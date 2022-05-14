Перекроить карту силой. Что задумал Путин на юге Украины 14 мая, 07:13 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Планы России по аннексии юга Украины делают смешными частые заявления Владимира Путина о проведении оборонительной «военной спецоперации»

Назначенные Кремлем чиновники на оккупированном Россией юге Украины подтвердили планы по аннексии региона и включению его в состав Российской Федерации. Заявление, сделанное на этой неделе, подчеркивает экспансионистскую имперскую повестку войны Путина в Украине, а также подчеркивает его намерение подавить независимость Украины и перекроить карту Европы силой.

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В телеобращении от 11 мая представитель российской оккупационной администрации в Херсонской области на юге Украины подтвердил, что непосредственно президенту России Владимиру Путину будет направлено обращение с просьбой об аннексии территории Москвой. «Город Херсон — это Россия, — заявил замглавы оккупационной администрации Кирилл Стремоусов. — Не будет Херсонской народной республики и референдумов. Это будет единый указ на основе обращения руководства Херсонской области к президенту Российской Федерации о придании Херсону статуса полноценной области России».

Подробная информация о планах Кремля по прямой аннексии Херсона последовала за неделями слухов о предполагаемой подготовке Россией референдума в крымском стиле в этом регионе. После захвата Крымского полуострова Россией в 2014 году Москва провела непризнанный международным сообществом референдум, пытаясь узаконить захват земель. Многие наблюдатели ожидали, что подобная тактика будет использована для подготовки к аннексии Херсона.

Кажется, что трюк с референдумом не удастся повторить на юге Украины

Теперь кажется, что трюк с референдумом не удастся повторить на юге Украины. Российская военная администрация явно не уверена в своей способности организовать правдоподобное голосование в Херсонской области. Этот пессимизм понятен. Несмотря на более чем двухмесячную оккупацию, оппозиция российскому присутствию остается сильной, а украинские военные продолжают выражать уверенность в возможном освобождении региона. Теперь, когда в Украину с Запада поступает тяжелое вооружение, Москва, похоже, торопится объявить Херсон частью России и укрепить там свою власть.

Любая попытка официально аннексировать Херсонскую область полностью соответствовала бы политике имперской экспансии, которая была очевидна с тех пор, как российские войска впервые оккупировали регион в первые дни войны. Кремлевские чиновники систематически подавляли украинские государственные символы и пытались заблокировать украинские СМИ, операторов мобильной связи и доступ в Интернет. Школы были вынуждены перейти с украинской на российскую национальную учебную программу, в то время как украинская гривна постепенно заменяется российским рублем.

Также были предприняты шаги, чтобы заставить замолчать инакомыслие и устранить любые потенциальные угрозы российской власти. Вместе с местными коллаборационистами российские силы провели облавы на потенциальных противников режима, в том числе на выборных должностных лиц, журналистов, активистов и ветеранов вооруженных сил. Тем, кто стал жертвой похищения, предстоит неопределенное будущее, судьба многих из этих людей до сих пор неизвестна. Еще тысячи подверглись насильственной депортации и вывозу в отдаленные регионы Российской Федерации.

Официальная российская риторика стремилась подчеркнуть имперские амбиции Москвы в регионе. Во время визита в начале мая в оккупированный Херсон российский сенатор Андрей Турчак, который также является генеральным секретарем путинской политической партии «Единая Россия», заявил, что нынешнее российское присутствие на юге Украины будет постоянным. «Россия здесь навсегда, — заявил он. В этом не должно быть никаких сомнений. Возврата к прошлому не будет».

Планы России по аннексии юга Украины делают смешными частые заявления Владимира Путина о проведении оборонительной «военной операции» против посягательств Запада на традиционную сферу влияния Кремля. Российский диктатор пытался оправдать войну, указывая на предполагаемые угрозы, создаваемые десятилетиями расширения НАТО, и утверждая, что Москва просто ищет гарантии безопасности. На самом же деле вторжение России в Украину — это самое масштабное открытое империалистическое предприятие со времен Адольфа Гитлера. Путин ведет войну, сочетающую в себе худшие эксцессы тоталитарного двадцатого века с жестокостью колониальных завоеваний девятнадцатого века.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Питера Дикинсона. Републикация полной версии текста запрещена.

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