План войны Путина на 2023 год. Чего ждать Украине 22 декабря, 13:15 Владимир Путин и Сергей Шойгу на коллегии Минобороны России сформулировали план войны РФ на 2023 год (Фото:REUTERS)

Речи президента РФ Путина и министра обороны Шойгу на коллегии МО РФ формулируют план войны РФ на 2023 год

Я собрал для анализа ключевые тезисы из двух выступлений в один текст. Итак, каков этот план судя по заявлениям военно-политического руководства РФ, и каковы выводы:

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1. Численность армии увеличивается до 1,5 миллионов человек, количество контрактников до 695 тысяч.

Штатная Численность МО РФ составляла 2,1 миллиона человек, в том числе военнослужащих — 1,1 миллиона человек. Увеличение численности не означает, что РФ планирует проводить дополнительную мобилизацию — это означает, вероятно, что в состав ВС РФ отнесут всех мобилизованных 300 тысяч россиян, и, очевидно, около 100 тысяч мобилизованных на оккупированных территориях в составе 1-го и 2-го армейских корпусов «ЛДНР».

Увеличение ВС на 500 тысяч человек полностью направлено на увеличение боевого состава сухопутных войск. До начала вторжения сухопутные, воздушно-десантные войска и морская пехота составляли суммарно до 500 тысяч человек, то есть увеличение численности наземных сил планируется в 2 раза по сравнению с 2021 годом. Численность профессиональных контрактников, составлявшая в 2021 году около 405 тысяч человек, планируется довести в 2022 году до 521 тысячи человек, а в течение 2023 года — до 695 тысяч человек.

2. Развертывание 20 новых дивизий наземных сил для содержания Крымского коридора и войны против Украины.

«Сформировать три мотострелковые дивизии, в том числе в составе общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях, а также — армейский корпус в Карелии; переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад; дополнительно сформировать две десантно-штурмовые дивизии; сформировать пять артиллерийских дивизий военных округов, а также — артиллерийские бригады большой мощности; на базе существующих бригад морской пехоты сформировать пять дивизий морской пехоты».



Россия осознает преимущество украинцев в боеспособности

Приоритетом РФ определено удержание коридора из РФ в Крым через Запорожскую и Херсонскую области, там планируется создание новых дивизий.

Самые боеспособные бригады десантников, морской пехоты, мотострелковые будут развернуты в дивизии, то есть там, где есть боеспособные командные кадры. Если исходить из действующих штатов, россияне планируют развернуть до 100 новых батальонных тактических групп, причем применение должно быть упорядочено в составе своих дивизий. По всей видимости, часть мобилизованных в РФ будет направлена для комплектования именно этих новых соединений.

Тактику артиллерийского наступления и контрбатарейной борьбы планируется усовершенствовать за счет создания артиллерийских дивизий.

3. Борьба за господство в воздухе

«»Для каждой общевойсковой (танковой) армии содержать смешанную авиационную дивизию и бригаду армейской авиации, численностью 80−100 боевых вертолетов;

Кроме того, дополнительно сформировать три управления авиационных дивизий, восемь бомбардировочных авиационных полков, один истребительный авиационный полк, шесть бригад армейской авиации".

Для улучшения взаимодействия с наземными силами, непосредственной поддержки войск, подавления системы ПВО ВСУ россияне придают каждой общевойсковой армии в Украине по отдельной авиационной дивизии, и в каждой из этих дивизий создают полк ударной авиации, судя по штату из бомбардировщиков типа Су-24 и Су- 34.

Судя по плану ввести в строй три стратегических ракетоносца типа Ту-160 также планируется увеличение производства крылатых ракет воздушного базирования для ударов по Украине.

4. Резкое насыщение войск беспилотниками до уровня пехотного отделения, сетецентричная война

«Актуальная задача — совершенствование беспилотных летательных аппаратов, включая стратегические и разведывательно-ударные, а также способов их применения. Опыт специальной военной операции показал, что использование беспилотников стало практически повсеместным, и такой арсенал средств должен быть в боевых отделениях, взводах, ротах, батальонах. Цель должна засекаться максимально быстро, а информация передаваться для нанесения удара в режиме реального времени.

Беспилотные аппараты должны быть увязаны между собой, интегрированы в единую разведывательную сеть, обладать защищёнными каналами связи со штабами и командирами. Уже в ближайшей перспективе возможность получать информацию, передаваемую с беспилотников, должна быть у каждого бойца. К этому надо идти, к этому нужно стремиться".

Российское командование осознало ключевое значение беспилотников для ситуационной осведомленности и планирует ввести изменения в организационно-штатной структуре и резко увеличить численность дронов, начиная с наименьшего подразделения — отделения. В настоящее время штатные подразделения БПЛА в ВС РФ созданы исключительно на уровне бригады-полка.

5. Поднятие призывного возраста до 21 года и повышение боеспособности призывников.

Опыт войны показал полную небоеспособность 18-летних юношей в рядах ВС РФ. В настоящее время в ВС РФ около 270 тысяч призывников ежегодно. Таким образом, цель — получить для армии более самостоятельных и ответственных призывников с опытом работы и после обучения, поскольку именно призывники являются основным источником вербовки ВС РФ контрактников.

6. На территории Западного военного округа создаются Ленинградский и Московский военные округа.

Цель развертывания Ленинградского военного округа — усиление угрозы на направлении Балтии и Финляндии. Цель создания Московского округа — управление стратегическими резервами ВС РФ и частями центрального подчинения, которые сконцентрированы в центральной России.

Западный военный округ, таким образом, будет полностью сосредоточен на ведении боевых действий против Украины и контроле Беларуси.

7. Усиление боеспособности боевой техники. Разворачиваются три новых ремонтных завода и дополнительные ремонтные подразделения в войсках.

Выводы:

Россия в 2023 году планирует:

1. Закрепиться на захваченных территориях, в первую очередь на коридоре в Крым;

2. Подготовить масштабную наступательную операцию по всем наземным направлениям, создав численное преимущество;

3. Успех в наземной войне планируется достичь за счет качественных изменений: изменений организации и управления, тесного взаимодействия войск на земле и в воздухе, достижения лучшей координации между средствами разведки и средствами поражения, усиления ситуационной осведомленности;

4. Россия осознает преимущество украинцев в боеспособности, поэтому пытается ввести качественные изменения в комплектовании войск, чтобы обеспечить более высокое качество мобилизационных резервов;

5. Россия готовится к долговременной войне, никаких признаков политического решения и мира не просматривается.

Относительно реалистичности:

В полном объеме выполнить поставленные задачи РФ не сможет, поскольку имеет ограничения в кадрах и возможностях. Значительного численного преимущества враг над ВСУ не достигнет даже с этими цифрами, но локальное преимущество возможно.

Некоторые выводы из опыта боевых действий враг сделал верные и определил новые приоритеты своей военной политики, на которые Украине и НАТО придется в новом году системно реагировать.

У Украины и союзников есть все возможности достичь победы в войне и в новых битвах, для этого нужно объективно оценивать вызовы со стороны врага и осуществить собственное оборонное планирование.

Текст опубликован с разрешения автора

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