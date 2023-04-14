Еще одна победа Украины 14 апреля, 12:02 NV Премиум

На фоне продолжающейся войны и очень сложной экономической ситуации способность Украины возобновить экспорт электроэнергии является глубоко символичной

Решение Министерства энергетики Украины о возобновлении экспорта электроэнергии знаменует собой символическую победу на энергетическом фронте в войне с Россией. Украина отказалась от экспорта электроэнергии в октябре 2022 года после начала российской кампании авиаударов по гражданской энергетической инфраструктуре страны, для того, чтобы сломить сопротивление и заставить Украину подчиниться. То, что страна после более чем шести месяцев российских атак, которые заставили миллионы украинцев сидеть в темноте, может теперь воспользоваться преимуществами профицита энергии, является поводом для радости.

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Поскольку путинское вторжение не дало результатов во второй половине 2022 года, Россия в октябре начала систематически наносить удары по энергетической и тепловой инфраструктуре Украины, регулярно запуская ракеты, снаряды и беспилотники. Воздействие этих авиаударов было разрушительным. Их жертвами стали все украинские тепловые электростанции (ТЭС), как и большинство гидроэлектростанций страны.

Всего во время бомбардировок пострадало более 60% электрогенерирующих мощностей Украины. По состоянию на март 2023 года все генерирующие мощности 21 ГВт были отключены. Сама украинская электросеть неоднократно подвергалась повреждениям, в результате чего пострадали сотни трансформаторов и линий электропередач.

Беспощадные атаки России на украинскую инфраструктуру создали сложные условия для жизни: веерные отключения электричества регулярно погружали большую часть Украины во тьму в течение всего зимнего сезона. В разгар авиаударов в декабре и январе дефицит электроэнергии в Украине вырос до 30%. Украинский сетевой оператор Укрэнерго импортировал аварийную электроэнергию из соседних Словакии, Польши и Молдовы. Пик дефицита пришелся на начало февраля, когда импорт достиг рекордно высокого уровня.

Тот факт, что Украина стабилизировала свой энергетический сектор, вызывает изумление

В марте 2023 года Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) оценила ущерб от атак России в энергетическом секторе в $10 млрд и более, из которых $6,5 млрд — это ущерб, нанесенный конкретно украинскому энергетическому сектору. Не меньше, чем 12 миллионов украинцев вынуждены были оставаться без электричества, воды или отопления в разные моменты на протяжении кампании бомбардировок.

Учитывая кризисные условия в стране на фоне продолжающегося российского вторжения, тот факт, что Украина, судя по всему, стабилизировала свой энергетический сектор, вызывает изумление. Несмотря на то, что Россия продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре, дефицит электроэнергии в Украине исчез, а в марте 2023 года сообщалось о ее избытке.

Отчасти это удивительное восстановление связано с тем, что уровень потребления электроэнергии в Украине все еще примерно на 30−35% ниже, чем до войны. Это падение спроса связано с сочетанием факторов, включая российскую оккупацию некоторых регионов страны, ущерб промышленной деятельности и резкое сокращение населения, поскольку миллионы людей в поисках безопасности вынуждены были бежать в страны ЕС.

Однако способность Украины стабилизировать энергетический сектор и возобновить экспорт номинальной мощности до 400 МВт является заслугой работников энергетического сектора страны. В Укрэнерго в любой момент времени за последние шесть месяцев работало более 1500 сотрудников. Вместе с руководством компании им пришлось выполнять акробатические трюки с электросетями, внедряя инновации и используя обходные пути, чтобы сохранить свет по всей Украине.

Частный сектор также внес большой вклад в выживание энергетического сектора Украины. ДТЭК, крупнейшая частная энергетическая компания Украины, за последние полгода отремонтировала более 700 энергетических объектов и 126 км линий электропередач, на которых круглосуточно работали почти 200 бригад инженеров. Это зачастую означало риск и работу в чрезвычайно опасных условиях. В результате авиаударов российской авиации погибли трое сотрудников ДТЭК, еще 28 получили ранения.

Действия сотрудников Укрэнерго, ДТЭК и их коллег из энергетической отрасли, направленные на то, чтобы предотвратить крах украинского энергетического сектора, превзошли все ожидания, но огромное количество украинской энергетической инфраструктуры все еще требует ремонта, прежде чем ее можно будет использовать снова. Должностные лица ПРООН подсчитали, что $1,2 млрд необходимы только для ремонта инфраструктуры аварийного электроснабжения и оборудования.

Укрэнерго прилагает особые усилия для замены крупных автотрансформаторов, которые обеспечивают переключения напряжения от линий электропередач, а иностранные партнеры, несмотря на прилагаемые усилия, не могут предоставить достаточное количество оборудования для их замены. Ремонт украинского энергетического сектора также значительно осложняется тем, что Россия постоянно наносит удары по инфраструктуре, уже пораженной беспилотниками и ракетами. Это делает реконструкцию и техническое обслуживание опасной и растянутой на неопределённое время проблемой.

Тем не менее, на фоне продолжающегося военного конфликта и очень сложной экономической ситуации способность Украины возобновить экспорт электроэнергии, сколь бы номинальным он ни был, является глубоко символичной. В войне, в которой, похоже, боевой дух украинцев играет ключевую роль в поддержании жизни страны и ведении боевых действий наперекор более мощной российской армии и ее огромным человеческим ресурсам, каждая победа, подобная этой, имеет решающее значение.

Перевод NV

NV обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена.

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