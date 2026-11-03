Почему военнослужащие сами пытаются ловить уклонистов

Когда-то было принято говорить: «Государство — это я», а теперь многие говорят: «Я тебе и ГБР, и полиция, и СБУ». Порой картина не слишком привлекательна

Должен кое-что напомнить.

Во-первых, у нас нет ни одного правоохранительного органа, который мог бы (или хотя бы хотел) разобраться с дезертирами и СОЧниками. Не обращайте внимания, что есть какие-то вывески на каких-то постройках. Это все просто заблуждение. Там никто ничего не расследует.

Реклама

Во-вторых, у нас нет ни одного правоохранительного органа, имеющего возможность осуществлять надзор за законностью в важнейшей ныне сфере, сфере обороны. Фактически все процессы в этой области пущены на самотек. И здесь даже ни одного заблуждения нет: государство демонстративно расписалось в своем неучастии в важнейших общественных процессах. Беда в том, что никто уже и не понимает, что такое надзор за законностью и как вообще он должен происходить, и почему он нужен, почему без него у нас такая беда.

Почему без надзора за законностью у нас такая беда

В-третьих, субъекты законодательной инициативы устранились от регулирования важнейших правоотношений в государстве, в частности, мобилизации и привлечения к ответственности военнослужащих.

Как следствие, военнослужащие сами пытаются ловить уклонистов так, как могут. Как следствие, командиры сами пытаются наводить порядок в своих подразделениях так, как они могут, и так далее. Когда-то было принято говорить: «Государство это я», а теперь многие говорят: «Я тебе и ГБР, и полиция, и СБУ».

Иногда картина выглядит недостаточно привлекательно.

Я хотел бы, чтобы в конце концов разобрались, кто, как и почему в 2019 году ликвидировал военную прокуратуру. Почему тогда обещания создать военную полицию так и остались обещаниями, несмотря на то, что уже прошло более 7 лет?

Читайте также: Юрий Бутусов О ситуации в Петропавловской Борщаговке

Почему за все эти годы ни президент, ни Кабмин, ни Верховная Рада не сосредоточились на том, чтобы вернуть военную юстицию в войско?

Это какая-то черная фантастика: как мы вообще существуем все эти годы без того, чтобы в конце концов в военной сфере работал хотя бы один орган правопорядка, а не все решалось обычным правом, телефонными распоряжениями и другими пещерными способами?

Реклама:

И спрошу еще раз: когда в конце концов государство вспомнит, что именно оно должно заниматься мобилизацией, не будет сбрасывать это на рядовых сотрудников ТЦК?

Когда, наконец, государство организует ротационный порядок службы тем, кто сейчас без перерыва воюет 5 лет или больше?

Когда загонит в армию (где, на самом деле, не так страшно, где сейчас выживают 99% бойцов), необходимое количество военнообязанных? Чтобы остальные могли нормально работать на экономику?

В конце концов, когда мы перестанем видеть, как известные личности, лидеры общественных мнений демонстративно показывают свою возможность не служить — и при этом быть публичными и пользоваться одобрением своих сограждан?

Оригинал

Текст опубликован с разрешения автора