Впечатляющий пример. Почему Мадьяр похож на Зеленского

Путин остался без своего главного агента-провокатора. Орбан больше не сможет подрывать работу, саботировать решения и шпионить в ЕС

В череде безрадостных событий Венгрия преподнесла Европе и Украине поистине судьбоносный подарок. Убедительная победа Петера Мадьяра — блестящего, фотогеничного юриста-антикоррупционера — ознаменовала финал 16-летней эпохи правления Орбана и его попыток саботировать ЕС, НАТО и Украину в интересах России и собственного кармана.

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Самому Орбану это грозит тюремным сроком. Мадьяр не подбирал выражений: он обвинил Орбана в том, что тот возглавлял не правительство, а «организованную преступную группировку», и пообещал расследовать его «тайные сделки, скрытые международные соглашения, а также взятые перед иностранными структурами негласные обязательства».

Прямо во время выступления 12 апреля помощник Мадяра передал ему записку о том, что приближенные Орбана только что были пойманы на уничтожении корпоративных документов в правительственных офисах. «Этого недостаточно. Мы доберемся до всех документов, которые они не успели уничтожить», — отрезал он.

Мадьяр — подобно президенту Украины Владимиру Зеленскому —