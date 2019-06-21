Победа Гонконга. Так что все-таки произошло? Сегодня, 14:03 Цей матеріал також доступний українською

У нас не очень обсуждали, в чем там сыр-бор и чего вообще хотят. А история довольно любопытная

Самые массовые протесты в истории Гонконга (и всего человечества, если на душу населения) еще не до конца закончились. У нас не очень обсуждали, в чем там сыр-бор и чего люди вообще хотят. А история довольно любопытная.

Год назад молодожены из Гонконга вдвоем отправились в свадебное путешествие на Тайвань. Но вернулся оттуда лишь муж. Молодая жена куда-то подевалась. Куда — он не знал.

Ее родственники забили тревогу и обратились в городскую полицию. Та направила запрос коллегам на Тайване с просьбой отыскать пропавшую. Островная полиция провела расследование, в ходе которого нашла видеозапись, на которой молодой муж выходит из отеля без супруги, но зато с огромным чемоданом.

В какой-то момент они либо изменят Китай, либо отпилятся от него

Вскоре полицейские нашли и тело — в кустах у местного вокзала. Прижатый к стенке муж во всем сознался: он поссорился со своей единоверной и прикончил ее.

Случай наделал много шума: на Тайване и в Гонконге умышленные убийства — большая редкость. Родственники убитой потребовали от властей Гонконга наказать преступника по всей строгости. Но тут выяснилось, что это невозможно.

По местным законам, человека нельзя судить и сажать, если он совершил преступление за границей Гонконга. Это должны делать власти страны, где произошло убийство. Но выдавать граждан Гонконга за границу местные законы тоже не позволяют. Строго говоря, убийцу надо было отпустить.

Это, конечно, было слишком. Власти Гонконга тут же объявили о намерении принять закон об экстрадиции преступников. Причем не только на Тайвань, но и в другие страны, а также в материковую часть Китая.

Тут-то все и началось. Китайцы давно уже ищут пути проникновения в юридическую систему Гонконга, где нет цензуры и свободно ругают товарища Си, который ударными темпами строит авторитаризм и культ личности. Цель Пекина проста: заткнуть рты всем критикам, а тех, кто будет выпендриваться, обвинить в чем-то нехорошем и экстрадировать на материк. А там уже специалисты китайской гэбухи научат его (их) Родину любить.

Сначала тревогу забили юристы Гонконга — они стали массово выходить на так называемые «молчаливые протесты». Потом к ним стали подключаться все новые люди.

Глава исполнительной власти города Кэрри Лам объявила себя «матерью» его жителей. По ее словам, как любящая мать, она не может потакать всем прихотям непослушных детей, поэтому закон все равно будет принят.

После этих слов число протестующих взлетело с нескольких сот тысяч до миллиона (все население Гонконга — семь миллионов человек). Начались драки с полицией.

Лам дала задний ход, объявив, что принятие закона будет отложено на некоторое время.

Людей это просто взбесило. Они потребовали полностью отменить закон об экстрадиции. На улицы вышло более двух миллионов человек. Такого там никогда не было.

Тайвань подал голос, объявив, что видит в проекте закона угрозу своему суверенитету, поэтому не будет его признавать и, соответственно, проводить экстрадицию преступника.

Полиция уже не вступала в драки с манифестантами — их просто стало слишком много. Более того, они уже стали требовать отставки самопровозглашенной «матери» города. Многие предлагали вынести Лам из офиса, желательно — на вилах (или что там вместо вил в Гонконге).

Столкнувшись с угрозой настоящего восстания двух миллионов человек — а это такая хорошая армия — Лам выступила с телеобращением: извинилась перед горожанами и пообещала не принимать закон об экстрадиции.

Гонконг победил. Но есть несколько важных моментов.

Во-первых, нынешняя структура власти, против которой проходила Революция зонтов в 2014 году, никуда не годится. Фактически глава города избирается не его жителями, а Компартией Китая. Эта система неизбежно будет порождать противоречия.

Во-вторых, товарищ Си ни за что не допустит существования свободного города в своей стране. Атаки на свободу Гонконга продолжатся.

В-третьих, местные жители все активнее требуют отделения от Китая. И чем дальше, тем сторонников независимости все больше. В какой-то момент они либо изменят Китай, либо отпилятся от него. Для Китая это очень опасно.

В-четвертых, я так и не понял, что они собираются там делать с убийцей, из-за которого все началось. Вероятно, придется заключать отдельное соглашение с Тайванем. Сажать этого чувака так или иначе надо.

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