Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Ответственный редактор, НВ

США возродили ленд-лиз, а Украину ждет жестокая битва за Донбасс

7 апреля, 22:09

Чем жила страна 7 апреля 2022 года

США ради Украины возродили ленд-лиз. Сенат США единогласно принял закон, который позволит возродить программу ленд-лиза для более быстрой поставки вооружений Украине. В последний раз эта программа использовалась во времена Второй мировой войны. Теперь дело за Палатой представителей.

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Издание Politico отметило: тот факт, что американские законодатели прибегли к такой экстраординарной тактике, свидетельствует о том, что российское вторжение в Украину несет угрозу либеральному порядку. А также говорит о том, что западный мир верит: Украина теперь может победить в борьбе с оккупантами.

Закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине 2022 года ускорит передачу критически важного военного оборудования и других поставок в Украину, сократив бюрократическую волокиту. Он позволяет де-факто дарить вооружение с возможностью того, что Украина выплатит долг позднее.

Условия ленд-лиза Второй мировой предусматривали, что союзники могут использовать технику до тех пор, пока она не будет уничтожена, либо же вернут ее после войны, если часть оборудования и транспортных средств останутся неповрежденными. На практике же уцелело и вернулось в США очень немногое. Однако договоры ленд-лиза с европейскими странами предусматривали также погашение поставок не только деньгами (в виде долгосрочных кредитов США) или возвратом товарами, но и «совместными действиями, направленными на создание либерализованного международного экономического порядка в послевоенном мире».

● Киев получит все нужное ему оружие. Отечественный министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не имеет сомнений в том, что Украина получит все необходимое оружие. Вопрос лишь во времени поставок. «Обсуждение не касается списка оружия, обсуждения касается сроков, когда мы его получим», — сказал он.

«Я осторожно оптимистичен к вопросу о поставках оружия от некоторых союзников. Но у меня нет оптимизма, что все в НАТО будут поставлять оружие в обозримом будущем. Возможно ситуация изменится, но нет признаков, что это произойдет сейчас», — добавил Кулеба.

И еще:

● Запрет на импорт энергоносителей из РФ. Палата представителей и Сенат США поддержали законопроекты о приостановке торговых отношений с Россией и Беларусью, а также о запрете на импорт энергоносителей из РФ, в том числе нефти, угля и природного газа. Теперь дело за Джо Байденом.

● Кремль не понял санкций против дочерей Пу. Вчера США ввели новые санкции, которые коснулись, в частности Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой — старших дочерей российского диктатора. Сегодня на них отреагировал пресс-секретаря Кремля Песков, назвавший данный шаг «продолжением такой оголтелой совершенно линии на введение разных рестрикций». «Вряд ли подобные шаги, подобные подходы требуют какой-то оценки. Это то, что трудно понять и объяснить», — сказал он.

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● Эффект от ограничений. Российские компании столкнулись с серьезными проблемами при выполнении военного заказа, ведь из-за инфляции на производство оружия не хватает средств — подорожали материалы и комплектующие. Дополнительные же средства в бюджете РФ отсутствуют. Это выяснили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, получив доступ к соответствующему докладу аппарата правительства РФ.

Государственные нефтеперерабатывающие заводы Китая соблюдают существующие контракты по поставкам российской нефти, но избегают новых, несмотря на большие скидки. Об этом написало Reuters со ссылкой на источники.

Британская «дочка» подсанкционного российского банка ВТБ Капитал просит установить временную администрацию для плавного выхода с рынка, сославшись на влияние «парализующих» санкций, написала Financial Times.

Год санкций — минус 15 лет. Один год санкций, введенных против РФ, отбросит экономику страны-агрессора на 15 лет назад, уверяет президент США Джо Байден. «Шаги, которые мы уже предприняли, по прогнозам, только в этом году приведут к двузначному сокращению ВВП России», — пояснил он.

«Поскольку мы отрезали Россию от импорта таких технологий, как полупроводники, средства защиты шифрования и важнейших компонентов квантовых технологий, которые необходимы им для конкурентоспособности в XXI веке, мы будем душить способность России и ее экономики расти на долгие годы вперед», — добавил президент США.

Президент Европарламента Роберта Метсола выступает за введение санкций против всех примерно 2 млн. членов путинской партии Единая Россия.

● В Госдепе уверены: Украина победит в любом случае. Госсекретарь США Энтони Блинкен не сомневается в победе Украины в войне против РФ, потому что «нет таких сценариев, в которых Украина в конечном бы счете не победила». «Ведь что такое успех, что такое победа? Это сохранить суверенитет и независимость своей страны. И нет сценария, по которому со временем этого не произойдет», — заявил он.

У американской разведки, по данным Bloomberg, появились две новые спутниковые системы, которые позволяют в режиме реального времени наблюдать за действиями российских военных в Украине.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Пентагон предоставляет разведданные украинским войскам для проведения атак на российских оккупантов. Об этом сообщил СNN.

● Европарламент требует трибунала для Москвы и прочих наказаний. Европарламент (ЕП) принял резолюцию, в которой призвал ввести полное эмбарго на импорт российской нефти, угля, ядерного топлива и газа, создать трибунал ООН для расследования военных преступлений РФ в Украине и увеличить поставки оружия Киева. Резолюцию поддержали 513 евродепутатов, 22 выступили против, 19 — воздержались. Она носит рекомендательный характер.

Депутаты ЕП призвали лидеров ЕС исключить РФ из Большой двадцатки, Совета по правам человека ООН, Интерпола, Всемирной торговой организации, ЮНЕСКО и других. Резолюция содержит призыв отключить все российские банки от SWIFT, запретить судам, связанным с РФ, заходить в территориальные воды ЕС и становиться в доки в европейских портах, а также прекратить автомобильные грузоперевозки из и в РФ и Беларусь.

В ЕП также призывают арестовать все активы российских чиновников или олигархов, связанных с режимом российского диктатора Путина, их доверенных лиц, активы, связанные с режимом Лукашенко, и ввести против Беларуси такие же санкции, как и против РФ.

● РФ исключили из совета по правам человека. Генассамблея ООН исключила РФ из Совета ООН по правам человека, сообщил глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба. «Военным преступникам не место в органах ООН, цель которых — защита прав человека», — написал он в Twitter.

Резолюцию поддержали 93 страны, 24 выступили против, 58 — воздержались. Решение не приведет к каким-либо ощутимым последствиям для РФ, но станет очередным звеном в цепочке событий, приводящих к международной изоляции страны-агрессора.

● Новые доказательства осознанности зверств в Буче. Федеральная разведывательная служба Германии (BND) перехватила вероятные переговоры по радиосвязи военных РФ, содержащие новую информацию о бойне в Буче, сообщил Der Spiegel.

В одном из сообщений военнослужащий заявил, что он и его товарищи застрелили человека на велосипеде. В другом разговоре мужчина говорит, что украинских солдат сначала допрашивают, а потом расстреливают.

В материалах разведки указывается, что значительную роль в зверствах в Буче сыграли наемники из ЧВК Вагнера. Перехваченные переговоры свидетельствуют о том, что массовые убийства в Буче не были ни случайными действиями, ни поступками отдельных солдат.

G7 осудила зверства РФ. Страны G7 (министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также Верховный представитель ЕС) решительно осудили войска РФ за чудовищные преступления против мирных жителей в Буче Киевской области и других временно захваченных оккупантами городах.

Соответствующее совместное обращение опубликовал сайт МИД Германии. «Врезающиеся в память изображения гибели мирных жителей, жертв пыток и очевидных казней, а также сообщения о сексуальном насилии и разрушении гражданской инфраструктуры показывают истинное лицо жестокой агрессивной войны России против Украины и ее народа», — сказано в нем.

Садисты названы поименно. ГУР Минобороны Украины опубликовало список военных РФ, которые совершали преступления в захваченных городах Киевской области. Это военнослужащие 748 отдельного батальона оперативного назначения Росгвардии (в/ч 6912), которая дислоцируется в Хабаровске. «За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности», — отметили в ГУР, опубликовав фамилии оккупантов и телефоны их командиров.

СБУ опросила почти 2 тыс. свидетелей военных преступлений войск РФ в Киевской области, что позволило установить личности россиян, причастных к этим зверствам, а также 33 коллаборантов, которые сотрудничали с оккупантами.

В освобожденной Бородянке (Киевская область) пропавшими без вести считаются около 200 местных жителей. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

● НАТО продолжит помогать. Министры иностранных дел стран НАТО договорились продолжить и увеличить поддержку Украины. А генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены Альянса «решительно осудили» убийства мирных жителей в Буче и других местах, освобожденных от российских оккупантов.

Столтенберг не стал озвучить подробности поставок оружия в Украину, но заверил, что партнеры предоставляют нашей стране «широкий спектр» вооружения. «Союзники… полны решимости сделать больше сейчас, а также в среднесрочной и долгосрочной перспективе, чтобы помочь отважным украинцам защитить свои дома и свою страну и дать отпор оккупационным силам», — добавил генсек НАТО.

По словам Столтенберга, Альянс ожидает масштабных боев на Донбассе и понимает, что необходимо срочно увеличить помощь Украине.

● НАТО раздвоилось в украинском вопросе. Страны НАТО расходятся во мнениях относительно того, как действовать во время следующей фазы войны РФ против Украины и «неопределенного» периода после него, учитывая, что полномасштабное российское вторжение может длиться долго. Об этом сообщает NYT со ссылкой на двух западных чиновников.

Как рассказали собеседники газеты, Польша и страны Балтии хотят полного разрыва с Москвой и пробовать «поставить Россию на колени». Однако остальные страны убеждены, что РФ невозможно легко покорить, а исход войны, вероятно, будет «беспорядочным — более изнурительное прекращение огня, чем громкая победа».

По словам чиновников, Франция, Германия и Турция хотят поддерживать контакт с российским диктатором, несмотря на обвинения в военных преступлениях, совершенных войсками РФ.

● Враг сорвал эвакуацию. Оккупанты нанесли удар по путепроводу возле станции Барвенково, потому три эвакуационных поезда заблокированы в Славянске и Краматорске. Об этом сообщил глава Луганской облвоенадминистрации Сергей Гайдай. «Это единственный контролируемый Украиной выезд по железной дороге из таких городов как Славянск, Краматорск и Лиман. Дорога жизни для десятков тысяч наших граждан сейчас», — написал он в Telegram.

Накануне украинские власти попросили всех мирных жителей Луганщины и Донетчины покинуть регион, который вот-вот станет ареной масштабных военных действий.

● Битва за Донбасс будет эпической. Битва за Донбасс напомнит Вторую мировую войну, уверен глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. «Битва за Донбасс приближается. Каждый день тяжелые бои происходят в той части Украины. И их количество будет увеличиваться, к сожалению», — сказал он во время брифинга в Брюсселе.

После попытки взять под контроль Донецкую и Луганскую области оккупанты могут снова предпринять наступление на Киев, заявил замначальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич.

● Моральный дух врага будет низким. Во время ожидаемого усиления боев на востоке Украины, РФ, вероятно, продолжит сталкиваться с проблемами низкого морального духа солдат и дефицитом снабжения. Это произойдет несмотря на перефокусировку сил и материально-техническое обеспечение для поддержки наступления РФ на Донбассе, уверены в разведке Минобороны Великобритании.

● НАТО не считает, что Путин успокоился. Российский диктатор еще не отказался от своей главной цели в Украине, уверен генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Самый простой способ положить конец этой войне для президента Путина — вывести все свои войска, положить конец войне, сесть и предпринять серьезные дипломатические усилия, чтобы найти решение, — сказал генсек Альянса. — Но мы должны быть реалистами, и мы не видим признаков того, что Путин изменил свою главную цель — контроль над Украиной и достижение значительных военных побед на поле боя».

● Лукашенко провел какую-то спецоперацию в Украине. Белорусский диктатор Александр Лукашенко провел некую «спецоперацию» в Украине. Он якобы спас около сотни белорусских дальнобойщиков из якобы захваченных украинцами возле границы фур. «Мы такую специальную операцию провели и всех наших людей освободили», — рассказал Лукашенко.

Подробностей «спецоперации» диктатор не озвучил. Украинская сторона инцидент пока не комментировала.

Арест вагонов. Украина арестовала 17,8 тыс. вагонов, принадлежащих предприятиям РФ и Республики Беларусь. Арест, как пояснили в Офисе генпрокурора, — это следствие уголовного производства по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Польше нужна помощь из-за украинцев. Польша нуждается в финансовой помощи в связи с большим наплывом украинских беженцев, заявил замминистра иностранных дел этой страны Марчин Пшидач.

«Эти 2,5 млн человек [украинские беженцы в Польше] нуждаются в жилье. Половина из них — это дети, которых мы успешно интегрируем в польскую систему школьного образования. Но это также влечет за собой определенные расходы. Внезапно, за пару недель, нас стало на 2,5 млн больше», — сказал Пшидач.

И для финала:

● «Умиротворенных» россиян стало 19 тыс. По обновленным данным Генштаба ВСУ, противник потерял в Украине уже около 18,9 тыс. своих военных. А кроме того: танков — 698 ед, боевых бронированных машин — 1891 ед, артсистем — 332 ед, РСЗО — 108 ед, средств ПВО — 55 ед, самолетов — 150 ед, вертолетов — 135 ед, и многое другое.

Пресс-секретарь Кремля Песков признал, что войска РФ понесли в Украине значительные потери.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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