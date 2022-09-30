Это бросается в глаза. Главный вывод после выступления Путина 30 сентября, 20:39 Эксклюзив НВ Андрей Пионтковский: Путин находится в отчаянном положении (Фото:REUTERS)

99% речи Путина посвящено не Украине, а Западу

Бросается в глаза следующее обстоятельство. 99% речи Путина посвящено не Украине, а Западу. Он очень долго, подробно, со вкусом и удовольствием объяснялся в своей гнойной ненависти к Западу. А об Украине ему говорить страшно. Ему же, наверное, доложили, что закрыт мешок вокруг российских войск в Лимане. Там 10-тысячная группировка. И давно известно, что лишена связи и всей логистики 20-тысячная группировка на правом берегу Днепра под Херсоном.

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Про Украину говорить страшно, и даже вспоминать. В отношении Украины он ограничился только одной очень смешной фразой. Он потребовал от Украины немедленно прекратить огонь. То есть, отступающая армия терпит от окружившей ее и загнавшей в два котла армии прекратить огонь. Это совершенно какое-то новое явление, новое слово в военной стратегии и в военном искусстве.

Этого достаточно, чтобы сделать выводы, что Путин находится в отчаянном положении. Многие обсуждали будущее выступление Путина, в том числе, и на российских провластных каналах, ждали, что будут какие-то сенсационные вещи, очень важное выступление, «объемное выступление», как говорил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Диапазон ожиданий был от прекращения «СВО» с заявлением, что ее задача выполнена, до объявления масштабной войны. Ничего подобного. Выступление Путина 30 сентября было абсолютно пустым по Украине, кроме призыва к окружившей его армии «прекратите огонь».

В отношении Украины он ограничился только одной очень смешной фразой

Запад ему ругать легко и приятно. Он не боится. А про Украину ему просто говорить уже страшно.

Ну и еще один момент. Во время объявлении Путина о мобилизации и референдумах об аннексии, развивалась простая схема, мол, вот теперь это территория РФ, поэтому, если украинцы будут продолжать боевые действия, то это будет нападением на РФ, а «мы можем ответить всем, включая ядерное оружие».

Но вот Путин даже не решился повторить этой угрозы, которую неделю назад, когда объявлял мобилизацию, артикулировал и тогда напугал весь мир. Но ему очень жестко ответили США в лице своих высших руководителей, что в случае ядерного удара по Украине, будет уничтожена вся российская армия и он сам. Поэтому он испугался.

В общем, очень слабенькое выступление. Да и опоздал на 18 минут. Путин растерян, загнан в угол, по Украине ему нечего сказать. Он может только повторять свою демонстрацию дикой ненависти к Западу.

То, что Украина сегодня подала заявку в НАТО, это правильно. И надо кончать эту группировку в Лимане, и совсем другим языком они заговорят.

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