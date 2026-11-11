Что может получить Россия при наихудшем для нас и наилучшем для нее сценарии, чтобы считать это победой?

Мы посмеялись над попыткой американских посланников нарисовать Путину победу, изменив границы двух украинских областей. А если задуматься всерьез: какой на данный момент может быть победа России?

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Чего может добиться Россия при наихудшем для нас и наилучшем для нее сценарии, чтобы считать это победой? Напомню: победой в войне можно считать результат, после которого положение страны становится лучше, чем было до войны.

Итак, допустим: Украина разрушена еще сильнее (ее экономика и инфраструктура); убито еще больше украинцев — как военных, так и гражданских; а над этим разрушенным краем установлен оккупационный или коллаборационистский режим. Однако, как свидетельствует история Украины, наряду с коллаборационистами появятся и повстанцы, которые своими действиями будут ослаблять власть.

Наша победа — отсутствие российской победы

Итак, что всё это даст России, помимо дополнительного бремени для её и без того ослабленной экономики и перегруженного режима? Компенсирует ли это российские людские потери (крупнейшие со времён Второй мировой войны)? Восстановит ли разрушенную инфраструктуру и ослабленную экономику? Поможет ли привлечь инвестиции для их восстановления?

Зачем Западу снимать с России санкции или, тем более, инвестировать в ее восстановление, усиливая своего уже непосредственного врага? Чтобы остановить войну? Так ее остановили — на пороге Запада.

Российская угроза для НАТО станет гораздо более очевидной, если российская армия выйдет к границам Альянса вдоль нынешней западной границы Украины. Это вынудит по меньшей мере часть стран НАТО (тех, что находятся ближе всего) мобилизоваться для собственной защиты, а значит, возрастет и угроза прямого столкновения с Альянсом. При этом Россия еще не оправилась от изнурительной войны с Украиной.

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Поддержку Пекином нынешней войны против Украины можно рассматривать, в частности, как способ постепенного ослабления России и усиления ее зависимости от Китая. Поэтому после «победы» лучше будет завершить свою миссию в отношении слабого соседа, чем зачем-либо снова его усиливать.

В мире после «победы» Россию воспринимают как страну, которой всё ещё боятся из-за её преступлений в Украине, но которой по той же причине уже нигде не доверяют. У неё больше нет второй армии мира, и она точно не является надежным партнером. Россия — раненый зверь, которого лучше добить, чем ждать его последних конвульсий, способных всё ещё представлять опасность.

Если победа — это когда после войны становится лучше, чем было до нее, то последней такой победой России был захват Крыма: новые территории, отсутствие наказания и убедительный для многих в мире нарратив о «возвращении». С тех пор положение страны только ухудшалось: Донбасс не удалось полностью захватить в 2014—2022 годах, а Украину не удалось быстро покорить массированным ударом после этого.

Наша победа на сегодняшний день — это уже само отсутствие российской победы и фактическая невозможность таковой в будущем. До войны Россия казалась способной изменить свое положение в мире к лучшему. Теперь — нет. Поэтому наше положение, несмотря на страшную цену, стало лучше.

Но то, что победа России уже невозможна, не гарантирует, что мы не потерпим поражения. Нам предстоит еще многое сделать, чтобы не проиграть. А затем — чтобы всё-таки одержать окончательную победу.

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Текст опубликован с разрешения автора