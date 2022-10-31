Напряженная беседа Зеленского с Байденом и мощный удар РФ, отбитый на 80% 31 октября, 18:16

Чем жила страна 31 октября 2022 года

● Тайна еще одной телефонной беседы Зеленского с Белым домом. Президент США Джо Байден во время июньского телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским в июне вышел из себя. Об этом сообщил американский телеканал NBC со ссылкой на четырех неназванных источников, знакомых с разговором. Мол, едва Байден сказал Зеленскому о пакете военной помощи на $1 млрд, как Зеленский начал перечислять всю дополнительную помощь, в которой ВСУ еще нуждались, но не получали. После этого Байден, повысив голос, сказал, что «американский народ был довольно щедрым, а его администрация и американские военные усердно работали, чтобы помочь Украине», а потому «Зеленский мог бы проявить немного больше благодарности».

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В тот же день украинский лидер публично поблагодарил Байдена и США за помощь. После этого отношения двух лидеров заметно улучшились.

● Телефонные разговоры Зеленского с Белым домом не всегда заканчивались столь позитивно: для Дональда Трампа одна из бесед с украинским лидером стоила объявления ему импичмента.

● ПВО сработала максимально эффективно. С раннего утра российская армия несколькими волнами ударила по инфраструктурным объектам по всей Украине. Но отечественная система ПВО сработала великолепно, сбив 44 из полусотни вражеских ракет. В Воздушных силах назвали это беспрецедентно высоким результатом.

● «Да, были и 100% результаты, когда четыре из четырех или семь из восьми мы сбивали, девять из 12-ти. Но при таком массовом использовании ракет такого большого процента не было, было 50−55%. А тут около 80%. Это беспрецедентно классный результат. Работали все — средства, огневые группы, ЗРК, это результат их работы», — объяснил Юрий Игнат, пресс-секретарь Воздушных сил. В то же время, по его словам, хороший результат не отменяет необходимости усиления ПВО. Советские образцы должны заменить современные виды.

● Били по энергетике. В результате ракетного удара оказались повреждены 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах Украины, сообщил премьер Денис Шмыгаль. По его словам, РФ наносила удары ракетами и дронами. Большинство из поврежденных объектов — энергетические, добавил Шмыгаль.

● В результате утренних российский обстрелов, по данным главы Нацполиции Игоря Клименко, пострадали 13 человек.

● Попадания по объектам энергетической инфраструктуры после «прилетов» подтвердили Харькове, Запорожье, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Черновицкой и Днепропетровской областях. А взрывы слышали в Киеве, Киевской, Полтавской и Винницкой областях.

● Киев отбил атаку, но все равно пострадал. В столице не зафиксировали — благодаря эффективной работе ПВО — попаданий российских ракет, но около 350 тыс. квартир остались без света, а 80% потребителей — без водоснабжения. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации. Там пояснили, что на перебои со светом и водой повлияли утренние удары РФ по Киевской области.

● А в Украину с визитом как раз прибыл премьер Чехии Петр Фиала. «Мы в Киеве, который сегодня утром также подвергся российским ракетным обстрелам. У нас есть ряд переговоров с украинскими друзьями. Я верю, что они принесут конкретные результаты», — написал он в своем Twitter.

● Харьковская подземка была обесточена. «После утренних прилетов ситуация в Харькове довольно сложная. Удар пришелся по объекту критической инфраструктуры, в результате чего были обесточены метрополитен и наземный электротранспорт», — написал утром мэр города Игорь Терехов. Но уточнил, что первую линию метро — Холодногорско-Заводскую — почти сразу же удалось запустить.

● Русские дострелялись до Молдовы. В селе Наславча Окницкого района Молдовы (расположено на севере страны, на границе с Украиной, на западном берегу Днестра) упала российская ракета. В Министерстве внутренних дел страны добавили, что ее сбила украинская система ПВО. Жертв нет, однако в селе повреждены дома. В ведомстве добавили: по данным Украины, оккупанты атаковали Днестровскую ГЭС, которая находится в 10 км от Наславчанской ГЭС. Угрозы наводнения нет.

● Россия уже в ноябре может применить против Украины иранские баллистические ракеты малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar SRBM, заявил глава ГУР Кирилл Буданов.

● Отключения могут быть очень долгими. У энергогиганта ДТЭК (принадлежит структурам Рината Ахметова) закончилось оборудование для ремонта поврежденной в результате российских ударов инфраструктуры. Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

«Мы, к сожалению, уже использовали запас оборудования, который был у нас на складах после первых двух волн атак, которые происходят с 10 октября. Какое-то количество оборудования мы смогли купить. К сожалению, стоимость оборудования сейчас измеряется сотнями миллионов долларов… Уже есть определенные сложности с покупкой этого оборудования, потому что это очень дорого», — сказал Сахарук. И добавил, что компания работает над тем, как купить оборудование или получить его от партнеров.

По словам представителя ДТЭК, проблема коснулась всех энергетиков: аварийные отключения сейчас могут продолжаться и 6, и 12 часов в зависимости от того, сколько времени нужно на восстановление поврежденных оккупантами объектов: «Очевидно, что восстановление будет небыстрым. Каждый раз повреждается то оборудование, которое мы поставили раньше… Каждый раз будет все дольше и дольше».

● Не оправдывайте террористов. Новая массированная ракетная атака российских оккупантов против Украины связана с тем, что они не способны победить ее «на поле боя». Такое заявление сделал Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел.

В связи с очередным военным преступлением РФ глава украинской дипломатии призвал мировое сообщество не пытаться оправдать действия Кремля, называя ракетные обстрелы гражданской инфраструктуры украинских городов «ответом». «Россия делает это потому, что у нее все еще есть ракеты и желание убивать украинцев», — написал он.

К истории с утренним ракетным ударом в Москве пытаются приплести то, что накануне произошло в Севастополе:

● Перл-Харбор для русского флота. 29 октября в оккупированном Севастополе раздались взрывы, в которых Кремль обвинил Украину и Великобританию. В РФ заявили, что украинские военные «под руководством британских специалистов» якобы атаковали беспилотниками корабли их Черноморского флота (ЧФ) и гражданские суда, «вовлеченные в обеспечение безопасности „зернового коридора“». В частности минобороны РФ признало, что «незначительные повреждения» получил морской тральщик Иван Голубец.

● Волонтерское сообщество GeoConfirmed установило, что в Севастополе беспилотники поразили по меньшей мере три российских корабля, в том числе и ракетный фрегат Адмирал Макаров (несет на своем борту Калибры, стал новым флагманом ЧФ после уничтожения крейсера Москва). Украинское военное командование заявляло, что причиной взрывов в Севастополе могли стать «неудачные запуски ракет ПВО».

● Предлог для зернового шантажа. А 30 октября в минобороны России заявили, что якобы после анализа навигационных модулей «морских беспилотников», которые, как утверждает страна-агрессор, «атаковали корабли Черноморского флота» накануне предполагают, что «запуск» был с «борта гражданского судна, которое использовали в рамках зерновой инициативы». После чего Москва решила выйти из «зернового соглашения», по которому Украина (при поддержке ООН и Турции) наладила экспорт зерна из черноморских портов.

● Бред Кремля. Заявление Москвы о «запуске беспилотника с борта гражданского судна» секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал так: «Бред, параноидальная вещь. Обострение, вероятно, осеннее у представителей Российской Федерации. Это просто невозможно. Те корабли, которые выходят с зерном, не имеют отношения ни к процессам, которые происходили в нашей стране, в оккупированной ее части под названием Крым».

● Секретарь СНБО добавил: у россиян «очень сложная» ситуация, поэтому они находят любые поводы и выдумки, чтобы «обратить внимание мира». Он предположил, что приостановка участия России в «зерновом соглашении» — шантаж перед встречей G20. «15 ноября состоится встреча Большой двадцатки. Будет ли там присутствовать Россия как страна и президент РФ — это под большим вопросом. Для того, чтобы шантажировать не только нашу страну, а и мир, они придумали себе, что выходят из так называемого гуманитарного коридора», — заявил Данилов.

● Россия неделями тормозила работу зернового коридора перед тем, как заявить о его полной блокировке, рассказал президент Владимир Зеленский.

Зерно будут вывозить и без россиян:

● Порты продолжают делать свое дело. Украина, Турция и ООН согласовали на 31 октября прохождение 16 судов с украинским зерном по зерновому коридору. Об этом уже уведомили Россию «в соответствии с установленными процедурами», сообщило агентство Reuters. Телеканал Sky News сообщил, что делегации Украины, Турции и ООН согласились провести проверку еще 40 отправляемых кораблей.

Из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный сегодня вышли 12 судов с 354,5 тыс. т агропродукции для стран Африки, Азии и Европы. Как сообщили в Мининфраструктуры, среди них балкер IKARIA ANGEL с украинской пшеницей для Эфиопии, находящейся на грани голода. Это седьмое судно, зафрахтованное в рамках Всемирной продовольственной программы под эгидой ООН.

Представители ООН и Турции ведут переговоры с российской делегацией и продолжают искать решения для полноценной реализации Зерновой инициативы.

● Турция настроена продолжать. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна «полна решимости» продолжать усилия для сохранения силы зернового соглашения с Украиной, несмотря на то, что Россия приостановила свое участие. В своем телевизионном обращении он сказал: «Хотя Россия действует нерешительно… мы будем продолжать наши усилия, чтобы служить человечеству».

● Генсек ООН Антониу Гутерриш «глубоко обеспокоен» тем, что Россия решила сорвать «зерновое соглашение». Он отложил свою поездку в Алжир на саммит Арабской лиги, чтобы сосредоточиться на этом вопросе.

● Италия передала украинской армии более двадцати самоходных артиллерийских 155 мм установок M109L, сообщило итальянское издание La Repubblica.

● Путин не собирается прекращать войну ни сейчас, ни в 2023-м. Россия, скорее всего, будет продолжать войну обычными средствами и на протяжении 2023 года, надеясь перейти в новое наступление после окончания весенней оттепели. Такой вариант более вероятен, чем применение тактического ядерного оружия или сворачивание Кремлем целей войны в надежде найти выход из нее. Такой прогноз в сводке по итогам 30 октября сделал американский Институт изучения войны (ISW).

● В ISW полагают, что российский диктатор Путин, скорее всего, попытается продолжить конвенциональную войну в Украине, чтобы удержать уже оккупированные территории, завоевать новые и добиться прекращения или ослабления поддержки Украины Западом — чего он, вероятно, ожидает нынешней зимой.

● Минус 620 оккупантов. За минувшие сутки в Украине ликвидировали сразу около 620 российских оккупантов. А с начала полномасштабного вторжения потери РФ составили около 71820 военных. Такие данные Генштаб обнародовал на утро 31 октября.

Кроме того, враг потерял: танков — 2686 (+14 за сутки), боевых бронированных машин — 5485 (+32), артсистем — 1728 (+4), РСЗО — 383 (+0), средств ПВО — 197 (+0), самолетов — 275 (+1), вертолетов — 253 (+1), БПЛА оперативно-тактического уровня — 1413 (+1) и многое другое.

● А по итогам 29 октября оккупанты потеряли в Украине сразу 950 своих солдат — это, похоже, суточный максимум за все время полномасштабной войны.

● В тот же день некоторые российские СМИ написали, что наместник Кремля в Ичкерии Кадыров и спонсор ЧВК Вагнер Пригожин «свалили», то есть, добились отставки командующего группировкой российских войск Центр генерал-полковника Александра Лапина (которого они постоянно критиковали).

● Россию продолжает «бавовнить». В ночь на 31 октября, по данным украинской разведки, на аэродроме Веретье в российской Псковской области (неподалеку от латвийской границы) случился мощный взрыв, который уничтожил два ударных вертолета Ка-52, а еще два существенно повредил.

● Шо-попало-мобилизация. По данным британской разведки, с середины октября РФ направила на линию фронта в Украине несколько тысяч недавно мобилизованных. Во многих случаях они плохо обеспечены. Судя по снимкам из открытых источников, мобилизованным обычно выдавали АКМ — оружие, впервые представленное в 1959 году. Многие автоматы, вероятно, находятся в едва пригодном для использования состоянии из-за плохого хранения.

АКМ стреляет патронами калибра 7,62 мм, в то время как регулярные боевые части РФ в основном вооружены автоматами АК-74М или АК-12 с патронами калибра 5,45 мм. «Интеграция резервистов с контрактниками и ветеранами боевых действий в Украине будет означать, что российским логистам придется доставлять на передовые позиции два типа боеприпасов для стрелкового оружия, а не один. Это, вероятно, еще больше усложнит и без того перегруженную логистическую систему России», — считают британцы.

● Воруют и тонут, тонут и воруют. Продолжается подготовка к «эвакуации» отдельных подразделений и военной техники российских оккупантов с правобережной части Херсонской области. Об этом сообщил Генштаб ВСУ. Для этого оккупанты уточняют наличие плавсредств речного флота, устанавливают понтонные переправы и периодически проверяют исправность и готовность барж. Две из них успешно уничтожены подразделениями Сил обороны Украины в районе Антоновского моста.

Кроме того, на временно занятой территории Херсонской области оккупанты продолжают демонтаж и вывоз оборудования вышек сотовой связи в Донецкую область для налаживания и расширения покрытия так называемых национальных операторов связи.

● Кремль плодит фейки. Отечественное МВД, комментируя информацию в СМИ о том, что преступные группировки якобы переправляют в Финляндию оружие, предназначенное для Украины, заявило: кремлевские пропагандисты провоцируют создание выдумок о происходящих в стране процессах.

● Свежий пример подобной информационной «многоходовки» появился в финском СМИ: речь идет об интервью издания Yle со старшим комиссаром Национального бюро расследования Кристером Альгреном. Последний, мол, заявил о наличии у криминальной полиции Финляндии данных о вероятности попадания оружия, предназначенного для украинских военных, к преступным группировкам в этой стране. «МВД Украины немедленно официально начало выяснять правдивость изложенных в этом материалов данных у своих финских коллег. Последние отрицали существование фактов изъятия такого оружия украинского происхождения на финской территории», — заявили в МВД.

И для финала:

● Тимошенко отдает Tahoe. Замглавы ОП Кирилл Тимошенко прокомментировал расследование Bihus.info о том, что он использует в служебных целях огромный SUV Chevrolet Tahoe, переданный (вместе с 49 аналогичными машинами) Украине для гуманитарных целей.

● У себя в Telegram Тимошенко заявил, что использовал машину в служебных целях, в частности, для поездок на деоккупированные территории, и не скрывал этого, — она стояла на балансе Госуправления делами. «За последние месяцы я проехал на этом автомобиле около 40 000 км в рабочих поездках по всей Украине. В дальнейшем пользоваться этим автомобилем не буду», — написал он. И уточнил, что обратился в Госуправление делами, чтобы машину передали в прифронтовой регион, где ее будут использовать в гуманитарных целях.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.