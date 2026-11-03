Сергей Фурса

Сергей Фурса

Колумнист, ведущий Radio NV, инвестиционный банкир

Петропавловская Борщаговка: Провокация, которую не остановила украинская контрразведка

3 ноября, 10:09
Google Читайте NV в Google

На Борщаговке россияне отомстили Азову за поражения на Донбассе. И на Борщаговке россиянам оказалось легче

Теги:   Провокация Сергей Фурса Азов Борщаговка Петропавловская Борщаговка

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies