Это очень важно. Что стоит за ударами по Новофедоровке в Крыму 10 августа, 15:00 Эксклюзив НВ

И почему это значимое событие

Пока еще рано говорить о том, что это событие является переломным в российско-украинской войне. Я могу судить только по той истерике, которая творится в российских СМИ, с высказыванием противоречащих друг другу версий, взаимных обвинений пропагандистов друг друга. Они явно растеряны, особый страх вызвало то обстоятельство, что, возможно, это демонстрация обладания Украиной уже ракетами для РСЗО HIMARS максимальной дальности — до 300 км.

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Мои сведения в Вашингтоне за последние дни как раз давали основания полагать, что в том пакете, который был объявлен 8 августа — на $1 млрд — боеприпасы, прежде всего, для HIMARS, но также были системы ATACMS максимальной дальности. Во всяком случае, когда американским чиновникам задавали вопросы, официально этого никто не опровергал. Что из этого следует?

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