Разговор Стубба с Путиным: никаких мирных переговоров в ближайшие месяцы

В России рассматривают два базовых сценария, которые пока не предусматривают никакой деэскалации. Варианты сценариев зависят прежде всего от результатов выборов в США

Если Трамп оставляет за собой Сенат, базовым сценарием для Путина остается план Дмитриева, предусматривающий:

а) США получат эксклюзивные посреднические функции в торговле подсанкционными товарами;

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б) США оказывают давление на ЕС для снятия санкций;

в) в качестве компенсации ЕС получат гарантии безопасности;

г) Россия интенсифицирует удары по Украине и продолжит гибридные атаки на ЕС.

Путин считает, что в марте-мае он выйдет на результативные переговоры.

Если Трамп проигрывает выборы в Сенат и входит в период импичмента, план Дмитриева может быть свернут. А логика Путина будет держаться на масштабном запугивании ЕС. В Кремле считают, что интенсификация ударов по Украине и масштабирование гибридных ударов по ЕС плюс изменение политической ситуации в ряде стран ЕС и главным образом во Франции не только развалят финансовую коалицию, но и заставят ЕС сесть за стол переговоров по снятию санкций.

Как и в первом варианте, Путин считает, что это произойдет в марте-мае. До этого времени вероятность прямой агрессии против какой-то европейской страны низкая.

Европейцы будут вести переговоры с РФ

Параллельно россияне считают, что они могут разыграть иранскую карту и попытаться обменять Иран на Украину. Именно поэтому РФ пытается активнее войти в вопрос мирного урегулирования в Иране. Но здесь цель — не столько решить вопрос, сколько максимально потянуть время. Ведь урегулирование иранского вопроса автоматически опустит цены на нефть. В этом контексте интересно будет наблюдать за ходом премьериады в Израиле.

Путин исходит из явно ошибочного представления, что Китай и США будут полностью толеровать его методы кошмара Европы. Конечно, и КНР, и США хотят слабой Европы. Но им нужна слабая Европа, где они будут зарабатывать. Путин одновременно ставит перед собой две прямо противоположные цели: зарабатывать на ЕС и развалить ЕС.

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Конечно, это можно списать на поднятие ставок, но его ультиматумы по возвращению НАТО к границам 90-х недопустимы ни для кого. Но, при этом, должны понимать, европейцы будут вести переговоры с РФ и задумываются над тем, как им выходить из нынешней ситуации. И снятие санкций в том или ином формате тоже лежит на столе.

Путин исходит из того, что Европа слаба и не выступит против его инициатив. В конце концов последние пять лет показывают нам, что его стратегия выстраивается на тезисе, что он находится в сферическом вакууме, и никто не будет сопротивляться. А если сопротивление появится, возвращаемся в состояние «переждать, пока появятся новые обстоятельства». Поэтому жизнь обязательно внесет свои коррективы в стратегию Кремля.

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Текст опубликован с разрешения автора