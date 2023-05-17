Анализ взрыва и запусков. Могли ли Кинжалы поразить Patriot 17 мая, 15:24

Поражение Кинжалом какого-то места в трехмиллионном Киеве сделать незаметно невозможно — там боевая часть в 480 кг

Россияне распространяют видео со стационарной камеры наблюдения из Киева, обнародованное ночью, с комментарием, будто на нем зафиксирована работа зенитно-ракетной системы МИМ-104 Петриот.

Видео дня

Минобороны РФ и российские блогеры распространяют данные, будто на видео также показано поражение Петриот аэробалистической ракетой Кинжал.

По моему мнению, такие заявления показывают в очередной раз некомпетентность и лживость Минобороны РФ и наемных им блогеров, исходя из открытой информации о характеристиках зенитно-ракетной системы Петриот PAC-2.

На видео мы видим траектории запуска зенитно-ракетной системы, саму батарею не видим, также не видим, что именно и где взорвалось на земле.

Судя по видео, произошел пуск более 20 зенитных ракет из одной точки почти одна за другой.

Но, конечно, это никак не могла быть система Петриот.

Минобороны РФ пытается скрыть свои поражения

Во-первых, батарея Петриот состоит из четырех пусковых установок, на каждой установке по четыре контейнера с ракетами. То есть батарея может быстро совершить только 16 пусков и после этого должна перезаряжаться.

Во-вторых, пусковые установки велики, они рассредоточиваются на значительной площади, чтобы не ограничивать маневр, с одной точки пуски невозможны, одна установка из одной точки произведет только четыре пуска, после чего сменит позицию.

То есть заявления о Петриоте — это очередной российский фейк.

А теперь по поводу якобы поражения зенитно-ракетной системы, которая точно не похожа на Петриот.

Уже после завершения пусков вблизи мы видим взрыв.

Во-первых, видно, что взрыв удален от точки запуска к востоку от оси наблюдения. У камеры нет зума, но она фиксировала пуски с близкого расстояния, они были где-то за домом, на который камера направлена. Взрыв удален от точки запуска.

Во-вторых, поражение Кинжалом какого-то места в трехмиллионном Киеве произвести незаметно невозможно — там боевая часть в 480 кг. Я не раз выкладывал на канале видео взрыва похожей боеголовки от Точки-У, будь удар где-то в Киеве возле какого-то дома, то было бы тысячи свидетелей из-за поражения значительного количества домов и масштабных разрушений. Такое не скроешь.

Мой вывод:

1. Видео похоже на взрыв обломков сбитой ракеты, упавшей где-то за городом.

2. Минобороны РФ пытается скрыть свои поражения в результате уничтожения 5 российских самолетов и вертолетов за последнюю неделю и в результате неудачного воздушного удара по Киеву. Российские пилоты понесли большие потери и боятся эффективно действовать в воздухе, скрываются от возможных пусков наших зенитно-ракетных систем новейших зенитно-ракетных систем Patriot, IRIS, NASAMS, SAMP-T.

3. В Минобороны РФ идет упорная аппаратная борьба между группировкой Валерия Герасимова и группировкой командующего Воздушно-Космическими силами Сергеем Суровикиным. Поэтому скрыть неудачные действия Суровикина пытаются многие его сторонники, которые готовы придумать что-нибудь для спасения репутации этого известного «борца с трансформаторами».

Текст опубликован с разрешения автора

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