Колоссальная ошибка Путина. Что началось в Кремле после наступления ВСУ? 4 октября, 08:40 Эксклюзив НВ Андрей Пионтковский: Путин подарил своему окружению великолепную возможность от него избавиться (Фото:REUTERS)

Путин подарил своему окружению великолепную возможность от себя избавиться

Ликвидация лиманского котла не означает, что завтра обрушится весь военный фронт. В гораздо большей мере, это триггер громадного политического успеха. И если не обрушится военный фронт, то уж точно — обрушится политический.

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Потому, что это не единичный успех. Взятие Лимана открывает дальнейший путь в Луганскую область. То есть в ближайшее время на россиян будут обрушиваться новости о военных успехах Украины, с возможным завершающим ударом в октябре — взятием Херсона. Вот это может обрушить политическую поддержку Путина, и его же окружение захочет от него избавиться.

Они могут это сделать в достаточно мягкой форме, предложив объявить, что «Путин заболел и передает свои полномочия коллективным органам», например, Совету безопасности. А через неделю выяснится, что он нуждается в лечении в китайских центрах нетрадиционной медицины.

Что касается отношения к Путину самого народа, то естественно, чем больше будет поражений, тем яснее станет этим сотням и тысячам «мобиков» (а Путин планирует набрать миллион), что их отправляют на верную смерть. Этнические республики, фактически, игнорируют мобилизацию. Рамзан Кадыров, вообще ее и не начинал. Он, вообще, занят совершенно другими вопросами. Он себя уже видит в пост-путинской России и заботится о своем войске, как базе для защиты независимости Чечни, когда начнется распад РФ. В Дагестане мобилизация временно приостановлена. Главное, что это два взаимосвязанных сплетающихся процесса: массовое возмущение и понимание верхушкой, что война проиграна и Путин является всего лишь препятствием в решении их личных задач.

Колоссальная ошибка Путина, в отношении всего собственного окружения — он подарил своему окружению великолепную возможность от него избавиться, завоевать популярность у всего народа и удержаться у власти.

Первым их декретом станет отмена мобилизации

После того как они его отправят по болезни, первым их декретом станет отмена мобилизации — и их рейтинг на следующий день будет 95%. Потому что, в сегодняшних условиях, отмена мобилизации — это для 25 миллионов военнообязанных и еще 50 миллионов их семей. Это вопрос жизни и смерти для всей страны. И люди, которые отменят мобилизацию, смогут удержаться у власти еще продолжительное время и сохранить свою громадную собственность. Он сам создал базу для дворцового переворота против себя самого.

Еще один человек, которому необходимо удержаться у власти любимым способом, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Он очень боится, конечно, что Путин его может просто убить в любой момент, и поэтому играет в отчаянную игру. Ему пришлось согласиться на ввод российских войск, но белорусов он никогда не пошлет воевать в Украину и мобилизацию не проведет, потому что он прекрасно знает настроения, прежде всего белорусских военных.

Еще в самом начале войны он получил социологию, которая говорит: 80% военнослужащих Беларуси категорически против участия в этой войне. Воспрепятствовать приходу российских войск он не смог, и я думаю, это вызовет большое социальное недовольство в Беларуси, так как это те же самые войска, наверное, совершавшие «подвиги» в Буче и Ирпене. И белорусы, конечно, не хотят видеть этих бандитов на своей территории.

Так или иначе, Лукашенко пропетляет до последнего момента и за два дня до полного поражения Путина он может даже перейти на сторону Украины. Это, как во Вторую мировую войну, несколько латиноамериканских государств объявили войну Германии 29 апреля, за день до самоубийства Гитлера. За день до самоубийства Путина, Лукашенко, возможно, объявит ему войну. Раньше он не успеет, но и не позже. Он не хочет быть на скамье подсудимых процесса над главными военными преступниками. Он даже хочет получить орден победы.

Полную версию интервью с Андреем Пионтковским читайте здесь

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