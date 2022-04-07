США возродили ленд-лиз, а Украину ждет жестокая битва за Донбасс 7 апреля, 22:09

Чем жила страна 7 апреля 2022 года

● США ради Украины возродили ленд-лиз. Сенат США единогласно принял закон, который позволит возродить программу ленд-лиза для более быстрой поставки вооружений Украине. В последний раз эта программа использовалась во времена Второй мировой войны. Теперь дело за Палатой представителей.

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● Издание Politico отметило: тот факт, что американские законодатели прибегли к такой экстраординарной тактике, свидетельствует о том, что российское вторжение в Украину несет угрозу либеральному порядку. А также говорит о том, что западный мир верит: Украина теперь может победить в борьбе с оккупантами.

● Закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине 2022 года ускорит передачу критически важного военного оборудования и других поставок в Украину, сократив бюрократическую волокиту. Он позволяет де-факто дарить вооружение с возможностью того, что Украина выплатит долг позднее.

● Условия ленд-лиза Второй мировой предусматривали, что союзники могут использовать технику до тех пор, пока она не будет уничтожена, либо же вернут ее после войны, если часть оборудования и транспортных средств останутся неповрежденными. На практике же уцелело и вернулось в США очень немногое. Однако договоры ленд-лиза с европейскими странами предусматривали также погашение поставок не только деньгами (в виде долгосрочных кредитов США) или возвратом товарами, но и «совместными действиями, направленными на создание либерализованного международного экономического порядка в послевоенном мире».

● Киев получит все нужное ему оружие. Отечественный министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не имеет сомнений в том, что Украина получит все необходимое оружие. Вопрос лишь во времени поставок. «Обсуждение не касается списка оружия, обсуждения касается сроков, когда мы его получим», — сказал он.

● «Я осторожно оптимистичен к вопросу о поставках оружия от некоторых союзников. Но у меня нет оптимизма, что все в НАТО будут поставлять оружие в обозримом будущем. Возможно ситуация изменится, но нет признаков, что это произойдет сейчас», — добавил Кулеба.

И еще:

● Запрет на импорт энергоносителей из РФ. Палата представителей и Сенат США поддержали законопроекты о приостановке торговых отношений с Россией и Беларусью, а также о запрете на импорт энергоносителей из РФ, в том числе нефти, угля и природного газа. Теперь дело за Джо Байденом.

● Кремль не понял санкций против дочерей Пу. Вчера США ввели новые санкции, которые коснулись, в частности Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой — старших дочерей российского диктатора. Сегодня на них отреагировал пресс-секретаря Кремля Песков, назвавший данный шаг «продолжением такой оголтелой совершенно линии на введение разных рестрикций». «Вряд ли подобные шаги, подобные подходы требуют какой-то оценки. Это то, что трудно понять и объяснить», — сказал он.

● Эффект от ограничений. Российские компании столкнулись с серьезными проблемами при выполнении военного заказа, ведь из-за инфляции на производство оружия не хватает средств — подорожали материалы и комплектующие. Дополнительные же средства в бюджете РФ отсутствуют. Это выяснили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, получив доступ к соответствующему докладу аппарата правительства РФ.

● Государственные нефтеперерабатывающие заводы Китая соблюдают существующие контракты по поставкам российской нефти, но избегают новых, несмотря на большие скидки. Об этом написало Reuters со ссылкой на источники.

● Британская «дочка» подсанкционного российского банка ВТБ Капитал просит установить временную администрацию для плавного выхода с рынка, сославшись на влияние «парализующих» санкций, написала Financial Times.

● Год санкций — минус 15 лет. Один год санкций, введенных против РФ, отбросит экономику страны-агрессора на 15 лет назад, уверяет президент США Джо Байден. «Шаги, которые мы уже предприняли, по прогнозам, только в этом году приведут к двузначному сокращению ВВП России», — пояснил он.

● «Поскольку мы отрезали Россию от импорта таких технологий, как полупроводники, средства защиты шифрования и важнейших компонентов квантовых технологий, которые необходимы им для конкурентоспособности в XXI веке, мы будем душить способность России и ее экономики расти на долгие годы вперед», — добавил президент США.

● Президент Европарламента Роберта Метсола выступает за введение санкций против всех примерно 2 млн. членов путинской партии Единая Россия.

● В Госдепе уверены: Украина победит в любом случае. Госсекретарь США Энтони Блинкен не сомневается в победе Украины в войне против РФ, потому что «нет таких сценариев, в которых Украина в конечном бы счете не победила». «Ведь что такое успех, что такое победа? Это сохранить суверенитет и независимость своей страны. И нет сценария, по которому со временем этого не произойдет», — заявил он.

● У американской разведки, по данным Bloomberg, появились две новые спутниковые системы, которые позволяют в режиме реального времени наблюдать за действиями российских военных в Украине.

● Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Пентагон предоставляет разведданные украинским войскам для проведения атак на российских оккупантов. Об этом сообщил СNN.

● Европарламент требует трибунала для Москвы и прочих наказаний. Европарламент (ЕП) принял резолюцию, в которой призвал ввести полное эмбарго на импорт российской нефти, угля, ядерного топлива и газа, создать трибунал ООН для расследования военных преступлений РФ в Украине и увеличить поставки оружия Киева. Резолюцию поддержали 513 евродепутатов, 22 выступили против, 19 — воздержались. Она носит рекомендательный характер.

● Депутаты ЕП призвали лидеров ЕС исключить РФ из Большой двадцатки, Совета по правам человека ООН, Интерпола, Всемирной торговой организации, ЮНЕСКО и других. Резолюция содержит призыв отключить все российские банки от SWIFT, запретить судам, связанным с РФ, заходить в территориальные воды ЕС и становиться в доки в европейских портах, а также прекратить автомобильные грузоперевозки из и в РФ и Беларусь.

● В ЕП также призывают арестовать все активы российских чиновников или олигархов, связанных с режимом российского диктатора Путина, их доверенных лиц, активы, связанные с режимом Лукашенко, и ввести против Беларуси такие же санкции, как и против РФ.

● РФ исключили из совета по правам человека. Генассамблея ООН исключила РФ из Совета ООН по правам человека, сообщил глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба. «Военным преступникам не место в органах ООН, цель которых — защита прав человека», — написал он в Twitter.

● Резолюцию поддержали 93 страны, 24 выступили против, 58 — воздержались. Решение не приведет к каким-либо ощутимым последствиям для РФ, но станет очередным звеном в цепочке событий, приводящих к международной изоляции страны-агрессора.

● Новые доказательства осознанности зверств в Буче. Федеральная разведывательная служба Германии (BND) перехватила вероятные переговоры по радиосвязи военных РФ, содержащие новую информацию о бойне в Буче, сообщил Der Spiegel.

● В одном из сообщений военнослужащий заявил, что он и его товарищи застрелили человека на велосипеде. В другом разговоре мужчина говорит, что украинских солдат сначала допрашивают, а потом расстреливают.

● В материалах разведки указывается, что значительную роль в зверствах в Буче сыграли наемники из ЧВК Вагнера. Перехваченные переговоры свидетельствуют о том, что массовые убийства в Буче не были ни случайными действиями, ни поступками отдельных солдат.

● G7 осудила зверства РФ. Страны G7 (министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также Верховный представитель ЕС) решительно осудили войска РФ за чудовищные преступления против мирных жителей в Буче Киевской области и других временно захваченных оккупантами городах.

● Соответствующее совместное обращение опубликовал сайт МИД Германии. «Врезающиеся в память изображения гибели мирных жителей, жертв пыток и очевидных казней, а также сообщения о сексуальном насилии и разрушении гражданской инфраструктуры показывают истинное лицо жестокой агрессивной войны России против Украины и ее народа», — сказано в нем.

● Садисты названы поименно. ГУР Минобороны Украины опубликовало список военных РФ, которые совершали преступления в захваченных городах Киевской области. Это военнослужащие 748 отдельного батальона оперативного назначения Росгвардии (в/ч 6912), которая дислоцируется в Хабаровске. «За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности», — отметили в ГУР, опубликовав фамилии оккупантов и телефоны их командиров.

● СБУ опросила почти 2 тыс. свидетелей военных преступлений войск РФ в Киевской области, что позволило установить личности россиян, причастных к этим зверствам, а также 33 коллаборантов, которые сотрудничали с оккупантами.

● В освобожденной Бородянке (Киевская область) пропавшими без вести считаются около 200 местных жителей. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

● НАТО продолжит помогать. Министры иностранных дел стран НАТО договорились продолжить и увеличить поддержку Украины. А генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены Альянса «решительно осудили» убийства мирных жителей в Буче и других местах, освобожденных от российских оккупантов.

● Столтенберг не стал озвучить подробности поставок оружия в Украину, но заверил, что партнеры предоставляют нашей стране «широкий спектр» вооружения. «Союзники… полны решимости сделать больше сейчас, а также в среднесрочной и долгосрочной перспективе, чтобы помочь отважным украинцам защитить свои дома и свою страну и дать отпор оккупационным силам», — добавил генсек НАТО.

● По словам Столтенберга, Альянс ожидает масштабных боев на Донбассе и понимает, что необходимо срочно увеличить помощь Украине.

● НАТО раздвоилось в украинском вопросе. Страны НАТО расходятся во мнениях относительно того, как действовать во время следующей фазы войны РФ против Украины и «неопределенного» периода после него, учитывая, что полномасштабное российское вторжение может длиться долго. Об этом сообщает NYT со ссылкой на двух западных чиновников.

● Как рассказали собеседники газеты, Польша и страны Балтии хотят полного разрыва с Москвой и пробовать «поставить Россию на колени». Однако остальные страны убеждены, что РФ невозможно легко покорить, а исход войны, вероятно, будет «беспорядочным — более изнурительное прекращение огня, чем громкая победа».

● По словам чиновников, Франция, Германия и Турция хотят поддерживать контакт с российским диктатором, несмотря на обвинения в военных преступлениях, совершенных войсками РФ.

● Враг сорвал эвакуацию. Оккупанты нанесли удар по путепроводу возле станции Барвенково, потому три эвакуационных поезда заблокированы в Славянске и Краматорске. Об этом сообщил глава Луганской облвоенадминистрации Сергей Гайдай. «Это единственный контролируемый Украиной выезд по железной дороге из таких городов как Славянск, Краматорск и Лиман. Дорога жизни для десятков тысяч наших граждан сейчас», — написал он в Telegram.

● Накануне украинские власти попросили всех мирных жителей Луганщины и Донетчины покинуть регион, который вот-вот станет ареной масштабных военных действий.

● Битва за Донбасс будет эпической. Битва за Донбасс напомнит Вторую мировую войну, уверен глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. «Битва за Донбасс приближается. Каждый день тяжелые бои происходят в той части Украины. И их количество будет увеличиваться, к сожалению», — сказал он во время брифинга в Брюсселе.

● После попытки взять под контроль Донецкую и Луганскую области оккупанты могут снова предпринять наступление на Киев, заявил замначальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич.

● Моральный дух врага будет низким. Во время ожидаемого усиления боев на востоке Украины, РФ, вероятно, продолжит сталкиваться с проблемами низкого морального духа солдат и дефицитом снабжения. Это произойдет несмотря на перефокусировку сил и материально-техническое обеспечение для поддержки наступления РФ на Донбассе, уверены в разведке Минобороны Великобритании.

● НАТО не считает, что Путин успокоился. Российский диктатор еще не отказался от своей главной цели в Украине, уверен генсек НАТО Йенс Столтенберг.

● «Самый простой способ положить конец этой войне для президента Путина — вывести все свои войска, положить конец войне, сесть и предпринять серьезные дипломатические усилия, чтобы найти решение, — сказал генсек Альянса. — Но мы должны быть реалистами, и мы не видим признаков того, что Путин изменил свою главную цель — контроль над Украиной и достижение значительных военных побед на поле боя».

● Лукашенко провел какую-то спецоперацию в Украине. Белорусский диктатор Александр Лукашенко провел некую «спецоперацию» в Украине. Он якобы спас около сотни белорусских дальнобойщиков из якобы захваченных украинцами возле границы фур. «Мы такую специальную операцию провели и всех наших людей освободили», — рассказал Лукашенко.

● Подробностей «спецоперации» диктатор не озвучил. Украинская сторона инцидент пока не комментировала.

● Арест вагонов. Украина арестовала 17,8 тыс. вагонов, принадлежащих предприятиям РФ и Республики Беларусь. Арест, как пояснили в Офисе генпрокурора, — это следствие уголовного производства по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

● Польше нужна помощь из-за украинцев. Польша нуждается в финансовой помощи в связи с большим наплывом украинских беженцев, заявил замминистра иностранных дел этой страны Марчин Пшидач.

● «Эти 2,5 млн человек [украинские беженцы в Польше] нуждаются в жилье. Половина из них — это дети, которых мы успешно интегрируем в польскую систему школьного образования. Но это также влечет за собой определенные расходы. Внезапно, за пару недель, нас стало на 2,5 млн больше», — сказал Пшидач.

И для финала:

● «Умиротворенных» россиян стало 19 тыс. По обновленным данным Генштаба ВСУ, противник потерял в Украине уже около 18,9 тыс. своих военных. А кроме того: танков — 698 ед, боевых бронированных машин — 1891 ед, артсистем — 332 ед, РСЗО — 108 ед, средств ПВО — 55 ед, самолетов — 150 ед, вертолетов — 135 ед, и многое другое.

● Пресс-секретарь Кремля Песков признал, что войска РФ понесли в Украине значительные потери.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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