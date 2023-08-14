Большое контрнаступление возможно только через полгода? 14 августа, 18:24

Чем жила страна 14 августа 2023 года

● Большое контрнаступление возможно только через полгода? Западные политики и военные стратеги начали задумываться над новым контрнаступлением ВСУ, которое, вероятно, могло бы состояться весной 2024 года. Об этом написала The Wall Street Journal, ведь нынешняя операция Украины по возвращению своих оккупированных территорий может длиться еще много месяцев, а вероятность переговоров при такой расстановке сил до зимы незначительна.

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WSJ отметила, что на фоне того, как первые попытки Сил обороны Украины прорвать оборону оккупационных войск РФ застопорились, а прогресс идет медленнее, чем ожидалось, на Западе уже обсуждают, чего можно достичь в ближайшие несколько месяцев и как подготовиться к затяжному конфликту. «Сейчас цель Киева — завершить текущее наступление с достаточными успехами, дабы продемонстрировать украинским гражданам и сторонникам в Вашингтоне, Берлине и других странах, что их поддержка не была напрасной и должна продолжаться», — отмечают журналисты.

Даже если прорыва этим летом не будет, Украина сможет вести боевые действия до зимы. «Дождь и снег могут замедлить тяжелую технику, но украинцы до сих пор демонстрировали наибольшую эффективность в боях с небольшими подразделениями, часто с более легкой техникой», — говорится в материале. WSJ напомнила, что Украина привлекла к наступлению лишь часть своих наиболее подготовленных войск, тогда как подготовку в войсках НАТО прошли более 60 тыс. украинских военнослужащих. «Постепенно Украина будет привлекать больше своих бригад, обученных и оснащенных НАТО, тогда как России станет сложнее поддерживать огневую мощь и свою слаженность на передовой», — считает бывший заместитель помощника генсека НАТО Гордон Дэвис.

● Украинские бойцы освобождают Урожайное. Силы обороны Украины продолжают освобождать поселок Урожайное Донецкой области (вблизи админграницы с Запорожской областью), а также продвигаются на Бахмутском направлении. Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. Маляр отметила, что ВСУ успешно атаковали южнее (это именно район Урожайного) и юго-восточнее освобожденного Старомайорского Донецкой области, где сейчас закрепляются на достигнутых рубежах.

Маляр отметила, что оккупанты активизировались на Купянском и Лиманском направлениях, однако украинские защитники не допустили продвижения противника и ощутимо уменьшили его наступление.

● Это не был плацдарм. Украинские военные успешно выполнили задачи на левом берегу Днепра в Херсонской области — возле поселка Казачьи Лагеря (ранее эксперты предполагали, что там ВСУ формируют плацдарм для дальнейшего наступления на Крым). Как пояснила заместитель министра обороны Анна Маляр: «Там [на левом берегу] были выполнены некоторыми подразделениями определенные задачи. Мы, конечно, не можем раскрывать, что именно было сделано, но с этими задачами справились».

По словам Маляр, для того чтобы закрепиться, необходимо вытеснять российских оккупантов и зачищать территорию.

В беседе с NV военный эксперт Александр Коваленко объяснил, что своими рейдами через Днепр ВСУ пока увеличивают «серую» зону на левобережье, медленно оттесняя оккупантов подальше от побережья.

● Рейды через Днепр. Силы обороны Украины проводят рейды и создают небольшие плацдармы на новых участках на территории оккупированного левобережья Херсонской области. Об этом говорится в сводке разведки Минобороны Британии.

По данным британцев, украинские военные проводят успешные рейды на левом берегу Днепра, кроме расширения небольшого плацдарма, который Украина с июня текущего года удерживает возле разрушенного Антоновского моста (пригород Херсона).

● Ракеты для Patriot и HIMARS. Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон выделяет Украине новый пакет помощи на $200 млн, включающий снаряды для систем ПВО, артиллерии, оборудование для разминирования и противотанковые возможности. Среди прочего, как уточнили в пресс-службе Пентагона, в него входят: снаряды для ЗРК Patriot; снаряды для РСЗО HIMARS; оборудование и системы для разминирования; 155-мм и 105-мм снаряды; 120-мм танковые снаряды; ракеты TOW; ракеты Javelin и другие противотанковые системы и ракеты; 37 тактических машин для буксировки и перевозки техники.

● Минус 8 танков и 27 артсистем. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 530 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 254 380 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того, украинцы уничтожили: танков — 4306 (+8 за сутки), боевых бронированных машин — 8354 (+19), артсистем — 5099 (+27), РСЗО — 714 (+1), средств ПВО — 479 (+2), самолетов — 315 (+0), вертолетов — 313 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 4213 (+9) и многое другое.

● Одесса выдержала мощный удар. В ночь на 14 августа Россия атаковала Одессу с использованием крылатых ракет и ударных дронов. Силами ПВО все атаки были отбиты (сбиты все 15 шахедов и 8 ракет Калибр), однако в городе произошло несколько пожаров, три человека пострадали.

Количество поврежденных домов, по оценкам Одесского горсовета, превысило 200. В частности, сгорел супермаркет Fozzy, который в российских пабликах назвали «складом военного имущества».

● Эрдоган будет дожимать Путина. Российский диктатор может приехать в Турцию уже в ближайшие дни, пишет турецкое издание Milliyet со ссылкой на источники. Анкара активизировала дипломатическую работу по возобновлению переговоров по зерновой сделке на фоне разговоров о визите Путина в Турцию.

МИД Украины отреагировал на заявление минобороны РФ об осмотре турецкого судна Сукру Окан (Sukru Okan) в Черном море 13 августа и якобы открытии предупредительного огня, осудив провокационные действия оккупантов. В МИД отметили, что ВМС РФ грубо нарушили Устав ООН, Конвенцию ООН по морскому праву и другие нормы, и выразили солидарность с Турцией.

● Китайский министр проинспектирует Москву и Минск. Министр обороны Китая Ли Шанфу посетит Россию и Беларусь на этой неделе. Его пригласили военный министр РФ Сергей Шойгу и глава оборонного ведомства Беларуси Виктор Хренин.

Шанфу собирается выступить с докладом на 11-й Московской международной конференции по безопасности, которую проводит РФ. В апреле он уже посещал столицу страны-агрессора, встречался с Путиным.

● Туркмены завернули Путину газ. Туркменистан резко негативно отнесся к предложению РФ создать «газовый союз» по поставкам голубого топлива в Китай, используя трубопроводы на его территории.

Как следует из сообщения МИД Туркменистана, все три существующие ветки газопровода Туркменистан-Китай полностью заполнены газом, добываемым Туркменистаном, Казахстаном и Узбекистаном, — и не предусматривают участия других поставщиков. Там добавили: из общего согласованного объема поставок, составляющего 55 млрд кубометров в год, 40 млрд законтрактовано Туркменистаном, а остальное обеспечивают Узбекистан и Казахстан.

● Более сотни «деревянных» за один Вашингтон. Впервые с марта 2022 года курс доллара на Московской бирже превысил 100 рублей. Об этом сообщило российское издание РБК. Валюта РФ упала на 9% с начала августа и на 40% — с начала года.

Курс рубля ослабевает, потому что на внутренний рынок поступает недостаточно валюты из-за сокращения экспортной выручки. При этом есть спрос на валюту со стороны импортеров и крупного бизнеса, отмечают эксперты.

И напоследок:

● Шмыгаль готовит страну к зиме и ракетным ударам. Кабмин понимает высокую вероятность того, что российские террористы продолжат масштабные атаки на энергосистему зимой, поэтому в Украине формируют многоуровневую защиту для энергетических объектов. Об этом в ФБ написал премьер Денис Шмыгаль. «По АЭС: отремонтировано 5 атомных блоков, еще 4 в ремонте. По ТЭС: отремонтировано 62% энергоблоков от запланированных. По ТЭЦ: отремонтировано 70%. По ГЭС: отремонтировано и находятся в ремонте 32 агрегата. Укрэнерго почти на 80% отремонтировало магистральные сети. Высоковольтные подстанции уже восстановлены до довоенного уровня», — уточнил он.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.