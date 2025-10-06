Плохие новости из Аргентины

Похоже, что революция Милея буксует — вместе с песо.

Аргентина сейчас должна примерно $42 млрд МВФ — больше, чем следующие по списку десять стран, вместе взятые: Украина — $14 млрд, Египет — $10 млрд, и так далее. А сверху еще $20 млрд из американских линий и свопов, чтобы подпереть эксперимент. Трамп включил режим «подстрахуем друга», потому что первый либертарианец планеты не должен сгореть просто так. Но бензопилу, кажется, заправили не тем топливом.

Реклама

Старт был красивый: крик «уничтожить касту», собачки с именами экономистов, инфляция действительно с гиперуровней сползла — но до сих пор более 30% годовых. И теперь после свежего обвала песо она пойдет вверх почти механически.

Валютные ограничения оставили, импорт разблокировали — и текстиль с обувью получили технический нокаут: около 40% загрузки. Просто потому, что раньше своего производителя защищали много десятилетий — и он стал неконкурентоспособным. Профицит бюджета нарисовали, но инфраструктуру срезали почти до нуля. Карта есть, дороги нет. Как следствие — крупнейшее нефтяное месторождение страны — Vaca Muerta (мертвая корова), правда, больше «muerta», чем «vaca»: себестоимость там на 35−45% выше Permian в Техасе, инвесторы вежливо кланяются и едут в Техас.

Самый большой риск сейчас не экономический, а политический

А народ? Народ уже 61% говорит «нет», 35% - «да». И знаете, Милей здесь не совсем невежливо прав, когда говорит: «Мир видит чудо, а аргентинцы — нет».

Кстати, пока Милей рубил инфляцию бензопилой, в Буэнос-Айресе — самой большой провинции страны, типа как наша Киевская область — его партия с треском проиграла выборы. И это даже не парламент, а местные, где можно было бы «показать мускулы». Но нет: аргентинцы проголосовали кошельком.

Является ли он Эргардом 2.0 (это суперизвестный автор послевоенного немецкого экономического чуда)? Пока что — нет. Ключевая ошибка проста: импорт открыли раньше, чем валюту, и получилась стагфляция. Но — и это важно — он хоть что-то ломает в старой системе, не ворует (ну, почти), не сыплет социалкой во все стороны и не боится конфликта. За это диван его любил и, честно, еще не списывает.

Самый большой риск сейчас не экономический, а политический: если Трамп скажет «это уже не мой парень» и выдернет финансовый удлинитель, история превратится в трагедию с элементами файер-шоу. А если нет — еще есть шанс дорезать регуляторные узлы, отпустить курс, добить коррупционные «ренты» и наконец дать рынку дышать без кислородной маски.

Оригинал

Текст публикуется с разрешения автора