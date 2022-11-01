На каких условиях возможно завершение войны России против Украины? 1 ноября, 11:17

Рассмотрим более вероятные сценарии завершения войны

Эскалация войны в Украине со стороны России может спровоцировать ее затягивание, а также интенсификацию военных действий. При этом со стороны Кремля все чаще звучат предложения о переговорах и мире. На каких условиях тогда возможно завершение войны?

Видео дня

Вначале рассмотрим сценарии завершения войны, которые обсуждаются, однако, представляется наименее вероятными.

Первый из таких сценариев, — военная победа России, капитуляция Украины. Путину не удалось добиться такого результата даже в первые недели войны, когда, казалось бы, у него были для этого все возможности. А дальнейшее развитие военных действий показало, что Россия заметно ослабевает и постепенно отступает с оккупированных территорий в Украине. К тому же Украина все больше опирается на военно-техническую и экономическую поддержку своих международных партнеров. А это наиболее высокоразвитые страны мира. Совсем иная ситуация у России, которая пополняет свои арсеналы разве что иранскими дронами. Даже Китай воздерживается от прямой поддержки России. Да, у России есть большие природные и немалые людские ресурсы, и пока что хватает денег на войну. Этого достаточно для продолжения войны против Украины, но, как оказалось, не для победы. Даже использование Россией тактического ядерного оружия не изменит ход войны в пользу Путина. Если использовать такое оружие на линии фронта, то в зоне поражения окажутся в том числе и российские войска. Учитывая рассредоточенность украинских войск, поражающий эффект от использования тактического ядерного оружия будет ограниченным, а вот сама война станет беспощадной и перейдет на территорию России. Для украинцев тогда не будет никаких ограничений в средствах борьбы против России.

Второй из таких сценариев — мирный договор между Россией и Украиной. В первые месяцы войны это был вполне возможный сценарий, учитывая переговоры, происходившие в марте. Но Россия тогда хотела не взаимоприемлемого компромисса, а капитуляции Украины, что было неприемлемо ни для руководства нашей страны, ни для абсолютного большинства украинцев. В дальнейшем раскрытие военных преступлений россиян в Украине и российское наступление на Донбассе показали, что с Россией вряд ли возможно договориться о полноценном мире. После этого, а также вследствие успешных контрнаступлений ВСУ, мотивация к мирным переговорам резко уменьшилась с украинской стороны. Ну, а после аннексии Россией четырех временно оккупированных украинских регионов исчезла даже теоретическая вероятность какого-либо мирного компромисса между Украиной и Россией. Именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности переговоров и мира с режимом Путина. Для украинцев неприемлем отказ даже от части оккупированных регионов, а Россия вряд ли согласится на возвращение Украине хотя бы некоторых из аннексированных территорий.

Сценарий третий — возникновение прямого военного конфликта между Россией и НАТО, включая риск глобальной ядерной войны. По оценкам большинства экспертов пока это маловероятный (по причине своей фатальности), но все-таки возможный вариант дальнейшего развития нынешней войны в Украине.

Запад будет пытаться победить путинскую Россию на территории Украины

Очень заметно, что и США, а тем более европейские страны не хотят прямого военного столкновения с Россией из-за рисков возникновения глобальной ядерной войны. Но точно также Запад не может позволить России выиграть войну против Украины, потому что тогда война неизбежно придет на территорию стран НАТО и ЕС. Опьяневших от крови и военных завоеваний диктаторов останавливают только их военные поражения. Поэтому Запад будет пытаться остановить (а при возможности и победить) путинскую Россию на территории Украины.

Россия, в свою очередь, видит своего главного противника не в Украине, а в США и НАТО. Все выступления и комментарии Путина пронизаны риторикой войны с Западом. Однако в обычной (конвенциональной) войне против НАТО у России нет шансов. Российская армия не способна победить и одну Украину, что тогда говорить о военном блоке высокоразвитых стран.

Ядерный конфликт может привести к взаимному уничтожению. Поэтому Россия пока ограничивается якобы опосредованной войной с Западом на территории Украины. Но при этом очевидно, что кремль уже начал против Запада гибридную войну — через провоцирование резкого роста цен на энергоносители и ограничение поставок газа в Европу, через кибератаки и попытки внутриполитической дестабилизации в отдельных странах Европы. Уже есть первые признаки диверсионных атак на инфраструктурные объекты в странах Запада.

В гибридных атаках против Запада, или в военных атаках против Украины кремль может и заиграться, незаметно перейдя недопустимую «красную линию». США и НАТО могут ответить и на использование тактического ядерного оружия против Украины, и на российские удары по инфраструктурным объектам стран Запада. В этом случае достаточно быстро может возникнуть цепная реакция взаимного обмена ударами. И тогда вопрос будет только в том, перейдут ли стороны к использованию стратегического ядерного оружия.

Запад явно пытается избежать такого фатального сценария. А вот чего ждать от Путина, который неумолимо идет путем эскалации войны? Готов ли он пойти на крайние средства перед угрозой поражения? И будут ли выполнять в России преступные приказы, способные уничтожить саму Россию, а вместе с ней и большую часть мира? На эти вопросы пока нет однозначных ответов.

Поэтому данный сценарий на сегодняшний день остается в зоне неопределенности. В ближайшей перспективе (как минимум до полугода) он представляется маловероятным, так как Путин будет пытаться достичь своих целей средствами конвенциональной (обычной) войны. Но в условиях угрозы полного военного поражения России риски такого сценария существенно возрастут.

Рассмотрим теперь более вероятные сценарии завершения войны.

Начну с самого неоднозначного и, по сути, тупикового сценария — замораживание войны (частичное или полное): возникновение в ходе боевых действий равновесия военных потенциалов противостоящих сторон, стабилизация линии фронта и переход военных действий в позиционную фазу на достаточно длительный период (около года, а возможно и дольше). Военные действия в этом случае могут продолжаться неопределенное время в виде периодических или эпизодических обстрелов и локальных столкновений вдоль линии фронта. В случае затягивания такой ситуации не исключены переговоры о взаимном прекращении огня и даже достижение соответствующего соглашения.

По косвенным признакам можно сделать вывод, что для Путина сценарий «замораживания войны» представляется приемлемым, но при условии, что он сохранит контроль над аннексированными регионами и это будет закреплено неким межгосударственным соглашением. Однако это неприемлемо для Украины. Поэтому максимум, что возможно в рамках данного сценария — техническое и процедурное соглашение о прекращении огня (на уровне военного руководства противоборствующих сторон).

Эта ситуация во многом будет напоминать то, что было в ходе войны на Донбассе с весны 2015-го по февраль 2022-го. Последствия могут быть такими же. Данный сценарий не предполагает полноценного мира, скорее это будет неопределенная и нестабильная пауза перед новой войной. При этом, как показал опыт войны на Донбассе, соглашение о прекращении огня может периодически нарушаться.

Данный сценарий будет возможен при следующих условиях: Россия относительно приспосабливается к санкционному давлению и длительной войне, но не имеет возможности победить Украину; Запад продолжает оказывать Украине умеренную (но уже меньшую по объемам) военно-техническую и экономическую поддержку, минимально необходимую для сдерживания российской агрессии, но недостаточную для наступательных действий и освобождения оккупированных территорий; международные партнеры могут подталкивать руководство Украины к соглашению о прекращении огня.

Реализация такого сценария вызовет критику и внутри Украины, и внутри России, что также обусловит его нестабильность.

На ближайшую перспективу (до года) такой сценарий представляется маловероятным. Но в случае затягивания войны на длительный период (еще более чем на год) его вероятность может возрастать.

Самый оптимистичный для нас сценарий — полное освобождение всех оккупированных территорий. Он будет возможен при сочетании следующих факторов: качественное усиление военного потенциала Вооруженных сил Украины с помощью наших международных партнеров, что создаст существенное превосходство над российской армией и позволит ВСУ вести активные и успешные наступательные действия; резкое усиление кризисных тенденций в российской экономике и политике, возникновение в РФ острого внутриполитического кризиса вследствие тяжелых военных поражений в Украине. Именно острый внутрироссийский кризис может создать благоприятное окно возможностей для полного освобождения Украиной всех оккупированных территорий.

Завершение войны в данном случае произойдет либо по факту выхода Вооруженных сил Украины на украино-российскую границу 1991 года и соответствующего прекращения активных военных действий, либо путем подписания (представителями Вооруженных сил) договоренности о прекращении военных действий по линии украино-российской границы 1991 года.

Умеренно-оптимистический сценарий — постепенное (поэтапное) освобождение большей части оккупированных территорий (оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей; части, а при благоприятных условиях и всех оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей), за исключением Крыма и, возможно, части Донбасса. Очень условно, это примерный выход на рубежи до 24 февраля 2022-го, хотя на Донбассе могут быть фактические отклонения от этой линии в ту или иную сторону.

Данный сценарий может быть возможен при следующих условиях: успешные поэтапные наступательные действия Вооруженных сил Украины; устойчивая военно-техническая и экономическая поддержка Украины со стороны наших международных партнеров; военно-политическое и экономическое ослабление России, но без возникновения системного внутреннего кризиса; высокий риск применения Россией ядерного оружия в случае попытки освобождения Донецка, Луганска и, особенно, Крыма, что может побудить наших международных партнеров к активным переговорам с Россией и Украиной о прекращении огня на условной линии «до 24 февраля 2022 г.», или фактической линии фронта на тот момент. Еще одним аргументом для временного прекращения огня может быть большое число жертв с украинской стороны при попытке наступательной операции по освобождению Крыма (возможно, также Донецка и Луганска).

В данном случае военные действия также могут завершиться техническим соглашением о прекращении огня. Внешне это будет напоминать сценарий «замораживания войны», но с одним существенным отличием. В Украине освобождение большей части оккупированных территорий будет восприниматься как относительная победа, хотя и будет критика, что не освободили Крым (или весь Донбасс). А вот в России это будет воспринято как болезненное поражение, как «похабный мир», и может стать триггером для возникновения внутриполитического кризиса. К тому же в Россию начнет прибывать поток беженцев, а также обозленных и разочарованных участников военных действий, что только усилит внутреннее социальное и политическое напряжение в РФ. Если развитие внутренней ситуации в России будет происходить именно таким образом, то это отвлечет внимание от Украины со стороны российской власти и соперничающих политических группировок в России. В случае обострения этого кризиса в перспективе может открыться окно возможностей для полного освобождения всех оккупированных территорий.

Таким образом, исход войны будет определяться следующими факторами: эффективностью боевых действий каждой из противоборствующих сторон, уровнем (степенью достаточности) поддержки Украины ее международными партнерами, а также развитием внутриполитической ситуации в России. От сочетания этих трех факторов будет зависеть не только финал войны, но и условия будущего мира, пусть даже и без его договорной формализации.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ