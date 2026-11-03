О ситуации в Петропавловской Борщаговке

Российское издание «Страна» распространило дезинформацию о том, что в доме якобы находилась «неофициальная тюрьма» подразделения НГУ «Хартия».

У всех людей на видео открыты лица, у всех на руках документы, поэтому важно отметить, что ни один военнослужащий 2-го корпуса НГУ «Хартия» к этим событиям не причастен. Этот вброс в очередной раз указывает на прямую связь «Страны» с российскими спецслужбами и ведение информационной войны против Украины.

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Полную ответственность должны нести командиры этих военнослужащих, а обстоятельства дела — быть озвучены максимально быстро и публично. Установить, что именно происходило в доме, нарушались ли там права военнослужащих и кто именно это делал (если такие нарушения имели место), должны руководители правоохранительных органов публично, под контролем народных депутатов и украинских журналистов. Появление на месте событий лиц, не причастных к данной ситуации — командующего Нацгвардией Александра Пивненко и главы Офиса президента Кирилла Буданова, — может способствовать разве что росту резонанса, а не разрешению ситуации.

Появление Пивненко и Буданова может способствовать разве что усилению резонанса

Скандалы такого рода — следствие двух глобальных проблем, от которых уклоняется наша власть: во-первых, у нас отсутствует какая-либо системная работа государства в сфере мобилизации, касающаяся доверия к службе и ответственности командиров за судьбу человека с самого момента его зачисления на службу — с первого шага в ТЦК.

Во-вторых — отсутствие действенной военной юстиции, военных судов, военной полиции и военного следствия. Эти институты существуют во всех странах НАТО, и только Украина, которая на словах стремится к интеграции в Альянс, ничего не делает для воплощения стандартов НАТО в конкретные военные реформы — даже в условиях столь страшной войны.

Пока государство не начнет реальные реформы в сфере мобилизации и военной юстиции, подобные скандалы будут продолжаться, и их будут использовать российские спецслужбы и их агентура, что будет помогать врагу в попытках подорвать оборону Украины.

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Текст опубликован с разрешения автора