Чего ждать Киеву и Украине от перегруппировки россиян 30 марта, 21:51 Цей матеріал також доступний українською

Удивляют люди, еще слушающие, что там доносится из Москвы. У нас же перед глазами разбитые русской армией украинские города

И также перед нашими глазами — путинский министр Сергей Лавров, не краснея говоривший, что «россия не нападала на Украину». Это заявление Лавров делал синхронно с бомбардировкой роддома в Мариуполе. Вы еще ждете какой-нибудь информации из Кремля? Вам мало того, что мы уже слышали на протяжении лет, когда настоящие современные нацисты, не глядя в зеркало на себя, объявили украинцев «нацистами»? Что вы еще хотите от них услышать? Правду о намерениях оккупационных войск в Украине?

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Информация об отводе российских войск от столицы должна восприниматься как сигнал усиления обороны на этом направлении. И подготовки к возможному изменению тактики, направленной на попытку захватить украинскую столицу. Может быть, связанной с интенсификацией воздушных атак. Кроме того, следует напомнить нашим партнерам их обещание предоставить Украине все необходимое для противохимической обороны столицы. На всякий случай, чтоб было. В свое время мир не верил, что что-то вроде Алеппо может происходить в нашей эпохе. Весь мир был слишком наивным.

Если враги говорят об «отводе» войск, то все эти ложные сигналы и действия — только с целью перегруппировки. В кремлевском бункере, наверное, разработали «план Б». Ведь после провозглашенного «отвода» тот же министр Лавров, вполне может, не отводя глаз, заявлять обо всех последующих событиях в стиле: «это не мы, это они сами себя обстреливают».

В кремлевском бункере, наверное, разработали « план Б»

Такая откровенная и подлая ложь нас уже даже не шокирует — мы привыкли к продолжающемся годами российскому информационному вторжению. Ничего нового в информационной политике путинской россии нет и не будет, они по-другому не умеют работать. И именно так они объясняют разрушение украинских мегаполисов и маленьких городков. Или вообще отрицают факт бомбардировок, распространяя дезинформацию о том, что все «украинцы монтируют видео с разрушенными огородами». Выстроенная соловьевско-киселевско-скабеевской гвардией медиакиллеров система работает прямолинейно, ничего не меняя в своих методах. Потому что подобные «маневры» вполне достаточны для российской публики, которая в большинстве своем поддерживает политику геноцида путина против украинцев.

Второй возможный сценарий российской перегруппировки — концентрация войск для удара на востоке страны и в направлении Мариуполя. Ведь путину нужен этот результат его «операции на Донбассе» (еще одна ложь, распространяемая из бункера) — так называемый сухопутный коридор в Крым. И ему точно костью в горле стоит Мариуполь — уже фактически снесенный разнокалиберными обстрелами и бомбежками город, защитники которого продолжают сдерживать оккупантов и разрушать планы вождя современной россии. И это значит, что удары по Мариуполю могут быть ужесточены.

Не исключаю, что и переговоры в Турции путинисты могут использовать исключительно для введения в заблуждение украинского руководства и выигрыша времени для реализации своих намерений. Но это точно не сработает. Враг находится в таком состоянии, что все его замыслы читаются еще до того, как их начинают реализовывать. И это потому, что вариантов у россиян на самом деле не много — размазать свои войска по территории Украины и потерять их из-за проблем с обеспечением или сконцентрировать в колонны и подставить под огонь на каком-то конкретном направлении. Надо использовать тот факт, что путин продолжает себя загонять в угол. И его положение — не намного лучше положения его войск в Чернобаевке. Главное для украинцев — этим правильно воспользоваться и не потерять инициативу. Которую постараются сбить вполне фейковыми переговорами и разговорами о гарантиях безопасности Украины со стороны российской федерации (интересно, в какой больной голове появилась эта идея?).

Не сомневаюсь, что в нашем Генштабе и МО понимают, как с максимальным результатом использовать растерянность путина и его генералов, которых ВСУ методично отправляют на тот свет. Сужая круг военных преступников, пытающихся выполнять приказы из московского бункера.

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