Максим Плахтий

Угрозы Путина не совсем пустые – иначе он был бы совсем как Ким Чен Ын. Но при этом они все равно не решают главную задачу – не консолидируют избирателей
Завершилась очередная зимняя Олимпиада. Кто‑то за ней следил, просиживал часами перед голубым экраном, считал медали. Поддерживал своих, желал поражения чужим. А я пытался понять, почему это больше не цепляет?
Зачем пацан из питерской подворотни после провала в Украине полез еще и в Сирию?
В первый день весны президент РФ потребовал от США серьезного к себе отношения. И насмешил весь мир убогой анимацией "непобедимых" ракет и торпед
Если Тимошенко станет президентом и реализует то, о чем говорит, будут свернуты даже те полуреформы, которые начал Петр Порошенко
В этой истории все выглядит чрезвычайно скверно
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