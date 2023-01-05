Кошмар затягивается. К чему Путин готовит Россию 5 января, 09:03 Эксклюзив NV

Россия застряла в смертоносном 2022 году, все глубже погружаясь в водоворот разрушительной войны против Украины

Новый год — полный веселых празднований и новых надежд — так и не наступил в России, которая все глубже погружается в водоворот разрушительной войны против Украины президента Владимира Путина. Путин надлежащим образом произнес свое традиционное новогоднее обращение, подчеркнув священный долг защиты Родины. Однако его наилучшие пожелания не вызвали радости у населения в связи с утраченным благополучием и новой волной мобилизации.

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Первая волна мобилизации, объявленная ​​в сентябре 2022 года после многочисленных заверений Кремля в том, что она не понадобится, стала большим шоком для общества, поскольку многие россияне предпочитали делать вид, что начавшаяся 24 февраля 2022 года «спецоперация» — опять же после многочисленных утверждений, что этого не произойдет — не имела никакого отношения к их повседневной жизни.

Неуклонно обостряется контраст между готовностью Путина признать перспективу затяжного конфликта и растущей в российском обществе усталостью от боли и лишений, вызванных войной, цель которой остается непонятной. Предложенный министром обороны Сергеем Шойгу план по восстановлению сильно истощенных сил Вооружённых Сил России действительно необходим для ведения такой войны, но даже патриотически настроенные военные обозреватели высказывают сомнения в его осуществимости.