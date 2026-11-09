Двойные стандарты. О «правильной» мобилизации и «спасении от ТЦК»

Снова пересматривала видео из Петропавловской Борщаговки. Подумала: как хорошо, что у меня нервы как канаты

Но иначе здесь не выжить — в этих двойных стандартах, которые мы сами же и создали.

Ведь складывается впечатление, что эмоции могут позволить себе лишь провокатор Рачок, кричащий боевым командирам: «Вы мне давали присягу, и я — народ», подогретая им толпа, комментаторы, пишущие о «пытках» в соцсетях, и депутат Гончаренко.

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Ещё я обратила внимание, что там на заднем плане, как резаная, всё время визжит какая-то тётка («выпускайте их всех»).

И я поняла: если бы какие-нибудь политтехнологи захотели создать собирательный образ, то она — идеальная представительница будущего электората депутата Гончаренко.

Именно таким людям он рассказывает о «пресс-хатах», упорно фабрикуя реальность.

Ведь все, кто хоть немного знает, как живут, служат и воюют военные, понимают, как смешно выглядит всё, что он говорит.

«Правильная» мобилизация очень не понравилась бы обеспокоенным гражданам

Это вообще интересный феномен: то, что нападение на воинскую часть в украинском тылу мы продолжаем рассматривать в первую очередь как «проблему ТЦК».

Но в первую очередь — это проблема в работе контрразведки.

И что на самом деле должно было бы интересовать в этом и СМИ, и отдельных депутатов (если бы они думали о безопасности военных и безопасности страны), — так это то, как легко происходит разглашение мест дислокации Сил обороны.

Это когда какие-то фальшивые «медицинские» женщины по три дня собирают об этом информацию, а затем десятки профессиональных провокаторов и баранов по их призыву готовы штурмовать воинскую часть своей армии.

Но нет, это не впечатляет: мы продолжаем обсуждать повестку дня, навязанную манипуляторами.

Даже не сняв лапшу с ушей.

Разве это не глупо и не двойные стандарты?

Разглядела и «бедного мальчика».

Мальчик, кстати, пытался прорваться на военный объект. И «буллинг ребенка», о котором здесь писали хорошие и добрые люди, — это, простите, полное выпадение из контекста.

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У меня также есть вопросы к взрослым (его родителям), а также вопрос о том, выработала ли система правосудия — на пятый год вербовки подростков врагом (и их использования в преступлениях против государства и Сил обороны) — унифицированный подход к тому, что и как делать, когда несовершеннолетние правонарушители оказываются в подобных ситуациях.

Ведь защита «ребенка» — это не полные сострадания посты, а установление справедливой ответственности по закону для всех причастных.

И — желательно — предотвращение того, чтобы такие «детки» становились популярными в соцсетях благодаря контенту, в котором они плюют в украинских военных, прошедших оборону Азовстали и российский плен.

Знаете, я не припоминаю криков «они же дети!», когда стало известно об убийстве оккупантами Никиты Ханганова и Тиграна Оганнисяна в Бердянске. Тогда писали: «Какие герои!», «Какие взрослые, какие зрелые, какие патриотичные!»

Я не припоминаю так уж много публикаций о детях военных, которые остаются без папы или мамы совсем маленькими.

Когда-то я делала проект «Дневники войны», и моей героиней была 10-летняя Иванка, которая вместе с мамой создавала домашний музей своего погибшего отца, чтобы хоть как-то справиться с травмой после его гибели. И никто не распространял эту историю массово.

Разве это не двойные стандарты?

«Социологи не фиксируют поляризации».

«Социологи не видят расколов».

Ну конечно, ведь когда мы начинаем говорить о так называемых эмоциональных трещинах, то почему-то говорим лишь о тех, кто сильно обеспокоен посягательством на их «права» и «свободы».

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[Журналистка] Анастасия Равва на днях опубликовала скриншот из Waze, где люди отмечают украинских военных и полицию.

«Животные».

Украинских военных и полицейских сравнивают с нацистами, советскими оккупантами и виновниками Голодомора.

Тут должны появиться «объяснители» сложного мира и растолковать мне, что виновата неправильная мобилизация.

Но вы уж меня простите.

Люди, которые называют украинских военных «животными», делают это не потому, что «государство плохо организовало мобилизацию», а потому, что таковы они сами (не хочу оскорблять животных) и потому, что могут себе это позволить.

Потому что они безнаказанны. Потому что им это позволяет информационное пространство (даже официальное).

Ведь Рачки живут себе и процветают.

И значительная часть остальных людей принимает это как норму.

Более того: скажу вам, что «правильная» мобилизация очень не понравилась бы обеспокоенным гражданам. Ведь при таком подходе ряженые группы, занимающиеся «освобождением из ТЦК», не бегали бы по Киеву и другим городам.

Одна цифра из мониторинга Института социологии.

На вопрос: «Что лучше всего описывает взаимодействие между государством и обществом в нашей стране?» 39,8% опрошенных ответили: «Обмен, при котором каждый думает только о собственных интересах», — и это был самый популярный ответ.

40% людей в стране не могут себе представить, что такое закон, зато прекрасно представляют, как думать только о собственных интересах.

Мораль — очень сложная категория.

Нам нравится думать, что мы поддерживаем определенных людей (или какие-либо действия) из-за наших принципов.

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Но существует множество исследований, демонстрирующих неприятную правду: сначала мы формируем представление о мире, а затем объясняем этот выбор с помощью морали.

Поэтому, когда мы кричим о том, что у нашего общества есть запрос на справедливость, не следует забывать, что эта «справедливость» функционирует преимущественно как лояльность к «своим».

И не забудьте, что «элиты» не падают с неба: как правило, они — плоть от плоти тех представлений и паттернов, которые приемлемы хотя бы для части общества.

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Текст опубликован с разрешения автора