Об этом говорит характер битв. Чем может закончиться война России против Украины 10 февраля, 21:01 Эксклюзив NV

Эта война надолго, и мы не выиграем ее, когда выйдем на границы 1991-го

Если бы мне сказали делать ставки на поражение России и они были бы 10 к 1, я бы поставил 9 на то, что Россия проиграет. Ибо всегда есть факторы, которые мы не можем предвидеть.

Видео дня

А вот моя ставка на развал России — 5 к 10. Ибо даже если мы представим, что часть РФ отойдет и станет независимой, а это преимущественно республики Кавказа, это не снизит угрозу со стороны России моментально или автоматически. Даже если мы представим, что Россия, подобно Венгрии, будет сведена к своему этническому ядру, все равно это не снимает российскую угрозу, потому что она все равно остается большой страной с очень агрессивно настроенным населением и ядерным оружием. Может ли такая страна воевать? Конечно, может.

А главное, мы не видим сепаратистских движений, которые привели бы к развалу этой империи. Советская Россия и Путинский режим делали все, чтобы зачистить эти территории от нежелательных лиц и движений. Я симпатизирую этим людям, которые сейчас пытаются бороться за права своих народов. Но сегодня у них нет даже тех шансов, которые имели украинцы в начале ХХ века.

Главной попыткой устранить угрозу России является не развал

Поэтому главной попыткой устранить угрозу России является не развал, а разбиение самой российской власти. А именно ликвидация президентской власти в РФ: Россия должна стать парламентской республикой, должна быть полностью независимая церковь, условно говоря, должен быть ликвидирован этот двуглавый орел.

Должны быть проведены реформы и мероприятия, чтобы в этой стране появились независимые масс-медиа и разбит государственный контроль над телевидением. Должна быть уменьшена российская армия, достигнут международный контроль над ядерным оружием. Россия должна быть лишена суверенитета и эти реформы должны происходить извне. И ключевое — у Украины должно быть свое слово в этой реформе России.

Эта война надолго, и мы не выиграем ее, когда выйдем на границы 1991-го.

В мае Британский институт войны говорил: если российская армия будет двигаться с той же скоростью, с которой движется сейчас, война дойдет до города Днепр в 2150 году. И мы сейчас видим, что месяцами идет бой за несколько километров. Конечно, будут большие сражения, конечно, будут огромные потери.

Но они не меняют характер этой войны, потому что такие войны оканчиваются не победой, а коллапсом одной из сторон. И этот коллапс происходит моментально, может произойти завтра, а может, через несколько лет. Ибо война на истощение — это не Вторая, а Первая мировая. И я напоминаю, что она закончилась коллапсом: страны не выиграли милитарно, а сколлапсировали, потому что больше не могли вести войну.

И мы знаем, что и план Джо Байдена состоит в том, чтобы режим Путина коллапсировал. К сожалению, инструментом при этом коллапсе остается Украина.

Полную версию интервью NV с Ярославом Грицаком читайте здесь

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV