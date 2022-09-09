Последняя глава. Что пора понять о цели Путина и войне России 9 сентября, 21:05 Эксклюзив НВ Питер Дикинсон: Путин — последний в длинной череде российских правителей, которые стремились искоренить украинскую идентичность (Фото:REUTERS)

В СМИ война в Украине часто изображается как борьба между Россией и Западом, но такое геополитическое представление вводит в заблуждение

С тех пор, как 24 февраля войска Владимира Путина впервые пересекли украинскую границу, не было недостатка в западных комментаторах, пытающихся объяснить, почему у Украины действительно нет другого выбора, кроме как предложить России свою землю в обмен на мир. Несмотря на ряд украинских военных успехов и все больше свидетельств того, что российское вторжение выдохлось, призывы к компромиссному миру продолжаются.

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Самозваные реалисты внешней политики, стоящие за этими призывами, как правило, упускают из виду тот факт, что земля, которую они так стремятся отдать, на самом деле является домом для миллионов украинцев, которым грозит отчаянно безрадостное будущее в условиях длительной российской оккупации. Такие аргументы отражают фундаментальную неспособность понять, что ядром современной российской идентичности является нераскаявшийся империализм, а в основе вторжения в Украину лежат геноцидные цели.

Многие в лагере реалистов по-прежнему убеждены, что корни нынешнего конфликта — в расширении НАТО и вторжении Запада в традиционную сферу влияния России. Обычно они относятся к сегодняшней войне как к вполне рациональному геополитическому спору и настаивают на том, что действия Путина, какими бы жестокими они ни были, являются более или менее неизбежным ответом на собственную провокационную политику Запада в течение десятилетий после распада СССР.

Этот дружественный Кремлю нарратив никогда не выдерживал серьезной проверки. В конце концов, даже самые ярые российские пропагандисты признают, что вся идея нападения НАТО на Россию — чистая фантазия. Даже если НАТО действительно вынашивала планы вторжения в Россию, почему бы им просто не использовать страны Балтии, которые имеют такую ​​же географическую близость, как Украина, и являются членами альянса почти два десятилетия?

Путин прекрасно понимает, что НАТО не представляет угрозы безопасности России

События последних шести месяцев еще больше подорвали доверие к отданным Москвой мифам о НАТО. Высокопоставленные кремлевские чиновники теперь свободно признают, что нынешнее российское вторжение будет продолжаться, даже если Украина полностью исключит членство в НАТО и официально примет нейтралитет, как предложил президент Украины Владимир Зеленский.

Тем временем Россия почти безропотно приняла недавнее решение соседней Финляндии вступить в НАТО. Этот кроткий ответ на ускоренную заявку Финляндии на членство превратил в насмешку более ранние протесты Кремля по поводу неприемлемости растущего присутствия НАТО у границ России.

На самом деле, конечно, Путин прекрасно понимает, что НАТО не представляет угрозы безопасности России. Он просто использовал проблему в своих интересах. Российский диктатор использовал сохраняющиеся разногласия Запада по поводу разумности расширения альянса после 1991 года как удобный способ замаскировать и узаконить свою собственную историческую миссию по уничтожению независимой Украины.

Путин — последний в длинной череде российских правителей, которые стремились искоренить украинскую идентичность и стереть Украину с карты Европы. Эта темная история обеспечивает важный контекст для всех, кто хочет разобраться в сегодняшней войне. Действительно, нынешнее вторжение является последним звеном в непрерывной цепи имперского гнета, насчитывающей более трехсот лет.

На протяжении веков сменявшие друг друга российские режимы безжалостно подавляли стремление Украины к независимости, проводя волну за волной русификации. Поколения украинцев были лишены своего прошлого и им запретили использовать родной язык. Пик был достигнут в начале 1930-х годов, когда миллионы людей умерли от голода в результате Голодомора — геноцида, устроенного советским диктатором Иосифом Сталиным для искоренения украинской национальной идентичности в ее глубинных сельских районах.

Хотя Украина официально обрела независимость в 1991 году, Россия так и не смирилась с этим разделением. Вместо этого Москва стремилась прочно удержать независимую Украину в орбите Кремля и рассматривала попытки Украины начать демократическое европейское будущее как экзистенциальную угрозу авторитарной России, которую необходимо предотвратить практически любой ценой.

На протяжении всего своего правления во внешнеполитическом мышлении Владимира Путина доминировала необходимость либо контролировать Украину, либо сокрушить ее. Его поворот от раннего сотрудничества с Западом к конфронтации в стиле холодной войны стал прямым ответом на Оранжевую революцию 2004 года в Украине. Десять лет спустя, когда миллионы украинцев снова вышли на улицы в защиту своего европейского выбора и зарождающейся демократии, Путин пошел еще дальше и приказал своим военным вмешаться. Захват Крыма в 2014 году и оккупация восточной Украины подготовили почву для полномасштабного вторжения в этом году и продемонстрировали готовность Путина пойти на значительные жертвы ради «решения украинского вопроса».

Хотя сторонники умиротворения вполне могут не знать об истинных намерениях России, украинцы не питают таких иллюзий. Они до боли знакомы с глубоко укоренившейся в России культурой отрицания права их страны на существование. Они также отметили, что российская риторика в отношении Украины становилась все более радикальной за несколько месяцев до вторжения. Сам Путин в июле 2021 года опубликовал безумное историческое эссе на 5000 слов, которое многие сравнили с объявлением войны украинской государственности.

По мере приближения начала военных действий одержимость Путина уничтожением Украины становилась все более очевидной. Он провозгласил Украину неотъемлемой частью собственной истории, культуры и духовного пространства России, в то же время осудив нынешнее украинское государство как нелегитимное «антироссийское», с которым больше нельзя мириться.

В течение первых шести месяцев вторжения геноцидальные намерения России стали еще более явными. Чиновники режима регулярно ставят под сомнение дальнейшее существование Украины, а дебаты о желательности геноцида в Украине стали повседневной темой контролируемого Кремлем российского телевидения. Между тем, государственные СМИ услужливо разъяснили, что обещанная Путиным «денацификация» на самом деле означает «деукраинизацию» Украины.

Эти леденящие кровь слова были более чем подтверждены делами. Наступающая российская армия применяла массированные артиллерийские обстрелы, чтобы уничтожить целые украинские города и поселки вместе с их гражданским населением. Считается, что только в Мариуполе были убиты десятки тысяч человек, когда российские войска методично разрушали украинский приморский город.

В регионах, находящихся под российской оккупацией, путинские войска систематически совершают массовые убийства. В освобожденных районах неоднократно обнаруживались группы пострадавших со связанными руками и следами пыток. Миллионы мирных жителей Украины были насильственно депортированы в Россию, в том числе тысячи детей. Те, кто остался, подвергаются тактике террора, включая похищения и захват заложников. Украинский язык был удален из всех аспектов общественной жизни, а родителей, которые отказываются подвергать своих детей русской идеологической обработке, предупреждают, что они рискуют потерять опеку.

Учитывая открытость планов России по уничтожению украинской нации, неудивительно, что подавляющее большинство украинцев решительно выступают против любой сделки с Кремлем по принципу «земля в обмен на мир». Они признают, что урегулирование путем переговоров, согласно которому части Украины переходят под контроль России, обречет жителей этих регионов на геноцид и проложит путь к следующему российскому вторжению после того, как потрепанные вооруженные силы Путина перегруппируются и перевооружатся. Вместо того чтобы смириться с этой мрачной судьбой, существует решимость продолжать борьбу до тех пор, пока не будет обеспечена решающая победа. Столкнувшись с разрушением своей нации, большинство украинцев считают, что у них нет другого выбора.

В средствах массовой информации война в Украине часто изображается как борьба между Россией и Западом, но такое геополитическое представление вводит в заблуждение. То, что мы сейчас наблюдаем, на самом деле является последней главой в самой продолжительной борьбе за независимость Европы. Еще в 1731 году французский мыслитель Вольтер написал: «Украина всегда стремилась к свободе». Это эпическое путешествие, возможно, вступает в завершающую стадию.

Благодаря замечательному мужеству и стойкости, продемонстрированным за последние шесть месяцев, украинский народ в настоящее время ближе к обеспечению подлинной свободы, чем когда-либо в своей долгой и беспокойной истории. Жизненно важно, чтобы демократический мир сейчас оставался единым вокруг Украины, поскольку война вступает в решающий период. Не должно быть больше разговоров об уступках или компромиссах. Частичный геноцид не вариант. Вместо этого единственный способ достичь прочного мира — помочь Украине выиграть войну.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Питера Дикинсона. Републикация полной версии текста запрещена.

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