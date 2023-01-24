Путин готов к такому сценарию. Что скажут россиянам и зачем в Москве на крышах ПВО 24 января, 07:13 Эксклюзив NV

Путин уже не думает о захвате всей Украины. Это очень важное последствие последних недель

Его нынешняя стратегия очень простая: удержать в зубах хотя бы кусочек того, что он успел оторвать от Украины.

Самое главное, судя по его заявлениям сейчас, спасти свою собственную власть. Он видит: война проигрывается, никаких улучшений на фронте нет и не будет. И видимо поэтому сейчас там будет следующая стратегия — победой в войне будет объявлен просто факт не входа НАТОвских войск на территорию России. Как Саддам Хусейн в свое время объявил о победе в войне за Кувейт. Он сказал: вот видите, — американцы могли нас уничтожить, но не уничтожили. Значит, мы победили.

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Вот Путин взял на вооружение саддамовский сценарий «победы».