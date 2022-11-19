Решающий период войны. Чем опасны призывы провести мирные переговоры с Россией 19 ноября, 12:01 Эксклюзив НВ Херсон бурно приветствовал прибытие ВСУ (Фото:REUTERS/Lesko Kromplitz)

Кадры освобождения Херсона должны быть обязательными к просмотру всем, кто все еще верит в возможность урегулирования путем переговоров с путинской Россией

Освобождение Херсона стало причиной появления одной из самых знаковых сцен с начала российского вторжения. Прибытие украинских войск в город вызвало бурное празднование со стороны гражданского населения, пережившего восемь жестких месяцев российской оккупации. «Вот как выглядит освобождение. Вот на что похоже освобождение», — прокомментировал Ник Робертсон из CNN в одном из многих памятных репортажей из города. Корреспондент Sky News Алекс Росси описал атмосферу как «эйфорическую», поскольку его окружили радостные местные жители, приветствующие отступление России.

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Несмотря на суровые условия и отсутствие элементарных удобств в Херсоне, празднование началось почти сразу после того, как стало известно о выводе российских войск. В беседе с AFP один из жителей Херсона резюмировал настроения в освобожденном городе. «У нас нет ни электричества, ни воды, ни отопления, ни мобильной связи, ни интернета. Но у нас нет русских! Я очень счастлив. Мы можем пережить что угодно, но мы свободны».

Эти кадры должны быть обязательными к просмотру всем, кто все еще верит в возможность урегулирования путем переговоров с путинской Россией. Несмотря на неопровержимые доказательства наличия у Кремля планов геноцида в Украине, в международных СМИ с удручающей регулярностью продолжают появляться материалы, утверждающие, что западным партнерам Украины пора оказать давление на страну для начала мирных переговоров.

Авторы таких статей обычно признают преступность России, прежде чем подчеркивают якобы неизбежность компромисса. Волна эмоций, захлестнувшая Херсон после освобождения города, является своевременным напоминанием сторонникам умиротворения о том, что компромисс с Кремлем на самом деле означает обречение миллионов украинцев на ужасы российской оккупации.

На данный момент ни один честный наблюдатель больше не может отрицать, что ему известно о военных преступлениях России на территории оккупированной Украины. В каждом освобожденном регионе страны украинские силы столкнулись с одними и теми же мрачными откровениями о массовых захоронениях и камерах пыток, а также сообщениями о похищениях, казнях, сексуальном насилии и насильственных депортациях с участием миллионов жертв.

Украина уже развеяла миф о военной непобедимости России

Между тем считается, что в результате методичных российских бомбардировок таких городов, как Мариуполь, погибли десятки тысяч мирных жителей Украины. Попытки задокументировать эти зверства пока находятся на ранней стадии, но инспекторы ООН уже подтвердили, что Россия совершала военные преступления против мирного населения Украины.

Российские оккупационные силы также не скрывали своего стремления уничтожить все следы украинской национальной идентичности. Везде, где Кремль устанавливал контроль, украинский язык подавлялся, а украинская валюта постепенно выводилась из употребления. Доступ к украинским СМИ был заблокирован. Из России были привезены учителя для обучения украинских школьников. В то же время кремлевские чиновники и пропагандисты режима прямо заявили о своем намерении ликвидировать украинскую государственность и провозгласили свое геноцидное отрицание права Украины на существование. По мнению так называемых реалистов внешней политики, необходимо заставить принять Украину эту отвратительную реальность.

В настоящее время Россия занимает около 20% территории Украины. Любое мирное соглашение, достигнутое в ближайшем будущем, неизбежно повлечет за собой уступку части или всей этой территории Москве на неопределенный срок. Тогда миллионы украинцев столкнутся с отчаянным будущим. Многие сделают мучительный выбор: бежать из дома в свободную Украину, оставив свою прежнюю жизнь и все своё имущество. Те, кто остался, будут вынуждены принять российскую имперскую идентичность или подвергнуться жестоким репрессиям, если продолжат сопротивление.

Несмотря на связанные с этим риски, сопротивление, скорее всего, продолжится. Выплеск эмоций в освобожденном Херсоне подчеркнул силу украинского национального чувства в оккупированных районах страны и выставил на посмешище представление о том, что Москва пользуется поддержкой местного населения. Всего за несколько недель до того, как путинские войска отступили из Херсона, Кремль заявил, что 87% жителей проголосовали за присоединение к России. Широкое общественное ликование, приветствовавшее уход России, ярко продемонстрировало абсурдность этой цифры.

Не совсем понятно, чего именно все так боятся. Украина уже развеяла миф о военной непобедимости России и успешно освободила более половины территории, оккупированной с начала вторжения почти девять месяцев назад. Некогда хваленая армия Путина деморализована и уничтожена, а сам российский диктатор стал международным изгоем. Его энергетическое оружие было частично обезврежено, и недавно он был вынужден дистанцироваться от более ранних попыток ядерного шантажа после упреков со стороны Китая и строгих предупреждений со стороны Соединенных Штатов. В данный момент нет никакого стратегического смысла предлагать Путину мирную сделку, которая спасет его лицо.

Пока мало публичных указаний на то, что западные лидеры прислушиваются к призывам вернуться к переговорам. Вместо этого они по-прежнему настаивают на том, что любое решение о возобновлении дипломатических усилий может быть принято только Украиной. Однако по мере того, как война затягивается, а экономические издержки для партнеров Украины продолжают расти, голоса, выступающие за необходимость уступок России со стороны Украины, будут звучать громче.

Поскольку война вступает в потенциально решающий период, жизненно важно помнить, что любой компромисс будет сопряжен с непомерными издержками. Для Украины это означало бы предательство и отказ от миллионов граждан. Для западных лидеров это означало бы наделение Путина большими возможностями и полномочиями с одновременным принесением в жертву основополагающих ценностей демократического мира. Проблемы, которые ставит агрессивная и ревизионистская Россия, останутся нерешенными, но позиции Запада значительно ослабятся.

Никто не хочет мира больше, чем сами украинцы. Их страна была опустошена вторжением России, и их население глубоко травмировано. Тысячи людей были убиты, и миллионы были вынуждены бежать. Тем не менее, украинцы также понимают, что Путин должен быть побежден, прежде чем мир сможет вернуться в Европу. Все, о чем они просят — это продолжение поддержки их международных партнеров. Один из способов продемонстрировать эту поддержку — прекратить бесполезные призывы к преждевременному миру.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Питера Дикинсона. Републикация полной версии текста запрещена.

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