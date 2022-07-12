Что ждет Украину в оставшиеся месяцы лета 2022 года 12 июля, 07:13 Эксклюзив НВ

Взятие Херсона — наиболее слабого места в структуре ВС РФ — сейчас станет поворотным пунктом

Отношение, а вернее, ненависть Путина к Украине не изменилась. Всем хочу напомнить его статью Об историческом единстве русских и украинцев, так называемую, историческую. В ней он отрицал и существование украинского государства, которое «изобрели австро-венгерский штаб и большевики», и существование самого украинского народа. Мол, нет никакого украинского народа, «мы — один народ» и все.

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Но, я думаю, что даже такой безумный маньяк как Путин, понял, что захватить всю Украину ему не удастся. После провала блицкрига эта задача уже невыполнима. Но перед ним сейчас стала другая проблема — как удержать собственную власть. Как продать населению какое-то подобие победы.

Он понимает, что с поступлением масштабного количества западного оружия украинская армия перейдет в контрнаступление, и ни о какой мифической победе говорить уже будет невозможно. Поэтому сейчас его тактическая задача, пока его вооруженные силы на Донбассе потихонечку еще ползут вперед, захватить максимально возможное количество населенных пунктов. Скажем, еще один город. Его максимальная цель — взять Славянск.

А потом снова мобилизовать всю свою агентуру для того, чтобы навязать перемирие, прекращение огня, с сохранением им значительной части не только территории Донбасса, но теперь вот и кусочков Херсонской и Запорожской областей. И продать это населению как свою победу. Вот такой у него сейчас план.

А Украина серьезно готовится к контрнаступлению. Одни (русские) хотят взять Славянск, а другие (украинцы) хотят взять Херсон. И вот взятие Херсона — наиболее слабого места в структуре ВС РФ — сейчас станет поворотным пунктом. Оно произведет шокирующее впечатление в России, как и на так называемый, глубинный народ, который верит своему телевизору, так и на ситуацию в бункере, где уже всем будет ясно тогда, что война проиграна, скрыть ничего невозможно. И вот у Путина настанут тогда очень тяжелые времена.

Просто мы в ожидании эндшпиля. В расчетах Кремля эндшпилем будет взятие Славянска, и на инерции этого успеха навязывание снова прекращения огня — по существу — раздел Украины.

А успехом украинских сил будет взятие Херсона и полный психологический коллапс России, когда все поймут неотвратимость поражения. Вот, что какая драма нас ждет в оставшиеся месяцы лета 2022 года.

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