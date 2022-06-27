Стамбульская конвенция: мифы и манипуляции 27 июня, 17:51

Попробую объяснить, что представляет собой Стамбульская конвенция в тех положениях, которые считаются якобы угрожающими

Украинские парламентарии 20 июня проголосовали за Закон О ратификации Конвенции Совета Европы по предотвращению насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями. Короче говоря, Украина стала 36-й страной, ратифицировавшей Стамбульскую конвенцию после Молдовы.

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Все это произошло за три дня до решения саммита Европарламента о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз. А еще раньше в социальных сетях, на страницах отдельных депутатов, общественных и религиозных организаций начали появляться призывы к недопустимости появления такого международного нормативного акта в нашем якобы непорочном национальном законодательстве.

Почему я акцентирую внимание на историческом решении Европарламента, упоминая Стамбульскую конвенцию? Потому что прямо увязываю эти вещи в контексте событий. Хотя официально требования ратификации для получения статуса страны-кандидата не было, политически мы должны были продемонстрировать единство в соблюдении и уважении прав человека перед европейским сообществом. По крайней мере, это подтверждают и несколько народных депутатов, среди которых член партии Слуга народа Роман Каптелов: «Лично я проголосовал „За“, как того требовал президент, фракция и ситуация, в которой оказалась страна. На днях Европейский Союз будет принимать решение — предоставлять нам статус кандидата или нет. Знаю, что такие государства, как Нидерланды и Швеция, против. И принятие конвенции заранее является попыткой изменить их решение. То есть, сегодняшнее голосование — это типичная дипломатия, и я не мог по-другому», — написал избранник в Фейсбуке.

И, несмотря на 254 голоса «За» есть те, кто против либо воздержался, либо просто проигнорировал этот вопрос, мотивируя разными аргументами, которые распространяются в соцсетях и тиражируются СМИ. Поэтому далее, пользуясь юридической специальностью и почти 10-летним стажем в сфере медиа, попытаюсь объяснить если не для нардепов-консерваторов, то для потребителей информации, что представляет собой Стамбульская конвенция в тех положениях, которые считаются якобы угрожающими.

Женщина, мужчина, гендер

Многие организации и политики апеллируют именно к появлению вследствие ратификации в украинском законодательстве определения гендерной идентичности. Уже упомянутый выше Каптелов вообще называет это «появлением третьего пола» и пропагандой гендерной идеологии. Это же волнует и Всеукраинский Совет Церквей и Религиозных организаций (далее — Совет Церквей).

Однако давайте обратимся к уже существующему законодательству. Например, в Кодексе законов о труде Украины статья 2-1 запрещает дискриминацию в сфере труда в зависимости от пола и гендерной идентичности, сексуальной ориентации и ряда различных признаков. Поэтому вопрос открыт, как это могли допустить представители Батькивщины и другие противники Конвенции. То есть, в украинских нормативных актах еще раньше различали понятие пола и гендерной идентичности.

В украинских нормативных актах еще раньше различали понятие пола и гендерной идентичности

В целом в украинском законодательстве сотни раз употребляется термин «гендер» в разных лексических вариациях уже не первый год, в чем можно убедиться на сайте Верховной Рады, введя поисковое слово.

Совет Церквей также осуждает «обязательство учить детей не стереотипным гендерным ролям (Статья 14 Конвенции)», ведь это якобы «несет угрозы искажения у молодого поколения своей половой идентичности, популяризации однополых сексуальных отношений и распространения случаев заболевания гендерной дисфорией среди детей и молодежи». Кстати, гендерная дисфория не является болезнью.

Однако, станем ли мы жить хуже, если детям время от времени будут напоминать, что женщина — не посудомойка, а мужчины тоже могут плакать?

«Украинское законодательство лучше»

Еще один миф, распространяющийся как истина. Думаю, что попытка в начале 2018 года привлечь внимание к противодействию домашнему насилию вступлением в силу соответствующего Закона — это уже успех. Последующие годы показывали только развитие нормативной базы в данной сфере. Она действительно настолько развилась (по состоянию на июнь 2022 г. это 7 отдельных Законов), что многие положения Стамбульской конвенции уже и так предусмотрены ранее. В частности, уже в 2018 году жертвой домашнего насилия в Украине признавали детей, ставших свидетелями домашнего насилия. Также жертвами могут быть не только супруги, но и лица, проживающие одной семьей и имеющие общий быт. Заметьте, никакого упоминания о поле здесь нет. Проживать одной семьей в фактическом браке могут и представители ЛГБТ-сообщества, несмотря на невозможность официально зарегистрировать отношения. Так где раньше были противники Стамбульской конвенции?

В общем, из содержания Конвенции можно проследить регулярную отсылку к национальному законодательству, что можно толковать только как усиление национального законодательства, а в некоторых моментах документ оставляет за государством абсолютное право на идеологические поправки. Что, кстати, нардепы и конкретизировали в ходе ратификации.

В чем же тогда польза?

Во-первых, политическая важность ратификации перед решением Европарламента. Так это или нет, узнаем через несколько лет за просмотром документалки о новейшей истории Украины.

Во-вторых, Украина обязуется создать единый орган — Группу экспертов по действиям против насилия в отношении женщин и домашнего насилия. То есть, состоится унификация полномочий и обязанностей.

В-третьих, вероятно, криминализируют ряд противоправных деяний, за которые раньше не было такого вида ответственности. К примеру, психологическое насилие, принуждение к аборту и преследование женщин теперь может стать предметом уголовного права.

Какая польза именно для представителей ЛГБТ-сообщества? Какой-либо специальной или особой нет — исключительно то, что предусмотрено абсолютно для всех, без дискриминации.

Для гендерного баланса: где мужчины?

Может показаться, будто Стамбульская конвенция защищает только права женщин. Однако, несмотря на отсутствие в официальном переводе документа феминитивов, упомянутые в нем «партнер», «правонарушитель» могут быть и партнершей, и правонарушительницей. Поэтому независимо от пола и идентичности Конвенция призвана защищать прежде всего права людей.

Учитывая приведенные внешние упреки и собственные субъективные мнения-разъяснения, не могу еще раз не задать вопрос, почему же ратификация посеяла первую масштабную рознь во время голосования с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года именно в контексте взаимоотношений Украина-ЕС? И для чего смущать информационное пространство, сеять раскол среди гражданского общества, которое как никогда едино, предлагая выносить гендерные вопросы на референдум? Почему так важно подвергать сомнению законодательство европейских стран, рискуя тем, за что боремся с 2014 года? Надеюсь, когда-нибудь мы получим ответы на эти вопросы от отдельных депутатов и одной из фракций.

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