Петропавловская Борщаговка: Провокация, которую не остановила украинская контрразведка
3 ноября, 10:09
На Борщаговке россияне отомстили Азову за поражения на Донбассе. И на Борщаговке россиянам оказалось легче
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На Борщаговке россияне отомстили Азову за поражения на Донбассе. И на Борщаговке россиянам оказалось легче
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