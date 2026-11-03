Игорь Луценко

Игорь Луценко

Военнослужащий ВСУ, командир подразделения ударных БПЛА

Почему военнослужащие сами пытаются ловить уклонистов

3 ноября, 17:27
Google Читайте NV в Google

Когда-то было принято говорить: «Государство — это я», а теперь многие говорят: «Я тебе и ГБР, и полиция, и СБУ». Порой картина не слишком привлекательна

Должен кое-что напомнить.

Во-первых, у нас нет ни одного правоохранительного органа, который мог бы (или хотя бы хотел) разобраться с дезертирами и СОЧниками. Не обращайте внимания, что есть какие-то вывески на каких-то постройках. Это все просто заблуждение. Там никто ничего не расследует.

Реклама

Во-вторых, у нас нет ни одного правоохранительного органа, имеющего возможность осуществлять надзор за законностью в важнейшей ныне сфере, сфере обороны. Фактически все процессы в этой области пущены на самотек. И здесь даже ни одного заблуждения нет: государство демонстративно расписалось в своем неучастии в важнейших общественных процессах. Беда в том, что никто уже и не понимает, что такое надзор за законностью и как вообще он должен происходить, и почему он нужен, почему без него у нас такая беда.

Почему без надзора за законностью у нас такая беда

В-третьих, субъекты законодательной инициативы устранились от регулирования важнейших правоотношений в государстве, в частности, мобилизации и привлечения к ответственности военнослужащих.

Как следствие, военнослужащие сами пытаются ловить уклонистов так, как могут. Как следствие, командиры сами пытаются наводить порядок в своих подразделениях так, как они могут, и так далее. Когда-то было принято говорить: «Государство это я», а теперь многие говорят: «Я тебе и ГБР, и полиция, и СБУ».

Иногда картина выглядит недостаточно привлекательно.

Я хотел бы, чтобы в конце концов разобрались, кто, как и почему в 2019 году ликвидировал военную прокуратуру. Почему тогда обещания создать военную полицию так и остались обещаниями, несмотря на то, что уже прошло более 7 лет?

Читайте также:
Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
О ситуации в Петропавловской Борщаговке

Почему за все эти годы ни президент, ни Кабмин, ни Верховная Рада не сосредоточились на том, чтобы вернуть военную юстицию в войско?

Это какая-то черная фантастика: как мы вообще существуем все эти годы без того, чтобы в конце концов в военной сфере работал хотя бы один орган правопорядка, а не все решалось обычным правом, телефонными распоряжениями и другими пещерными способами?

И спрошу еще раз: когда в конце концов государство вспомнит, что именно оно должно заниматься мобилизацией, не будет сбрасывать это на рядовых сотрудников ТЦК?

Читайте также:
Сергей Фурса
Сергей Фурса
Петропавловская Борщаговка: Провокация, которую не остановила украинская контрразведка

Когда, наконец, государство организует ротационный порядок службы тем, кто сейчас без перерыва воюет 5 лет или больше?

Когда загонит в армию (где, на самом деле, не так страшно, где сейчас выживают 99% бойцов), необходимое количество военнообязанных? Чтобы остальные могли нормально работать на экономику?

В конце концов, когда мы перестанем видеть, как известные личности, лидеры общественных мнений демонстративно показывают свою возможность не служить — и при этом быть публичными и пользоваться одобрением своих сограждан?

Оригинал

Текст опубликован с разрешения автора

Теги:   Игорь Луценко Правоохранительные органы уклонисты СЗЧ Петропавловская Борщаговка

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies