Ресторан на «нуле»

Если есть желание, в армии можно изменить все — даже систему питания на «нуле»

Если у рядового украинца спросить, как он представляет себе питание в армии, стереотипы сразу же подскажут ему: тушенка! Старшее поколение помнит, как родственник-военный привозил на рыбалку промасленные жестянки — тушенка так смаковала у костра!

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Но одно дело, съесть тушенку раз в год в походе, совсем другое — питаться ею каждый день, перемешивая с лапшой быстрого приготовления. Регулярное употребление таких продуктов быстро приведет к заболеваниям системы пищеварения.

С военной точки зрения это мало чем отличается от боевого ранения, ибо результат один — снижение боеготовности подразделения. Быстрая лапша и тушенка фактически играют на стороне врага.

Быстрая лапша и тушенка играют на стороне врага

Когда я командовал батальоном беспилотных систем Злі сапсани, я решил изменить ситуацию — и внедрил проект индивидуального питания. Несмотря на мой довоенный опыт работы в ресторанном бизнесе, реализовать его оказалось не так просто. Ведь планы мы поставили амбициозные: обеспечить индивидуальные обеды из нескольких блюд для более чем сотен наших бойцов!

Как это работало?

Завтрак — пирог с капустой или блинчики с повидлом (на выбор). Первое блюдо на обед — борщ украинский или суп харчо. Второе блюдо — картофель фаршированный с мясом или макароны с куриной голенью. В последующие дни недели для выбора будут доступны: сосиска с гречкой, зразы с капустой, картофель запеченный, солянка сборная, сырный суп и многое другое.

Ничего удивительного — обычное меню в кафе офисного центра, куда во время обеденного перерыва стягиваются «белые воротнички» на бизнес-ланч. Но действие происходит не в деловых кварталах большого города, а на линии боевого столкновения. И клиенты одеты не в белые воротнички, а в пиксель.

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Команду нашего «кафе» мы сформировали из мобилизованных представителей разных профессий, среди которых не было ни одного профессионального повара. Постепенно покупали кухонное оборудование: мясорубку, блендер и даже девайс со сложным названием пароконвектомат, который очень пригодится во время приготовления большого количества порций пищи.

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Создали группу «Кормушка» в мессенджере, где принимали заказы у бойцов. Каждый мог выбрать из двух вариантов завтрака и ужина, а на обед предлагались по два варианта супа, салата и основного блюда.

Готовые заказы паковались в пронумерованные лотки. У каждого бойца — свой номерок. Лотки — в термосумки. Термосумки — в машину. Доставка еды — ежедневный риск. Но результат того стоит. Сытые, довольные, мотивированные бойцы способны победить любого врага! К тому же, они могут больше времени уделить боевой работе, а не поиску куска колбасы или самостоятельному приготовлению быстрой лапши.

Одна из самых успешных реформ в армии? Да — это питание

Сегодня я командую воинской частью обеспечения. И могу ответственно сказать: реформа питания — одна из самых успешных и ощутимых в ВСУ.

Она реализована, она качественная и при желании командира воинской части реально работает.

На сегодняшний день, согласно утвержденным нормам, есть определенная сумма средств, которая закладывается на одного военнослужащего в сутки на питание.

Начальник продовольственной службы воинской части вместе с медиком формирует раскладку питания и на ее основе заказывает продукты. Заказ делается через государственного оператора тыла: из каталога поставщиков он выбирает все необходимое. Каталог для заказа продуктов — огромный. Мясо, рыба, овощи, фрукты — от базовых овощей до оливок, ананасов и красной рыбы.

Сразу подчеркну. Нет абсурдных цифр вроде яиц по 17 гривен. Стоимость продуктов не завышена и не занижена: я сам сравниваю ее с рынком, магазинами, торговыми сетями и даже онлайн-площадками. Сегодня весь каталог держится в пределах рыночных цен, с учетом сезонности и наличия товара.

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Каждая часть может формировать собственные меню под потребности людей, соблюдая нормы калорийности. Теоретически этого достаточно для качественного питания.

Практически — все зависит от одного фактора. Даже самая лучшая реформа не будет работать, если командование относится к ней по инерции. То есть главная проблема реформы — не система. Главная проблема — равнодушие.

То есть если начальник продслужбы формально заказывает продукты. Никто не проверяет качество. Никто не анализирует, что нравится или не нравится бойцам. Никто не корректирует раскладку блюд. И результат — возвращение к старой «тушенке». Не потому, что система плохая. А потому, что ее никто не использует.

В моей части, наоборот, мы ежедневно контролируем качество поставок. Если мясо приходит слишком жирным или несоответствующим нормам — его заменяют. Если овощи привезли подгнившие — возвращаются обратно. Поставщики сегодня работают конструктивно. Проблемы бывают — но решаются.

Мы постепенно обновляем оборудование в пищеблоках — покупаем современную технику, которая иногда не предусмотрена или недостаточна в штатных потребностях. Часть закупаем самостоятельно, частично помогают волонтеры, за что мы им очень благодарны.

Это позволяет повысить качество питания военнослужащих и сделать работу кухни более эффективной.

В пищеблоке рядом с опытными поварами, которые еще вчера работали в ресторане, служат мобилизованные, которые хотят научиться готовить и делают это с удовольствием.

Команда постоянно следит за качеством блюд и соблюдением всех норм.

Суть проста. Современная армия — это индивидуальность, а не «усредненный солдат». По крайней мере так должно быть. ВСУ переживают самую большую трансформацию за все годы независимости. Мы переходим к корпусной системе, вводим современные специальности, автоматизируем процессы. Но реформы — это не только структура.

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Главное измерение реформы — человекоцентричность

Уважение к солдату нельзя декларировать — его надо воплощать на практике. И питание — самый простой способ это сделать. Индивидуальный подход в питании — это: уважение к здоровью военного, повышение боеготовности, мотивация, элементарное человеческое отношение.

Это декоммунизация в прямом смысле — отказ от советской идеи «солдат терпит все».

Даже на передовой можно создать «ресторан на нуле». Даже с минимальными ресурсами можно обеспечить разнообразное питание. Даже в сложной системе можно сделать так, чтобы она работала.

Вопрос лишь в одном: готов ли командир руководство любого подразделения ставить жизнь и здоровье своих людей выше собственного удобства?