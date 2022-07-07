Отставка Джонсона. Хорошая ли это новость для Кремля и плохая для Украины? 7 июля, 21:30 Эксклюзив НВ

Преимущество Бориса Джонсона в том, что он был очень яркой фигурой и эмоционально очень заряженным на поддержку Украины

В политике стран Запада в отношении Украины нужно учитывать, что там определяющую роль играют институты, формирующие основы государственной политики. Безусловно, их определяют политики. Но политикам предложения предоставляют работники внешнеполитического ведомства — в Великобритании Foreign Office, соответствующие военные структуры. Плюс есть национальные интересы, которые понимают ведущие политические силы. В этом смысле нет сомнений: кто бы ни был следующим премьер-министром Великобритании, поддержка Украины со стороны Великобритании будет сохраняться.

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Другое дело, следует учитывать субъективный фактор. Преимущество Бориса Джонсона в том, что он был очень яркой фигурой и эмоционально заряженной на поддержку Украины.

У нового премьера может быть более сдержанная позиция. Он может быть не столь яркой фигурой, чтобы вызвать резонанс и медийный, и политический. Но главное для нас: в той же Консервативной партии позиция и главы МИД, и представителей этой партии — нет внутренних дискуссий о поддержке Украины. Все это будет сохраняться. Там есть внутренние проблемы, споры в самой партии и по некоторым политическим вопросам. Но в отношении Украины есть консенсус.

Более того, в отличие от некоторых стран континентальной Европы ведущие партии Великобритании также поддерживают необходимость противодействия России и поддержки Украины.

В чем же причина отставки Бориса Джонсона? Нарушение коронавирусного карантина, вечеринки во время наводнения — это только повод для его критики. А реальные причины частично связаны с его определенным эпатажем в поведении, отчасти потому, что он проявлял определенную авторитарность в партии. Потому что британские партии, в отличие от наших, не являются собственностью лидера. Это университеты с многовековой историей. Там лидеры меняются и после поражения на выборах.

Там нет внутренних дискуссий о поддержке Украины

Главные проблемы для Джонсона возникли потому, что началось падение рейтинга Консервативной партии. Это следствие сложной социально-экономической ситуации. Джонсон потерял доверие части влиятельных фигур в Консервативной партии ну и плюс поражение партии на выборах. Это, я думаю, стало последней каплей. Потому что партии думают о будущем. И, возможно, все противники Джонсона сейчас объединились и решили, что в конце концов пора его поменять.

Добавлю еще одну важную вещь. Это не новая история. Он не первый политический лидер Великобритании, вынужденный уходить в отставку в условиях. когда вошел в конфликт с частью партийного истеблишмента. В свое время так же ушла Маргарет Тэтчер. Выдающийся премьер-министр Великобритании.

Это особенность партийной системы Великобритании.

Это хорошая новость для Кремля? Скажу так, что в Кремле всегда олицетворяют политику. Это одна из их ошибок. Да, они говорят, что Джонсон — русофоб. Но напомню, что в свое время еще задолго до начала великой войны России против Украины несколько лет назад немало было скандалов вокруг того, что в окружении Бориса Джонсона есть люди, связанные с российскими олигархами, есть лоббистские влияния со стороны России. Другое дело, и тут надо отдать должное Джонсону, он, как и многие другие британские политики, действует в соответствии с национальными интересами своей страны. А не потому, что кто-то находится в его окружении, что там есть люди — выходцы из России.

При том, что в Великобритании многие богатые россияне жили и живут, и есть их лоббистские влияния, но они гораздо меньше, чем в той же Германии, Франции, Италии.

Так что в Кремле могут радоваться, но когда Джонсон уйдет, они увидят, что политика Великобритании не изменится. Российские власти хотят видеть раскол на западе, но своими агрессивными действиями они наоборот его консолидируют против себя.

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