникам, которые твёрдо стоят на ногах, и благодарны той взлетной полосе, которая их подняла в мейнстрим и объяснила, что такое в жизни настоящий попутный ветер.

Текст опубликован с разрешения автора

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