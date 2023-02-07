К чему готовится Япония и для чего вооружается 7 февраля, 21:01 Эксклюзив NV

В декабре премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о самом амбициозном расширении военного потенциала Японии со времен создания Сил самообороны страны в 1954 году

Японские расходы на оборону увеличатся до 2% ВВП, то есть вдвое относительно уровня 1%, который превалировал с 1976 года. Кроме того, в новой Стратегии национальной безопасности перечислены все дипломатические, экономические, технологические и военные инструменты, которые Япония будет использовать для самозащиты в предстоящие годы.

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Стоит особо отметить, что Япония приобретет ракеты дальнего радиуса действия, от которых она ранее отказывалась, а также будет работать вместе с США над укреплением береговой обороны вокруг «первой цепи островов», расположенных ближе к Китаю. В январе в Вашингтоне, когда Кисида совершал дипломатический тур по некоторым странам Большой семерки, он и президент США Джо Байден пообещали сделать оборонное сотрудничество двух стран более тесным. Среди факторов, ставших причиной этих внезапных изменений: усиление напора Китая на Тайвань, но в особенности нападение России на Украину, которое напомнило новому поколению о том, как именно выглядит военная агрессия.

Конечно, некоторые соседи Японии опасаются, что страна вернется к милитаристской политике 1930-х годов. Когда предшественник Кисиды, Синдзо Абэ, расширил конституционную интерпретацию самообороны, включив в нее коллективные действия совместно с японскими союзниками, он пробудил опасения как внутри региона, так и в некоторых сегментах японского общества.

Однако подобный алармизм можно уменьшить, объяснив полную предысторию. После Второй мировой войны милитаризм внутри Японии был глубоко дискредитирован, и не только благодаря навязанной США конституции, которая ограничила роль японской армии самообороной. Во время Холодной войны безопасность Японии зависела от сотрудничества с США. Когда в 1990-х годах Холодная война закончилась, некоторые аналитики, причем в обеих странах, стали называть двусторонний договор о безопасности, действующий с 1952 года, реликтом прошлого. В Японии была даже создана специальная комиссия для изучения вопроса, может ли страна существовать без такого договора, опираясь вместо этого, например, на ООН.

Японские чиновники спрашивали меня, а не бросит ли однажды Америка Японию

Но конец Холодной войны не означал, что Япония перестала жить в опасном регионе. Ее ближайшим соседом является непредсказуемая диктатура Северной Кореи, которая упорно инвестирует мизерные экономические ресурсы страны в ядерные и ракетные технологии.

Впрочем, намного более серьезную и долгосрочную озабоченность вызывает подъем Китая. В 2010 году эта страна потеснила Японию со второго места в мире по размерам экономики, и она оспаривает японский контроль над островами Сенкаку в Восточно-Китайском море. На севере обладающая ядерным оружием Россия претендует на (и контролирует) территории, которые принадлежали Японии до 1945 года. А на экономическом фронте Япония остается зависима от импорта, поступающего через конфликтные зоны, например, Южно-Китайское море. Это постоянный источник риска, потому что, в отличие от Европы после 1945 года, Восточной Азии не удалось пожать плоды полного примирения прежних соперников или создания сильных региональных институтов.

В этой ситуации у Японии есть четыре варианта обеспечения своей безопасности, однако лишь один из них можно назвать многообещающим. Исключение пацифизма из конституции с помощью поправок и полномасштабное перевооружение в качестве ядерной державы очень дорого обойдется, является опасным и не получит поддержки внутри страны. Между тем стремление сохранять нейтралитет и опираться на Устав ООН не обеспечит Японии адекватного уровня безопасности, в то время как формирование альянса с Китаем даст последнему слишком большое влияние на японскую политику. Наконец, Япония может сохранять свой альянс с далекой супердержавой.

Этот альянс является наиболее безопасным и экономичным вариантом. Однако после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2016 году некоторые японцы стали опасаться поворота американской политики к изоляционизму. Еще в начале 1990-х годов, когда в конце Холодной войны я участвовал в переговорах по поводу изменения условий американо-японского альянса, высокопоставленные японские чиновники спрашивали меня, а не бросит ли однажды Америка Японию, в то время как Китай будет усиливаться. В те дни многие американцы считали Японию экономической угрозой, а для многих японцев более привлекательными были ООН-центричные подходы к обеспечению национальной безопасности.

Ситуация изменилась после появления в 1995 года доклада администрации Клинтона «Восточноазиатская стратегия», которая предлагала расширить участие Китая в международных делах, но застраховаться от неопределенностей путем укрепления альянса с Японией. В 1996 году «Токийская декларация» Клинтона и Хасимото ясно указывала на то, что американо-японский альянс в сфере безопасности стал фундаментом стабильности в Восточной Азии в период после окончания Холодной войны. Впрочем, сохранялись вопросы по поводу надёжности гарантий США, стимулировавшие дискуссии между американскими и японскими экспертами по безопасности, которые помогли сформулировать принцип американского «расширенного сдерживания».

Лучшей гарантией безопасности является присутствие американских войск, которые Япония помогает содержать своей щедрой поддержкой. Новые меры, объявленные в январе Кисидой и Байденом, призваны укрепить эту гарантию и обеспечить уверенность на случай, если Трамп или фигура, подобная Трампу, вновь окажется в Белом доме. Важно, что эти меры не дают соседям Японии никаких оснований опасаться, что эта страна вновь обрела вкус к агрессии. Более того, укрепление американо-японского альянса — это лучший способ гарантировать, что этого никогда не произойдет.

На протяжении последних двадцати лет бывший заместитель госсекретаря Ричард Армитидж и я регулярно публикуем двухпартийные доклады о том, как укрепить американо-японский альянс. Как объясняется в одном из этих докладов, «в Азиатско-Тихоокеанском регионе сейчас происходят динамичные изменения, и поэтому у Японии, скорее всего, больше никогда не будет такого же шанса помочь в определении судьбы региона. Выбрав лидерские подходы, Япония сможет закрепить свой статус страны первого уровня, а также необходимую роль равного партнера в альянсе».

В этом контексте новейшие действия Кисиды можно рассматривать как надлежащие шаги в правильном направлении. Существует огромный потенциал для развития более равного партнерства и для работы с другими странами в обеспечении совместной безопасности. Это будет хорошо для США, хорошо для Японии и хорошо для остального мира. Последние события дают основания для оптимизма по поводу будущего американо-японского альянса и стабильности в Восточной Азии.

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Copyright: Project Syndicate 2023

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