Трижды триумфатор. Что показала победа Украины на Евровидении 16 мая, 18:01

Украина выиграла песенный конкурс «Евровидение-2022» в Турине 15 мая при большой поддержке европейской общественности

Именно голосование по телефону помогло добиться убедительной победы. Украинская фолк-рэп песня «Stefania» в исполнении Kalush Orchestra заняла первое место, опередив Великобританию, Испанию и Швецию.

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Победа Украины не стала неожиданностью. Украинским исполнителям активно предсказывали успех ещё во время подготовки к конкурсу, их песня была явным фаворитом в субботнем финале. А европейская публика, как и ожидалось, продемонстрировала свою солидарность с Украиной и сопротивление ничем не спровоцированному вторжению России в страну. Этот прогноз оказался совершенно точным, поскольку убедительная победа Украины в голосовании по телефону вывела страну на первое место.

Победа Украины вызвала неоднозначную реакцию в социальных сетях, многие критики сетовали на «политизацию» Евровидения. Другие выразили свои поздравления, а также признали более широкий геополитический контекст победы Украины. «Это явное отражение не только вашего таланта, но и непоколебимой поддержки вашей борьбы за свободу», — написал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Это был третий триумф Украины на Евровидении. На протяжении многих лет успехи страны на ежегодном европейском песенном конкурсе отражали более широкое появление Украины на международной арене.

Украина даже не участвовала в Евровидении до 2003 года, отражая озабоченность внутренними трудностями в первые годы постсоветской независимости. Первая победа страны на Евровидении пришлась на 2004 год с культовой песней Русланы «Дикие танцы». В то время, когда украинских историй успеха катастрофически не хватало, победа Русланы придала всей стране уверенность и вызвала беспрецедентный всплеск патриотизма, который имел решающие последствия для политического климата в стране.

Победа Украины вызвала неоднозначную реакцию в социальных сетях

Менее чем через полгода миллионы украинцев вышли на улицы, чтобы выступить против фальсификации президентских выборов и потребовать европейского будущего. Победа Украины на Евровидении, конечно, не стала прямым толчком к Оранжевой революции, но трудно представить это знаменательное событие в постсоветской истории без своевременного подъема украинской национальной гордости, обеспеченного вдохновляющим достижением Русланы.

Украине пришлось ждать своего следующего триумфа на Евровидении более десяти лет, но за прошедшие годы стране удалось зарекомендовать себя как серьезного претендента на победу. Безусловно, самым запоминающимся выступлением Украины в этот период был великолепный перфоманс Верки Сердючки в 2007 году. Для многих поклонников это была просто вершина Евровидения.

Все, начиная от костюма певицы в виде «человеческого диско-шара» и игриво-политического припева «Russia Goodbye» и заканчивая заразительным евротрэш-битом песни и бессмысленной мешаниной англо-немецкой лирики, сделали выступления Верки по сути квинтэссенцией всего Евровидения. Сердючка продемонстрировала растущую уверенность Украины как нации, способной посмеяться над собой и умеющей оценить дух китча, который определяет Евровидение. Верка в конечном итоге уступила Сербии, заняв второе место, но с тех пор эта песня была повсеместно признана лучшей, хотя и не получившей победы в конкурсе.

Влияние этих ранних выступлений на Евровидении означало, что Украина начала очень серьезно относиться к песенному конкурсу. К концу 2000-х ежегодный процесс отбора на Евровидение превратился в одно из самых ярких событий в календаре украинского шоу-бизнеса, привлекая самые громкие имена звезд и порождая заголовков на месяцы вперёд, поскольку страна подвергала каждого кандидата той тщательной проверке, которой обычно подвергаются ключевые министры при назначении на должность.

Захват Россией Крыма в 2014 году и вторжение в восточную Украину резко остановили проведение Евровидения в стране, и в начале 2015 года власти решили не участвовать в песенном конкурсе. Украина вернулась на Евровидение год спустя как закаленная в боях нация, намеревающаяся превратить конкурс в оружие, чтобы переключить внимание международного сообщества на российскую агрессию.

Результатом стала, пожалуй, самая откровенно политическая победа на Евровидении на сегодняшний день. Победителем 2016 года от Украины стала мощная баллада «1944» в исполнении крымскотатарской дивы Джамалы. Официально песня была вдохновлена советской депортацией крымских татар во время Второй мировой войны, но при этом в ней скрывался слегка завуалированный протест, призванный подчеркнуть современную российскую оккупацию Крыма и продолжающуюся гибридную войну Путина против Украины.

Третья победа в песенном конкурсе в этом году означает, что Украина вошла в десятку лучших стран за всю историю Евровидения и уверенно занимает первое место среди стран бывшего Восточного блока континента.

Поскольку в Украине все еще бушует крупнейший в Европе конфликт со времен Второй мировой войны, у украинцев не будет много времени, чтобы размышлять о значении последней истории успеха их страны в сфере мягкой силы. Тем не менее, это подчеркивает полное доминирование Украины над Россией на информационном фронте.

Триумф Украины на конкурсе песни «Евровидение-2022» явно во многом связан с преобладающим настроением общественного сочувствия по всей Европе. В то же время это также свидетельствует о неизменной силе международной поддержки Украины, отражая всеобщее восхищение мужественным сопротивлением страны.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Питера Дикинсона. Републикация полной версии текста запрещена.

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