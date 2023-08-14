Семь действий для победы Украины, которые под силу каждому 14 августа, 16:17

Эти семь пунктов являются несложными для выполнения для каждого человека

Вот вам перечень того, что может сделать каждый и каждая из вас, независимо от состояния здоровья, имущественного положения и места жительства.

1. Прекратите повторять мантру «верю в ВСУ», потому что она ничего не добавляет к победе. Если можете помогать ВСУ, помогайте по максимуму и еще немного больше, но не наполняйте пространство этими словами, потому что они не помогают.

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2. Отбросьте завышенные ожидания. Они не приближают победу, а наоборот. Помните, что за завышенные ожидания надо платить кровью, а такая цена за ваши иллюзии неприемлема.

3. Поймите, что победа — это не освобождение территорий и не заключение мирных соглашений, а мир надолго на хороших для нас условиях. Не все, что приводит к завершению войны, является победой. Но все, что не приводит к завершению войны, не является победой, а является продолжением войны.

4. Прекратите верить в пустые легенды:

— В то, что после освобождения всех территорий наступит мир (или что после освобождения Крыма Россия сама собой распадется или Путина убьют или он умрет от болезней). Эти ожидания безосновательны.

— В то, что Путин пойдет на переговоры. РФ имеет ресурсы для долгой войны (что не означает, что война будет длиться долго). У Путина нет никаких причин идти на переговоры.

Ставка на раскол общества — основная

— В то, что можно убить всех россиян. При нынешнем соотношении потерь мы закончимся быстрее.

— В то, что можно оккупировать Россию (или в то, что взятие Москвы означает победу).

— Наконец, прекратите верить в то, что нас возьмут в НАТО до того, как война окончательно завершится. НАТО имеет главную цель избежать прямого противостояния с РФ, и пока им это удается. Членство в НАТО — не фактор победы, а ее следствие.

5. Пожалуйста, прекратите распри по любому поводу. Из-за того, что их не было, мы выстояли в прошлом году. Из-за того, что они были, мы потеряли независимость 100 лет назад. Ставка на раскол общества — основная ставка российского информационного влияния.

6. Я не призываю всех идти в военкоматы, потому что это невозможно. Но каждый и каждая могут два часа в сутки посвящать волонтерству ради победы — здесь работы гораздо больше, чем вы можете себе представить. Найдите себе что-то по силам. Если ничего не можете найти — идите на DOZORRO бороться с коррупцией, чтобы воры знали, что за ними следит не тысяча, а миллион глаз.

7. Наконец, прекратите слушать тех, кто рассказывает вам розовые сказки. Это не лучший способ преодолеть стресс, чем заливать его алкоголем. И результат может быть даже хуже.

Эти семь пунктов являются несложными для выполнения для каждого человека. Самый первый шаг к победе — навести порядок в собственной голове, потому что потом появляется шанс навести порядок в собственном доме, на собственной улице, в собственном городе, в этой красивой стране, на этой маленькой зелено-голубой планете.

Текст публикуется с разрешения автора

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